Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2026

Thái LanHLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chỉ ra những bài học then chốt từ SEA Games 33 và đặt mục tiêu cùng U23 Thái Lan vào top 8 VCK U23 châu Á 2026.

Ngày 23/12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), ban huấn luyện đội tuyển U23 nam họp tổng kết SEA Games 33, lên kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 - giải đấu tại Arab Saudi từ ngày 6 đến 24/1/2026.

Cuộc họp có sự tham dự của Phó chủ tịch FAT Charnwit Phalcheewin, Ủy viên thường trực Piyapong Pue-on, Tổng thư ký Ekpol Polnavi cùng HLV trưởng Thawatchai và ban huấn luyện đội U23.

Chủ tịch Nualphan Lamsan, còn gọi là Madam Pang, không dự buổi họp này. Trước SEA Games 33, bà Pang đặt mục tiêu thâu tóm cả 4 HC vàng bóng đá, nhưng thất bại. Ở giải đấu trên sân nhà, Thái Lan chỉ giành HC bạc futsal nam, HC đồng futsal nữ, HC bạc nam và HC đồng nữ bóng đá 11 người.

HLV Thawatchai cho biết ban huấn luyện đã báo cáo toàn bộ dữ liệu chuyên môn và những vấn đề tồn tại từ hành trình giành HC bạc tại SEA Games 33 để phân tích, từ đó rút ra bài học phục vụ cho chiến dịch U23 châu Á. "Chúng tôi tập trung đánh giá những điểm cần cải thiện, đặc biệt là khâu tập trung đội tuyển và công tác chuẩn bị lực lượng", ông nói.

Theo HLV trưởng U23 Thái Lan, một số cầu thủ sẽ không thể góp mặt ở giải châu Á do chấn thương hoặc vướng lịch thi đấu cùng CLB. Ban huấn luyện buộc phải sàng lọc và lựa chọn lực lượng tối ưu, đồng thời gửi lời cảm ơn các CLB đã tạo điều kiện cho cầu thủ lên tuyển.

Bộ khung đội hình từ SEA Games vẫn được giữ lại phần lớn, bên cạnh một số nhân tố mới được bổ sung. HLV Thawatchai đánh giá đây là tín hiệu tích cực, khi nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện tốt ở cấp CLB và U21. U23 Thái Lan sẽ đá một số trận giao hữu trước giải để giúp những gương mặt mới hòa nhập, trước khi đi dự giải châu lục.

Ông cũng nhấn mạnh yếu tố tinh thần là điểm tựa quan trọng sau khi đội U22 thất bại với mục tiêu giành HC vàng SEA Games trên sân nhà. "Chúng tôi có thể thất vọng về kết quả, nhưng tinh thần cống hiến và ý chí chiến đấu phải được duy trì. Khoác áo đội tuyển quốc gia, dù ở cấp đội nào, là trách nhiệm và niềm tự hào", Thawatchai nhấn mạnh.

Cầu thủ Thái Lan thất vọng trên bục nhận HC bạc sau trận thua Việt Nam 2-3 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, Bangkok ngày 18/12. Ảnh: Đức Đồng

Về mục tiêu, HLV trưởng U23 Thái Lan khẳng định đội sẽ tiếp cận giải đấu theo từng trận, từng vòng. "Mục tiêu trước mắt là vào tứ kết. Xa hơn, chúng tôi sẽ tích lũy dữ liệu và kinh nghiệm cho các giải đấu lớn tiếp theo như ASIAD và SEA Games", ông cho biết.

Đội tuyển U23 Thái Lan sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ trong tuần này, tập trung từ ngày 29/12 và lên đường sang Arab Saudi ngày 3/1. Thái Lan nằm ở bảng D, lần lượt gặp Australia (8/1), Iraq (11/1) và Trung Quốc (14/1).

Hồng Duy (theo Khaosod)