Đình Bắc nguy cơ bị treo giò tại Asian Cup 2027

Arab SaudiDính thẻ đỏ cuối trận đấu Hàn Quốc ở giải U23 châu Á, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đối mặt án cấm hai trận ở cấp đội tuyển Quốc gia.

Án treo giò của Đình Bắc chiếu theo quy tắc kỷ luật của LĐBĐ châu Á (AFC) năm 2024, mục 38.2.2. Theo mục này, tại giải các lứa tuổi châu Á, cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận gần nhất của đội sẽ bị treo giò khi giải lứa tuổi đó được tổ chức lần tiếp theo. Nếu án phạt không có tác dụng ở giải lứa tuổi đó, cầu thủ sẽ bị treo giò ở giải có lứa tuổi lớn hơn.

Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền thi đấu ở phút 86, khi đạp vào ống đồng Lee Chan-ouk của Hàn Quốc trong trận tranh giải ba U23 châu Á 2026. Dù đội nhà thắng sau loạt luân lưu, Đình Bắc đối mặt án treo giò thêm hai trận. Đây cũng là kỳ U23 châu Á cuối cùng của tiền đạo sinh năm 2004. Vì thế, Đình Bắc bị treo giò ở giải lứa tuổi cao hơn U23, đó là cấp độ đội tuyển Quốc gia. Điều đó có nghĩa Bắc sẽ vắng mặt hai trận ở giải đấu thuộc hệ thống Asian Cup.

Theo đó, Đình Bắc sẽ không thể thi đấu trận Việt Nam tiếp Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình vào ngày 31/3. Nếu Việt Nam giành vé dự vòng chung kết và Đình Bắc được đăng ký tham dự, anh sẽ vắng mặt ở trận ra quân vòng bảng cùng đội tuyển. Asian Cup 2027 cũng tổ chức tại Arab Saudi từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.

Nguyễn Đình Bắc thi đấu trong trận Việt Nam hòa Hàn Quốc 2-2 rồi thắng luân lưu 7-6 ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 23/1/2026. Ảnh: Ted Trần

Việt Nam hiện đứng nhì bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 với 12 điểm, kém Malaysia ba điểm. Hiệu số bàn thắng thua của đội cũng kém hơn, là +6 so với +14. Tiêu chí phân bậc sau điểm là hiệu số đối đầu, rồi đến hiệu số bàn thắng thua. Do đã thua Malaysia 0-4 ở lượt đi, Việt Nam cần thắng cách biệt 5 bàn để giành lại vị trí đỉnh bảng. Nếu Việt Nam thắng cách biệt 4 bàn, hai đội sẽ ngang bằng mọi chỉ số và phải phân định thắng thua bằng luân lưu.

Tuy nhiên, FIFA xác định Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận ở vòng loại cuối. Nếu kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bất thành, Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 hai trận gặp Nepal và Việt Nam vào năm ngoái. Khi ấy, Việt Nam sẽ nghiễm nhiên đứng đầu bảng và không cần quan tâm trận đấu vào ngày 31/3.

VIE - KOR Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026.

Đình Bắc là nguồn cảm hứng lớn cho hàng công U23 Việt Nam trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HC vàng SEA Games 33 và HC đồng U23 châu Á 2026. Tại VCK U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi, anh ghi 4, kiến tạo 2 bàn thắng sau sáu trận, và đang đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng Ali Al Azaizeh (Jordan), Leonardo Shahin (Lebanon).

Dưới thời HLV Philippe Troussier, Đình Bắc đã tham dự Asian Cup 2023 ở Qatar. Anh ghi dấu ấn bằng bàn gỡ 1-1 trong trận thua Nhật Bản 2-4 ở lượt ra quân vòng bảng. Tuy nhiên, Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bảng sau khi thua Indonesia 0-1 và Iraq 2-3.

Bên cạnh Đình Bắc, Phạm Lý Đức cũng bị treo giò ba trận sau lỗi đánh nguội ở trận thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết U23 châu Á 2026. Trung vệ sinh năm 2003 đã vắng mặt ở trận tranh giải ba với Hàn Quốc, và án phạt cũng kéo dài tương tự Đình Bắc.

Việt Nam cũng mất thêm cầu thủ đang chơi tốt là Nguyễn Hiểu Minh do đứt dây chằng đầu gối. Chấn thương này khiến trung vệ sinh năm 2004 dự kiến nghỉ khoảng 9 tháng.

Hiếu Lương