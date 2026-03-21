Điều gì xảy ra với hệ tiêu hóa khi uống cà phê mỗi ngày?

Uống cà phê với lượng vừa phải có thể tác động đáng kể đến hệ vi sinh đường ruột, giúp tăng vi khuẩn có lợi cho tim mạch và não bộ.

Cà phê là một trong những lựa chọn đồ uống lành mạnh. Nhờ giàu chất chống oxy hóa, các hợp chất phenolic và nhiều dưỡng chất thiết yếu, cà phê có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt là hệ tiêu hóa.

Hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

Hệ vi sinh đường ruột (gut microbiome) là tập hợp các vi sinh vật sống trong hệ tiêu hóa, bao gồm vi khuẩn, nấm và virus. Đây là một phần quan trọng của cơ thể, ảnh hưởng đến tiêu hóa, miễn dịch và nhiều chức năng khác.

Uống cà phê thường xuyên có thể làm tăng nồng độ vi khuẩn lawsonibacter asaccharolyticus - một loại vi khuẩn có lợi liên quan đến sức khỏe tim mạch và não bộ. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Microbiology đã phân tích dữ liệu của khoảng 23.110 người tại Mỹ và Anh nhằm đánh giá tác động của cà phê đến hệ vi sinh đường ruột.

Nhóm nghiên cứu sử dụng kỹ thuật giải trình tự gene từ mẫu phân để xác định thành phần vi khuẩn, đồng thời chia người tham gia thành ba nhóm theo mức tiêu thụ cà phê: nhóm uống ít (dưới 3 tách mỗi tháng), nhóm uống nhiều (khoảng 3 tách mỗi ngày) và nhóm trung bình (nằm giữa hai mức này). Kết quả cho thấy mức vi khuẩn có lợi lawsonibacter asaccharolyticus ở nhóm uống nhiều cao hơn 4,5-8 lần so với nhóm không uống và cao hơn 3,4-6,4 lần so với nhóm uống trung bình.

Kích thích tiêu hóa

Cà phê kích thích sản xuất axit hydrochloric, giúp tiêu hóa tốt hơn và thúc đẩy nhu động ruột, từ đó giảm táo bón. Nhờ cung cấp chất xơ, cà phê còn đóng vai trò như prebiotic (một dạng chất xơ) nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi như bifidobacteria và lactobacilli. Polyphenol trong cà phê tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi và hạn chế vi khuẩn gây hại.

Có lợi cho gan và dạ dày

Cà phê chứa chất chống oxy hóa như axit chlorogenic, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc ruột khỏi viêm, bao gồm các bệnh như Crohn. Nó có thể điều chỉnh độ pH dạ dày và giảm trào ngược dạ dày thực quản. Cả cà phê thường và cà phê không caffeine đều có lợi cho gan khi dùng với lượng phù hợp.

Một số lưu ý

Uống quá nhiều cà phê có thể gây kích ứng niêm mạc ruột, làm mất cân bằng hệ vi sinh, dẫn đến đầy hơi hoặc khó chịu dạ dày. Vì vậy, nên uống điều độ, không nên quá 3 tách mỗi ngày. Uống cà phê cùng bữa ăn cũng có thể giảm kích ứng.

Ngoài cà phê, các yếu tố như giấc ngủ, căng thẳng, môi trường sống, rượu bia, thuốc lá và vận động cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột. Duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước và lối sống lành mạnh là cách tốt để bảo vệ hệ tiêu hóa.

Bảo Bảo (Theo Times of India)