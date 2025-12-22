Việt Nam chốt đội hình dự U23 châu Á 2026

Hà NộiHLV Kim Sang-sik giữ 23 cầu thủ vừa giành HC vàng SEA Games 33, đồng thời gọi lại hai cầu thủ quen thuộc để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Hậu vệ Lê Văn Hà và tiền đạo Bùi Vĩ Hào được gọi trở lại. Hai cầu thủ vốn nằm trong đội hình chuẩn bị cho SEA Games 33. Tuy nhiên, Hà chỉ được xem là phương án dự phòng, còn Hào chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Đội tuyển vừa giành HC vàng SEA Games 33, sau khi hạ chủ nhà Thái Lan 3-2 ở chung kết hôm 18/12. Một ngày sau, đội về nước và có ba ngày về thăm gia đình, người thân trước khi hội quân trở lại vào ngày mai 23/12 ở Hà Nội.

Cầu thủ Việt Nam mừng HCV SEA Games 33, sau khi hạ Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Đến ngày 26/12, Việt Nam sang Qatar tập huấn, dự kiến có trận giao hữu với Syria vào ngày 1/1/2026. Năm ngày sau, đội đá trận ra quân bảng A gặp Jordan, rồi đến Kyrgyzstan (9/1) và chủ nhà Arab Saudi (12/1).

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress sáng nay 22/12, HLV Kim Sang-sik cho biết nguyên tắc xây dựng đội của ông dựa vào sự cân bằng, tính tổ chức và thể lực. Lứa U23 đang có thành tích toàn thắng dưới thời Kim ở U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Tuy nhiên, vòng chung kết sắp tới là thử thách trình độ cao hơn.

Nhà cầm quân Hàn Quốc thừa nhận Việt Nam còn nhiều điểm cần cải thiện. Đầu tiên là tinh thần phải vững vàng hơn. Thứ hai là cải thiện kỹ năng cá nhân. "Chiến thuật là một phần không thể thiếu, nhưng nếu các cầu thủ phải tập luyện kỹ năng cơ bản nhất như chuyền, rê dắt bóng, dứt điểm – để hoàn thiện", ông nói.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 gồm 16 đội chia làm bốn bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra bốn đội nhất và bốn đội nhì vào tứ kết.

Thành tích tốt nhất của Việt Nam là á quân năm 2018, dưới thời HLV Park Hang-seo. Ở hai kỳ gần nhất 2022 và 2024, Việt Nam dừng bước ở tứ kết, lần lượt trước Arab Saudi (0-2) và Iraq (0-1).

Danh sách đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Tân (Công an TP HCM).

Hậu vệ (7): Lê Văn Hà (Hà Nội), Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Đặng Tuấn Phong (Thể Công), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng)

Tiền vệ (9): Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công), Phạm Minh Phúc (CAHN), Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Viktor Le (Hà Tĩnh), Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP HCM), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND)

Tiền đạo (6): Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Bùi Vĩ Hào (CLB TP HCM), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình).

Hiếu Lương