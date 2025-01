Định kiến trường chuyên học lệch

'Bạn bè trường chuyên của tôi tới nay đa số đều thành công sau 15 kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, chứng tỏ giá trị mà nó đem lại'.

"Tôi từng là học sinh trường chuyên, phải nói rằng bản thân rất tự hào. Bạn bè trong lớp tôi ngày đó đa số đều thành công sau 15 năm kể từ khi tốt nghiệp cấp ba. Đó là minh chứng cụ thể cho giá trị của trường chuyên.

Thực ra, suy nghĩ 'trường chuyên học lệch' chỉ là định kiến của những người chưa từng học trong môi trường này mà thôi. Trường chuyên thực tế vẫn giảng dạy đầy đủ các môn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ là riêng môn chuyên sẽ được tăng số tiết lên gấp hai, ba lần và được dạy sâu hơn bởi các thầy, cô đầu ngành.

Ví dụ tôi học chuyên Toán thì sẽ được thầy Trưởng khoa Toán của Đại học, học vị Giáo Sư, Tiến sĩ trực tiếp giảng dạy. Đây cũng là một lợi thế lớn của trường chuyên khi quy tụ nhiều giáo viên chất lượng nhất.

Ngoài ra, học chuyên là học cách để tư duy, cách nghiên cứu, phương pháp giải quyết vấn đề, chứ không phải luyện giải đề như các lò luyện thi. Hơn nữa, trường học nói chung và bậc THPT nói riêng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của một con người mà thôi, chẳng thể nào thay đổi được một cuộc đời. Thế nên mới có câu 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' là vậy".

Đó là quan điểm của độc giả Scatteredlife sau thông tin Hà Nội có thêm hai trường chuyên là THPT Chu Văn An và Sơn Tây, nâng tổng số trường chuyên của thủ đô lên bốn - nhiều nhất cả nước (gồm Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây). Trong khi đó, các tỉnh, thành khác thường có một trường chuyên, số ít có hai như TP HCM, Quảng Nam, Đồng Tháp, Bình Định, Bình Phước, An Giang.

>> Tư tưởng 'học giỏi vào trường chuyên' khiến giáo dục mất cân bằng

Ủng hộ việc tăng số lượng trường chuyên tại Hà Nội, bạn đọc Minhcuong phân tích: "Tôi học trường chuyên Hà Nội - Amsterdam cách đây hàng chục năm. Khi đó, học sinh chúng tôi ngoài giờ học trên lớp còn được chơi bóng rổ, bóng ném, đá bóng, bơi, khiêu vũ, đóng kịch, học lập trình, học hàn mạch điện... Học sinh các lớp Toán, Lý, Hóa lại rất giỏi Ngoại ngữ. Cách nhà trường đưa các hoạt động ngoại khóa vào cho học sinh như vậy nên không có chuyện học lệch như nhiều người vẫn nghĩ".

Cùng chung quan điểm, độc giả Taka nhấn mạnh sự cần thiết của trường chuyên: "Trường chuyên thu hút nhiều học sinh xuất sắc, trường không chuyên top đầu dành cho những học sinh giỏi, các trường thấp điểm hơn phụ vụ các bạn học lực khá và trung bình, trường nghề dành cho các bạn muốn học nghề thay vì THPT. Đó là cách phân loại học sinh rất hợp lý

Cũng như học sinh có năng khiếu (về học thuật, thể thao, nghệ thuật) phải cần một môi trường riêng biệt để phát triển năng khiếu, và việc áp dụng chương trình đại trà sẽ dẫn đến phát triển không đáng kể năng khiếu của những em đó, thậm chí làm các em chán nản. Tôi cho rằng trường chuyên không gây bất công, vì học sinh được công bằng trong việc tiếp nhận một môi trường phù hợp với bản thân".

Việt Thành tổng hợp