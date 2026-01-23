Điều gì xảy ra với huyết áp khi uống trà xanh?

Trà xanh cung cấp các hợp chất chống oxy hóa làm giãn mạch máu, nhờ đó giúp hạ huyết áp nhẹ nhàng, giảm nguy cơ đau tim, bệnh tim mạch và đột quỵ.

Huyết áp là lực của máu tác động lên thành mạch máu. Theo khuyến cáo của Hội Tim mạch học Quốc gia về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp, chẩn đoán tăng huyết áp khi huyết áp đo tại phòng khám lớn hơn hoặc bằng 140/90 mmHg. Tiền tăng huyết áp khi chỉ số trong khoảng 120-139/80-89 mmHg, mức huyết áp tối ưu khi dưới 120/80 mmHg. Với người bị tăng huyết áp, chỉ cần giảm 5 mmHg có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Trà xanh là thức uống phổ biến, giàu các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe tim mạch. Uống trà xanh thường xuyên có thể tác động tích cực đến huyết áp thông qua nhiều cơ chế khác nhau.

Giúp giãn mạch và cải thiện tuần hoàn máu

Phần lớn lợi ích tim mạch và huyết áp của trà xanh đến từ catechin - nhóm polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, giúp mạch máu duy trì độ đàn hồi và thông thoáng. Trong đó, epigallocatechin gallate (EGCG) có khả năng kích thích sản sinh nitric oxide, thúc đẩy giãn mạch và hỗ trợ hạ huyết áp ngắn hạn. Tác dụng này không đến từ một hợp chất đơn lẻ mà là kết quả cộng hưởng của nhiều hoạt chất thực vật có trong trà xanh.

Hỗ trợ bảo vệ động mạch khỏi tổn thương lâu dài

Không chỉ tác động đến sự giãn mạch trong thời gian ngắn, trà xanh còn mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe động mạch. Các polyphenol trong trà xanh có thể chống stress oxy hóa và giảm viêm - những yếu tố góp phần gây tổn thương mạch máu và làm huyết áp tăng theo tuổi tác.

Nhờ cải thiện chức năng nội mạc và duy trì độ đàn hồi của thành mạch, các catechin trong trà xanh hỗ trợ mạch máu co giãn linh hoạt, giúp tim bơm máu hiệu quả hơn. Tác động này diễn ra dần dần nhưng bền vững, góp phần duy trì hệ mạch khỏe mạnh về lâu dài.

Tăng huyết áp tạm thời

Dù trà xanh thường chứa ít caffeine hơn cà phê, khoảng 30 mg caffeine trong một cốc 240 ml, trong ki cùng lượng cà phê là 95 mg caffeine. Do đây là chất kích thích nên những người nhạy cảm với caffeine uống trà xanh có thể bị tăng huyết áp nhẹ. Tác động này thường giảm dần sau vài giờ khi cơ thể chuyển hóa caffeine.

Với đa số người dùng, mức tăng huyết áp tạm thời này không làm mất đi lợi ích tim mạch lâu dài của trà xanh. Lợi ích dài hạn từ việc uống trà xanh có xu hướng vượt trội hơn tác động ngắn hạn của caffeine lên huyết áp. Người dễ bị bồn chồn do caffeine có thể uống trà xanh không caffeine. Loại này vẫn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa tương tự.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể uống 3-5 tách trà xanh mỗi ngày để đạt lợi ích tối ưu, tùy theo cơ địa và mục tiêu sức khỏe. Hiệu quả giảm huyết áp rõ hơn khi duy trì trên 3 tháng. Nếu đang dùng thuốc điều trị huyết áp hoặc cholesterol, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để an toàn.

Bảo Bảo (Theo Health, Eatingwell)