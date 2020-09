Disney vẽ tranh tưởng niệm Chadwick Boseman

MỹHãng phim Disney cùng họa sĩ Nikkolas Smith vẽ tranh tường khổ lớn tưởng niệm tài tử Chadwick Boseman, đóng siêu anh hùng "Black Panther".

Theo Hollywood Reporter, ngày 24/9, hãng phim giới thiệu bức tranh bên ngoài cửa hàng đồ chơi Downtown Disney thuộc công viên Disneyland ở Los Angeles. Tranh được Smith thực hiện trong vài tuần qua nhằm tưởng niệm Chadwick Boseman, người qua đời cuối tháng 8 vì ung thư. Smith vẽ cố diễn viên với động tác đặc trưng của siêu anh hùng Black Panther bên một bé trai da màu đeo mặt nạ nhân vật.

Tranh tường tưởng niệm Chadwick Boseman Nikkolas Smith giới thiệu bức tranh tường tưởng niệm Chadwick Boseman hôm 24/9. Video: Nikkolas Smith Instagram.

Tác giả Nikkolas Smith cho biết: "Dự án rất đặc biệt với tôi. Năm ngoái, tôi làm hai dự án cho Disney là thiết kế bệnh viện Nhi và Học viện Avengers. Bức tranh này như tổng hòa của cả hai. Đối với hàng triệu trẻ em, nhân vật Black Panther là một huyền thoại. Và không ai xứng đáng nhận vai đó hơn Chadwick Boseman".

Chadwick Boseman sinh năm 1976 tại Georgia. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2003 với loạt phim truyền hình. Năm 2014, tên tuổi anh ghi dấu ấn khi đóng vai chính trong phim điện ảnh Draft Day, Get on Up... Boseman nổi tiếng trên thế giới với vai vua của vương quốc Wakanda trong Black Panther - tác phẩm trở thành hiện tượng văn hóa bởi câu chuyện tôn vinh người da đen. Nam diễn viên qua đời hôm 28/8 tại Los Angeles, sau bốn năm bí mật chiến đấu với ung thư.

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter)