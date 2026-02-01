Djokovic: 'Vào chung kết vẫn là thành tích đáng kinh ngạc'

AustraliaTay vợt huyền thoại Novak Djokovic thất vọng vì thua ở chung kết Australia Mở rộng, nhưng hài lòng với hành trình trong cả giải đấu.

"Khi nhìn lại và đánh giá những gì đã diễn ra trong vài tuần qua, với tôi đây vẫn là thành tích đáng kinh ngạc khi có thể vào tới chung kết, thậm chí chỉ còn cách chức vô địch vài set", Djokovic nói sau trận thua Carlos Alcaraz ở chung kết hôm 1/2. "Sau một thất bại, cảm giác đắng cay là điều không tránh khỏi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng phải hài lòng với kết quả này".

Djokovic phát biểu trên bục nhận giải, sau chung kết Australia Mở rộng 2026, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 1/2. Ảnh: Reuters

Ở tuổi 38, Djokovic đánh bại tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner trong trận bán kết kéo dài năm set đầy khắc nghiệt. Nhưng đến chung kết, anh không thể vượt qua hạt giống số một Alcaraz, người vừa trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử sưu tập trọn bộ 4 Grand Slam khác nhau. Trận thua khiến Nole lỡ cơ hội độc chiếm kỷ lục 25 Grand Slam.

"Tôi luôn tin là mình có thể" Djokovic nói khi được hỏi liệu anh có cảm thấy mình còn khả năng giành Grand Slam thứ 25 hay không. "Nếu không thì tôi đã không thi đấu nữa. Việc tôi có thể đánh bại Jannik trong năm set và giằng co với Carlos trong bốn set căng thẳng là điều rất tích cực. Tôi vẫn thất vọng với cảm giác của bản thân ở set hai và ba sau khởi đầu quá tuyệt vời. Tôi thấy mình chơi rất tốt, rồi mọi thứ thay đổi".

Ở chung kết, tay vợt Serbia khởi đầu đầy hứng khởi. Anh giao bóng tốt, chơi ôm sân và đánh đầy uy lực và chuẩn xác ở mọi cú quả, để đoạt set đầu tiên 6-2. Nhưng sau đó, Alcaraz dần bắt nhịp trở lại, liên tục kéo đàn anh 38 tuổi ra khỏi trung tâm sân đấu bằng những cú đánh thuận tay topspin mở góc, đồng thời hóa giải lối chơi tấn công cực đoan của Nole bằng khả năng phòng ngự khó tin. Djokovic càng chơi càng đuối hơn đàn em, thua ngược 6-2, 2-6, 3-6, 5-7.

"Set đầu tiên là một trong những set hay nhất mà tôi chơi trong vài năm trở lại đây", Djokovic nói. "Sau đó, tôi phần nào lấy lại được năng lượng và đà thi đấu ở giữa set bốn. Tôi kêu gọi khán giả tham gia cổ vũ, và họ đã làm vậy. Nhưng cú thuận tay của tôi đã sụp đổ ở những thời khắc quan trọng. Tôi rất thất vọng vì không thể duy trì được cảm giác mà tôi có ở set đầu. Có rất nhiều tình huống ‘giá như’ trong đầu tôi, nhưng rồi mọi chuyện vẫn là như vậy thôi. Bạn phải chấp nhận nó".

Alcaraz 3-1 Djokovic Diễn biến chính trận chung kết giữa Alcaraz và Djokovic hôm 1/2.

Trận chung kết của Djokovic và Alcaraz có sự hiện diện của Rafael Nadal, kình địch một thời của Nole và là tiền bối đồng hương của Alcaraz. Phát biểu trên bục nhận giải, Djokovic nói rằng anh vinh dự khi được Nadal đến dự khán. "Cảm giác rất lạ khi thấy anh ngồi trên đó chứ không phải dưới sân này", Nole đùa với Nadal. "Quá nhiều huyền thoại Tây Ban Nha ở đây, cảm giác như là hai chọi một vậy. Không công bằng lắm, nhưng thôi cũng được".

Djokovic cũng không quên cảm ơn các khán giả Australia, những người cổ vũ cuồng nhiệt cho anh ở các trận bán kết và chung kết với những đối thủ trẻ mạnh nhất thế giới hiện tại.

"Các bạn đã mang đến cho tôi điều mà tôi chưa từng trải nghiệm ở Australia trước đây, đặc biệt là trong hai trận gần nhất. Rất nhiều tình yêu, sự ủng hộ và năng lượng tích cực", anh phát biểu. "Tôi đã cố gắng đáp lại điều đó bằng thứ quần vợt tốt nhất của mình trong suốt những năm qua. Tôi luôn tin vào bản thân, và điều đó là vô cùng cần thiết khi thi đấu ở đẳng cấp này, trước Alcaraz và Sinner".

"Nhưng phải thành thật nói rằng tôi không nghĩ mình sẽ lại đứng ở lễ bế mạc của một giải Grand Slam thêm lần nữa, và tôi mang ơn các bạn vì đã tiếp thêm động lực cho tôi trong vài tuần qua", Djokovic nói thêm. "Và Chúa mới biết ngày mai sẽ ra sao, chứ chưa nói đến 6 hay 10 hai tháng nữa. Đó là một hành trình tuyệt vời".

Vy Anh