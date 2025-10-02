Bốc thăm VCK U23 châu Á 2026

MalaysiaThầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ xác định đối thủ sau lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tại Malaysia vào chiều nay 2/10.

* Tiếp tục cập nhật

Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tại trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) vào lúc 15h00, giờ Kuala Lumpur, tức 14h00 giờ Hà Nội.

15 đội tuyển vượt qua vòng loại cùng chủ nhà Arab Saudi sẽ được chia vào 4 bảng đấu ở kỳ giải lần thứ 7 diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2025.

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn (trái) mừng pha lập công trong trận thắng Syria 1-0 ở lượt cuối bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Việt Trì, Phú Thọ ngày 9/9/2025. Ảnh: Thủ Khúc

Ở vòng loại, Việt Nam đứng nhất bảng C, sau khi thắng Bangladesh 2-0, Singapore và Yemen cùng tỷ số 1-0. 10 đội nhất còn lại là Jordan (bảng A), Nhật Bản (B), Australia (D), Kyrgyzstan (E), Thái Lan (F) Iraq (G), Qatar (H), Iran (I), Hàn Quốc (J) và Syria (K). 4 đội đứng nhì thành tích tốt nhất là Trung Quốc (D), Uzbekistan (E), Lebanon (F) và UAE (I).

16 đội tuyển vượt qua vòng loại hầu hết là những cái tên quen mặt. Arab Saudi là chủ nhà, cùng Jordan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Hàn Quốc và Uzbekistan dự đủ 7 kỳ giải, kể từ năm 2013. 5 đội khác có 6 lần dự vòng chung kết gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar, Trung Quốc và UAE. Xếp sau là Iran, Syria (5).

Hai đội lần đầu dự VCK vào năm sau là Kyrgyzstan và Lebanon. Kyrgyzstan tạo nên bất ngờ tại bảng E, khi hòa Uzbekistan 2-2 để chiếm ngôi đầu.

Arab Saudi là chủ nhà nghiễm nhiên nằm ở nhóm hạt giống một. Việc phân loại còn lại phụ thuộc vào thành tích ba kỳ giải gần nhất là 2020, 2022 và 2024.

Việt Nam dừng bước ở vòng bảng 2020, rồi vào tứ kết hai kỳ còn lại. Thành tích này đứng thứ sáu trong số các đội dự kỳ này nên được xếp vào nhóm hai. Ba đội còn lại là Hàn Quốc (thứ 5), Australia (7), Qatar (8).

Nhóm một gồm Arab Saudi, Uzbekistan (1), Nhật Bản (2), Iraq (3). Nhóm ba có Thái Lan (9), Jordan (10), UAE (11), Iran (12). Nhóm bốn gồm Trung Quốc (13), Syria (14), Kyrgyzstan (15), Lebanon (16).

Ở vòng chung kết, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra bốn đội nhất, bốn đội nhì vào tứ kết. Kỳ giải năm nay không được dùng làm vòng loại Olympic 2028.

Nhật Bản dẫn đầu với hai lần đăng quang năm 2016 và 2024. Xếp sau là Uzbekistan (2018), Arab Saudi (2022), Hàn Quốc (2020) và Iraq (2013).

Ở Đông Nam Á, Việt Nam giữ thành tích tốt nhất là á quân 2018. Thái Lan là vào tứ kết 2020. Trong khi đó, ở kỳ giải tính làm vòng loại Olympic, Indonesia có thành tích tốt nhất khi đứng thứ tư năm 2024.

Hiếu Lương