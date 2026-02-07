Điều gì xảy ra nếu uống trà chanh gừng trước khi ngủ?

Uống trà chanh gừng trước khi ngủ có thể giúp tăng tập trung, cung cấp nước cho cơ thể, giảm khó tiêu, nghẹt mũi cùng nhiều vấn đề khác.

Trà chanh gừng là trà thảo mộc nhẹ từ chanh và gừng tươi pha với mật ong. Uống trước khi ngủ không gây buồn ngủ nhưng có thể giúp thư giãn và hỗ trợ sức khỏe.

Làm dịu chứng khó tiêu

Thưởng thức một tách trà chanh gừng trước khi đi ngủ có thể làm dịu chứng khó tiêu. Gừng có khả năng làm giảm tình trạng chậm tiêu hóa thức ăn trong dạ dày. Hơn nữa, chanh chứa một hợp chất thực vật gọi là limonene, hỗ trợ tiêu hóa bằng cách giúp thức ăn di chuyển dọc theo đường tiêu hóa, có khả năng làm giảm cảm giác khó chịu do đầy bụng.

Giảm buồn nôn

Gừng có tác dụng giảm buồn nôn - triệu chứng thường gặp trong thời kỳ mang thai hoặc hóa trị. Theo một số nghiên cứu, dùng 1-1,5 g gừng mỗi ngày có thể có tác dụng chống buồn nôn. Trà chanh gừng được xem là tương đối an toàn cho thai phụ khi sử dụng với lượng vừa phải.

Giảm nghẹt mũi

Hơi nước bốc lên từ trà chanh gừng nóng có thể giúp thông thoáng khoang mũi, đẩy lùi nghẹt mũi. Uống đồ ấm cũng làm dịu cơn đau họng do tích tụ chất nhầy, rất hữu ích trong mùa cảm lạnh, cúm hoặc dị ứng theo mùa. Thức uống này không thể chữa khỏi bất kỳ bệnh nào trong số này song nó có thể giúp làm loãng chất nhầy, cho phép không khí lưu thông qua mũi dễ dàng hơn.

Giảm táo bón

Táo bón có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có mất nước và chế độ ăn thiếu chất xơ. Nếu táo bón liên quan đến thiếu nước, uống một tách trà chanh gừng ấm vào buổi tối có thể hỗ trợ, vì bổ sung nước giúp phân di chuyển qua đường tiêu hóa thuận lợi hơn. Người bị táo bón mạn tính cần uống đủ nước trong suốt cả ngày đồng thời đi khám khi có biểu hiện khó đi đại tiện, ít hơn ba lần một tuần, có máu trong phân...

Chống viêm

Gingerol là một trong những hợp chất thực vật được tìm thấy trong gừng, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Viêm mạn tính có liên quan đến các bệnh như hội chứng chuyển hóa, ung thư, Alzheimer và bệnh tim.

Giữ đủ nước

Uống trà chanh gừng cung cấp độ ẩm cần thiết cho cơ thể. Giữ đủ nước có vai trò rất quan trọng vì nó giúp các cơ quan quan trọng như thận, ruột và tim hoạt động tốt. Lượng nước mà bạn cần mỗi ngày phụ thuộc bởi nhiều yếu tố như thuốc đang dùng, mức độ hoạt động thể chất và bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.

Cách pha trà chanh gừng

Nguyên liệu:

Một miếng gừng tươi dài khoảng 2,5 cm, gọt vỏ

1/2 quả chanh và 1 miếng chanh tươi để trang trí

1 cốc nước

Mật ong

Cách làm:

Cho gừng và chanh cùng nước vào nồi nhỏ và đun nhỏ lửa trên bếp. Ngâm ít nhất 10 đến 15 phút. Nếu thấy trà quá nhạt, bạn có thể bào gừng hoặc cắt nhỏ gừng thành từng miếng. Bào vỏ chanh cho vào hỗn hợp nếu muốn vị chanh đậm hơn. Khuấy đều mật ong tùy khẩu vị nếu muốn. Trang trí với một miếng chanh tươi.

Bảo Bảo (Theo Healthline)