Djokovic và sự công nhận muộn màng

AustraliaTừng không được chào đón ở Australia, Novak Djokovic cuối cùng cũng được trân trọng xứng đáng với tài năng, sau những gì làm được ở Grand Slam đầu năm.

Sự đảo chiều cảm xúc kỳ lạ của công chúng đã diễn ra khi Djokovic phát biểu tại lễ trao giải, ở sân đấu mà nhiều người từng nghi ngờ anh sẽ không bao giờ còn đặt chân tới nữa. Từ chỗ là kẻ không được chào đón, chỉ nhận được sự tán thưởng miễn cưỡng của khán giả trong 10 lần đăng quang, cuối cùng Nole đã khơi dậy được sự cuồng nhiệt và yêu mến xứng đáng, điều mà đúng ra anh phải nhận được từ rất lâu.

Nhưng những điều tốt đẹp đó chỉ đến sau trận chung kết duy nhất mà anh để thua ở Melbourne. "Chúa mới biết ngày mai sẽ ra sao, chứ đừng nói là 6 hay 12 tháng nữa", Djokovic nói ở bục nhận giải, với giọng điệu nghe rất giống một lời chia tay. "Đó là một hành trình tuyệt vời, tôi yêu các bạn". Ở lần thứ 21 Djokovic kỳ vọng tình yêu tại Australia, công chúng đã đáp lại tình cảm của anh.

Djokovic phát biểu trên bục nhận giải, sau chung kết Australia Mở rộng 2026, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 1/2. Ảnh: Reuters

Kể từ danh hiệu đầu tiên năm 2008, Djokovic luôn có một nhóm cổ động viên Serbia trung thành, phất cờ liên tục trên sân Rod Laver Arena, nhưng thái độ của người Australia dành cho anh thường mang màu sắc lạnh nhạt và xa cách.

"Anh ấy khiến người Australia cảm thấy khó chịu", cựu giám đốc giải Paul McNamee từng nói. "Anh ấy là người tốt, nhưng những cử chỉ và phong cách của anh ấy không hợp với chúng tôi". Có lẽ bởi Nole tạo ra quá nhiều kịch tính, với quan điểm khác với số đông.

Điều đó dường như đã lên đến đỉnh điểm vào năm 2022, khi sự không ưa chuyển thành khinh miệt công khai. 71% người Australia tán thành quyết định trục xuất Djokovic khỏi đất nước với lý do vi phạm quy tắc liên quan đến "sức khỏe và trật tự công cộng", sau khi anh từ chối tiêm vaccine Covid-19.

Mới chỉ 12 tháng trước, vẫn còn một nhóm ồn ào ngang nhiên lăng mạ anh. "Novak được đánh giá quá cao, Novak đã hết thời, tống cổ hắn đi", phát thanh viên địa phương Tony Jones hả hê mỉa mai, trong một màn trêu chọc thiếu văn hóa nhắm vào những CĐV Djokovic. Jones không phải một kẻ gây sốc rẻ tiền, mà là người dẫn chương trình kỳ cựu của kênh chủ nhà Channel Nine.

Australia là quốc gia hiếm hoi mà sự công kích nhắm vào tay vợt vĩ đại nhất lịch sử lại trở thành điều gần như bình thường. Nhưng ở thời khắc cận kề hồi kết của sự nghiệp, kim đồng hồ cảm xúc bỗng xoay chiều. Djokovic được chào đón tại Melbourne xứng tầm với vị thế của anh. Dường như khán giả cuối cùng cũng nhận ra khoảng trống mà anh sẽ để lại vào ngày giải nghệ.

Djokovic trong một pha lên lưới ở chung kết Australia Mở rộng 2026, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 1/2. Ảnh: Reuters

Quyết tâm thách thức thời gian ở tuổi 38 của Djokovic đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng vượt ra ngoài quần vợt, thậm chí ngoài cả thể thao. "Tôi thực sự xúc động khi xem Novak thi đấu," cựu golfer Gary Player, 90 tuổi, người từng giữ kỷ lục chín danh hiệu major, nói. "Trong mọi môn thể thao, các siêu sao đích thực đều có một điểm chung, là sự bền bỉ theo thời gian. Họ trở lại đỉnh cao không phải do may mắn, mà vì sở hữu điều gì đó rất hiếm".

Ngay sau khi chứng kiến chiến thắng năm set đáng kinh ngạc của Djokovic trước Jannik Sinner ở bán kết, nam diễn viên Hugh Jackman dường như được truyền cảm hứng để chứng minh khả năng thể chất của mình ở tuổi 57. Ông bước lên máy chèo thuyền và tự hào khoe thành tích 500 mét, để chứng tỏ bản thân vẫn nằm trong top 2% đàn ông có thể lực tốt nhất ở cùng độ tuổi.

"Sự trở lại vinh quang" là cách mà truyền thông Mỹ mô tả chức vô địch Masters thứ năm của Tiger Woods năm 2019. Kỳ tích này đến sau rất nhiều bê bối tình dục, vụ bắt giữ, hàng loạt ca phẫu thuật, những sa sút về tâm lý và kỹ thuật nghiêm trọng đến mức người ta từng tự hỏi liệu golfer huyền thoại này có còn cầm gậy trở lại hay không.

Con đường của Djokovic thì khác, được định hình bởi sự xuất sắc gần như trường tồn, ngoại trừ một giai đoạn sa sút ngắn ngủi vào năm 2017. Nhưng việc quá nhiều người mong anh chiến thắng vào Chủ nhật vừa qua, bất chấp những ác cảm trước đây và đối thủ là Carlos Alcaraz cực kỳ được yêu mến, gợi lại làn sóng hoài niệm mà Woods tạo ra 7 năm trước.

Djokovic ở Australia cũng như Woods tại sân đấu Augusta National. Đó là nơi Woods từng hứng chịu chỉ trích vì bê bối ngoại tình, rồi ở tuổi 43, ông lại nhận được sự tán dương gần như tuyệt đối khi "quay ngược thời gian", được các chủ nhân của chiếc áo xanh danh giá cho nhà vô địch niềm nở bắt tay, chào đón suốt quãng đường trở lại clubhouse.

Djokovic chưa thể vô địch trở lại như Woods, và có thể sẽ không bao giờ chạm tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 mà anh khao khát. Thật khó tin rằng các điều kiện "thiên thời" có thể thuận lợi hơn hai tuần vừa qua, khi Jakub Mensik rút lui ở vòng bốn và Lorenzo Musetti chấn thương ở set ba trận tứ kết, giúp anh vào bán kết mà không cần thắng một set nào trong hai vòng. Nhưng khi anh tiến gần vạch đích, những con số thống kê ngày càng bị lấn át bởi cảm xúc. Đoạn kết lãng mạn của câu chuyện Djokovic không nằm nhiều ở những gì anh đã làm được, mà ở việc anh vẫn đang cố làm tiếp.

Các đối thủ cùng thời của Nole đã lần lượt giải nghệ. Roger Federer xuất hiện ở Melbourne chỉ để đấu một loạt tie-break biểu diễn, còn Rafael Nadal dự khán trận chung kết với tư cách khách mời VIP ở hàng ghế đầu. Riêng Djokovic vẫn bám trụ, tiếp tục cạnh tranh sòng phẳng với những siêu sao của hiện tại. Anh coi nhẹ các giới hạn thể chất bằng tinh thần bất khuất. Đó là lý do cốt lõi khiến Djokovic ngày càng được yêu mến. Anh hiếm khi trông mong manh như lúc này, nhưng cũng chưa bao giờ dễ được công chúng đồng cảm đến thế.

Vy Anh (theo Telegraph)