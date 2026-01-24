Đình Bắc đồng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới U23 châu Á

Với bốn bàn, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang có cơ hội lớn trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành giải Vua phá lưới ở VCK U23 châu Á.

Tuyệt phẩm sút phạt vào lưới Hàn Quốc trong trận tranh giải ba tối 23/1 là bàn thắng thứ tư của Đình Bắc kỳ này. Trước đó, anh sút phạt đền mở tỷ số trong trận thắng Jordan 2-0 ở vòng bảng, ghi tuyệt phẩm độc diễn vào lưới Arab Saudi, rồi đánh đầu ngược gỡ hòa 2-2 trong trận thắng UAE 3-2 tại tứ kết.

Nguyễn Đình Bắc trong trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 23/1/2026. Ảnh: Ted Trần

Có hai cầu thủ khác cũng đã ghi bốn bàn như Đình Bắc, là Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon). Tuy nhiên, hai cầu thủ này không còn cơ hội cải thiện thành tích do đã bị loại.

Có một cầu thủ đã ghi ba bàn, là tiền vệ Nhật Bản Ryunosuke Sato. Ba cầu thủ khác ghi hai bàn và vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích là Yuto Ozeki, Shusuke Furuya (Nhật Bản) và Peng Xiao (Trung Quốc). Sato cần hai bàn, còn Ozeki, Furuya và Peng phải ghi ba bàn nữa nếu muốn vượt Đình Bắc.

Giải Vua phá lưới được tính cho những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất. Nếu có nhiều cầu thủ đồng dẫn đầu, họ sẽ cùng nhau được vinh danh. Lần gần nhất điều này xảy ra là kỳ 2022, với năm cầu thủ cùng ghi ba bàn là Yuito Suzuki (Nhật Bản), Ayman Yahya (Arab Saudi), Cho Young-wook (Hàn Quốc), Suphanat Mueanta (Thái Lan) và Jasurbek Jaloliddinov (Uzbekistan). Việt Nam chưa từng có đại diện giành giải này.

VIE - KOR Diễn biến chính trận đấu.

Đình Bắc cũng đứng hàng đầu giải về số lần ghi dấu giày vào bàn thắng (bàn và kiến tạo). Đường chuyền để Nguyễn Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng Hàn Quốc tối 23/1 là pha kiến tạo thứ hai của anh tại giải. Trước đó, Đình Bắc chuyền bóng dọn cỗ để Nguyễn Lê Phát ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng UAE tại tứ kết. Tổng cộng, Đình Bắc đã ghi dấu giày vào 6 bàn, nhiều nhất giải, hơn Sato một bàn. Nhưng ở thống kê này, không có giải thưởng riêng.

Giải thưởng cầu thủ hay nhất VCK U23 châu Á 2026 thường được trao cho thành viên của một trong hai đội ở chung kết. Vì thế, Đình Bắc sẽ khó có cửa cạnh tranh với thủ môn Li Hao (Trung Quốc), hay tiền vệ Sato.

Sáu lần ghi dấu giày vào bàn thắng của Đình Bắc chưa phải kỷ lục của một cầu thủ Việt Nam tại một kỳ U23 châu Á. Kỷ lục hiện thuộc về tiền vệ Nguyễn Quang Hải năm 2018, với năm bàn và hai đường kiến tạo.

Đình Bắc làm được nhiều điều đáng nhớ tại giải năm nay, từ tuyệt phẩm độc diễn, đánh đầu ngược, sút phạt hàng rào đến kiến tạo dọn cỗ. Tuy nhiên, anh khép lại giải đấu với thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86, sau pha vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm. Với thẻ đỏ này, anh sẽ bị treo giò ở hai trận tiếp theo của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, trong đó có trận quan trọng cấp đội tuyển quốc gia gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường tối 31/3/2026.

Đình Bắc sinh ngày 19/8/2004 ở Nghệ An, trưởng thành từ lò đào tạo SLNA, trước khi gia nhập Quảng Nam. Anh đang khoác áo CLB Công An Hà Nội, và đã chơi 13 trận cho đội tuyển quốc gia. Đình Bắc là cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á 2025, nơi Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch.

Xuân Bình