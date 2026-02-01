Alcaraz hạ Djokovic, lần đầu vô địch Australia Mở rộng

AustraliaTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz thắng huyền thoại Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 ở chung kết Australia Mở rộng 2026 hôm 1/2.

Alcaraz vật vờ trong 45 phút đầu tiên trận chung kết Australia Mở rộng đầu tay. Khi tay vợt Tây Ban Nha tỏ ra dè dặt trong một trong những dịp quan trọng nhất sự nghiệp, anh đã bị bóp nghẹt bởi sự xuất sắc vĩnh cửu của Djokovic, người bước vào trận đấu lịch sử này với khát khao giành thế chủ động và áp đặt thế trận ngay từ đầu.

Một phiên bản trẻ hơn của Alcaraz có lẽ đã làm mọi thứ tệ hơn bằng cách đánh quá tay, như từng xảy ra trong một số thời điểm của trận tranh HC vàng Olympic ở Paris cách đây 18 tháng. Nhưng lần này, tay vợt 22 tuổi bình tĩnh từng bước tìm lại nhịp độ trận đấu rồi dần nắm quyền kiểm soát. Qua đó, anh thực hiện một trong những kỳ tích thể thao vĩ đại nhất trong những năm gần đây. Thắng ngược sau khi thua set đầu để đánh bại Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 và lần đầu tiên đăng quang tại Melbourne.

Alcaraz nâng cup vô địch sau chung kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 1/2. Ảnh: Reuters

Quần vợt từng sản sinh ra rất nhiều nhà vô địch trẻ huyền thoại, từ Bjorn Borg đến Rafael Nadal, người dự khán và cổ vũ cho đàn em đồng hương, từ hàng ghế đầu tại Rod Laver Arena hôm 1/2. Nhưng Alcaraz vẫn đang tiếp tục khẳng định vị thế như tay vợt nam trẻ tuổi vĩ đại nhất từng xuất hiện.

Ở tuổi 22, tay vợt Tây Ban Nha trở thành người đàn ông trẻ nhất trong lịch sử hoàn tất Grand Slam sự nghiệp. Anh phá kỷ lục do Don Budge thiết lập năm 1938. Trong lịch sử, chỉ có tám tay vợt nam từng giành đủ bốn danh hiệu Grand Slam khác nhau.

Nhờ chiến thắng năm set phi thường của Djokovic trước Jannik Sinner hôm thứ Sáu, trận chung kết chứng kiến lịch sử được tạo ra, bất kể kết quả ra sao. Bằng việc đánh bại Djokovic, Alcaraz đã ngăn cản tay vợt Serbia đạt tới một cột mốc đỉnh cao sự nghiệp vô song của anh: trở thành nhà vô địch Grand Slam lớn tuổi nhất trong kỷ nguyên Mở và sở hữu kỷ lục tuyệt đối với 25 danh hiệu Grand Slam đơn.

Một màn trình diễn chín chắn, điềm tĩnh của một tay vợt đặc biệt, người đã sớm khẳng định bản thân như một huyền thoại của môn thể thao này. Alcaraz khởi đầu chậm trước một Djokovic đạt trình độ choáng ngợp. Nole giao bóng cực kỳ tốt và tìm cách đón mọi quả bóng ngay khi vừa nảy lên, đánh thuận tay mạnh mẽ và chuẩn xác để đoạt set đầu tiên 6-2.

Alcaraz dần bắt nhịp. Thay vì chỉ đơn thuần dùng sức để đánh bại đàn anh 38 tuổi, anh kéo Djokovic ra khỏi trung tâm sân đấu bằng những cú đánh thuận tay topspin mở góc, đồng thời hóa giải lối chơi tấn công cực đoan của đối thủ bằng khả năng phòng ngự khó tin. Ngay cả khi thể lực bắt đầu sa sút về cuối trận, Djokovic vẫn chiến đấu mạnh mẽ, nhưng Alcaraz đứng vững trước áp lực ở set bốn để khép lại một chiến thắng mang tính biểu tượng.

