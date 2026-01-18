AustraliaHuyền thoại 44 tuổi Roger Federer thắng tay vợt số 13 thế giới Casper Ruud 7-2 trong loạt tie-break biểu diễn ở Australia Mở rộng hôm 16/1.

Ba năm sau khi giải nghệ, Federer mới chính thức cầm vợt trở lại ở một Grand Slam. Anh được chào đón bởi hàng vạn khán giả có mặt trong sân chính Rod Laver, khi đánh tập với đàn em Casper Ruud.

Sau khi thực hiện hàng loạt cú đánh để khởi động, Federer và Ruud bước vào loạt tie-break biểu diễn để "chiêu đãi" khán giả. Tại đây, huyền thoại Thụy Sĩ tái hiện những cú trái một tay trứ danh, cùng khả năng cắt bóng và volley đã trở thành thương hiệu. Federer chỉ để Ruud ghi hai điểm, trước khi khép lại loạt đấu với chiến thắng 7-2.

Federer hạ Ruud trong ngày tái xuất Australia Mở rộng Diễn biến loạt tie-break giữa Federer và Ruud hôm 16/1.

"Đây là người đánh tập tuyệt nhất của tôi trong thời gian gần đây", Ruud chia sẻ trên mạng xã hội sau khi buổi tập kết thúc. Tay vợt Na Uy nhiều lần ngạc nhiên khi chứng kiến cú trả bóng hiểm hóc của Federer, trong đó có một điểm winner mà huyền thoại Thụy Sĩ đánh trái dọc dây.

Lần đầu Federer trở lại Australia Mở rộng sau sáu năm. Trên mạng xã hội, nhiều người đề xuất ban tổ chức trao vé đặc cách cho chủ nhân 20 Grand Slam. Một số khán giả ủng hộ điều này, cho rằng Federer hoàn toàn có khả năng vào vòng ba.

"Theo tôi biết, Federer đã từ chối vé đặc cách này nhiều năm qua", huyền thoại Australia Lleyton Hewitt tiết lộ. Hewitt sẽ đứng cặp với Federer để chơi trận đôi nam biểu diễn với cặp Andre Agassi – Patrick Rafter vào ngày khai mạc giải 18/1.

Federer bắt vô-lê trên lưới trong loạt đấu giao hữu với Ruud, trên sân Rod Laver Arena, Melbourne, Australia hôm 16/1. Ảnh: Reuters

Federer nói anh háo hức gặp lại khán giả xứ chuột túi, nơi anh đã sáu lần nâng cao danh hiệu tại Melbourne. Khi được hỏi về khả năng trở lại sân đấu với vai trò HLV, Federer nói: "Tôi mang vợt đến đây và cảm thấy như một tay vợt còn thi đấu. HLV thì chắc chắn là không, ít nhất là ở hiện tại. Tôi khá bận rộn với công việc và gia đình".

Vy Anh