Trong những tháng gần đây, Alcaraz liên tục nhấn mạnh rằng anh khao khát danh hiệu này hơn bất kỳ giải đấu nào khác trên thế giới ở thời điểm hiện tại, và sẵn sàng đánh đổi nhiều danh hiệu ở ba Grand Slam còn lại để có được chức vô địch Australia Mở rộng đầu tiên. Một lần nữa, niềm tin nội tại của anh mạnh mẽ hơn nhiều so với áp lực đi kèm những tham vọng lớn lao đó.

Mới chỉ sáu tuần trước, Alcaraz đã gây sốc cho làng quần vợt khi chia tay HLV gắn bó lâu năm Juan Carlos Ferrero, cựu số 1 thế giới, và đưa Samuel Lopez, trước đó là trợ lý của Ferrero, lên làm HLV trưởng. Rất nhiều chỉ trích và hoài nghi đã xuất hiện. Alcaraz đáp trả tất cả bằng cách giành ngay danh hiệu major tiếp theo, đúng tại giải đấu mà anh khao khát nhất. Đó là lời hồi đáp hoàn hảo, và cũng là lúc anh trở thành tay vợt nam trẻ nhất trong lịch sử giành được bảy danh hiệu Grand Slam.

Giống như trong trận chung kết Olympic định mệnh với chính Alcaraz, Djokovic hiểu rõ đây là một cơ hội hiếm hoi để chạm đến đều anh khao khát. Anh lao vào trận đấu, đánh bóng đầy uy lực ngay từ điểm số đầu tiên. Anh giao bóng xuất sắc, dễ dàng giữ những game giao đầu và đánh thuận tay rực lửa để xé toang một Alcaraz còn chưa ổn định.

Trong 45 phút đầu, Djokovic có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với trái bóng. Nhưng đến đầu set hai, anh đã trở lại mặt đất. Lần này, lối đánh siêu tấn công của anh dẫn tới ba lỗi tự đánh hỏng và break đầu tiên cho Alcaraz. Dù tay vợt Tây Ban Nha chưa đạt phong độ cao nhất, anh giữ được sự chắc chắn, phòng ngự tốt và tìm được giao bóng một ở những thời điểm then chốt để tạo khoảng cách với Djokovic.

Mưa phùn trước đó khiến ban tổ chức quyết định bắt đầu trận đấu với mái che Rod Laver Arena chỉ mở một phần, trong ngày lạnh và gió mạnh nhất của cả giải. Giữa các set, mái che được đóng thêm, khiến Alcaraz có đôi chút phàn nàn.

Tuy nhiên, Alcaraz không để sự không hài lòng đó ảnh hưởng tới sự tập trung của bản thân. Khi đã nắm được đà trận đấu, anh liên tục dồn ép Djokovic. Alcaraz thiết lập lợi thế bằng cách sử dụng khả năng mở góc tốt để kéo Djokovic ra khỏi trung tâm. Khi Djokovic ngày càng lộ rõ sự mệt mỏi, số lỗi tự đánh hỏng tăng lên, Alcaraz dễ dàng thắng hai game giao bóng của đàn anh để khép lại set ba với tỷ số 6-3.

Bước sang đầu set bốn, nhà vô địch Australia Mở rộng 10 lần trông như đã không còn nhiều năng lượng để cống hiến. Nhưng Nole vẫn tiếp tục chiến đấu, như cách anh luôn làm.

Djokovic đào sâu tới tận cùng sức lực để thoát khỏi một game giao bóng nghẹt thở ở tỷ số 0-1, cứu sáu break-point để giữ game. Anh níu mình lại trong trận đấu bằng việc tiếp tục giữ được giao bóng suốt cả set. Ở tỷ số 4-4, những nỗ lực phi thường đó mang lại cho anh một break-point ở game giao của Alcaraz. Nhưng anh đã quá mệt, quá hao mòn, tự đánh hỏng đáng tiếc ở cú thuận tay trong thế tấn công.

Sau khi Alcaraz bản lĩnh bảo vệ game giao, tay vợt Tây Ban Nha giành lại quyền kiểm soát và hoàn tất mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập Grand Slam. Ở game quyết định, Djokovic đã sụp đổ trước sức ép lớn từ đàn em, liên tục mất giao bóng một rồi tự đánh hỏng, để thua ngay ở championship-point đầu tiên của Alcaraz.

Vy Anh