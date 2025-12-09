Điều gì xảy ra khi thường xuyên ăn mật ong?

Mật ong ít chất dinh dưỡng nhưng giàu các hợp chất thực vật polyphenol, có đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm, ho.

Mật ong là một chất lỏng dạng siro mà ong mật tạo ra từ mật hoa thực vật. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe nổi bật của mật ong.

Chứa nhiều chất dinh dưỡng

Một thìa canh 20 g mật ong cung cấp:

Lượng calo: 61

Chất béo: 0 g

Protein: 0 g

Carbohydrate: 17 g

Chất xơ: 0 g

Riboflavin: 1% Giá trị hàng ngày (DV)

Đồng: 1% DV

Giàu chất chống oxy hóa

Mật ong về cơ bản là đường nguyên chất, không có chất béo, chỉ có một lượng nhỏ protein và chất xơ. Tuy nhiên, nó rất giàu các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe được gọi là polyphenol. Mật ong được chế biến tối thiểu còn cung cấp các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học quan trọng như flavonoid và axit phenolic. Các loại mật ong sẫm màu thường chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn các loại nhạt màu.

Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc oxy phản ứng (ROS) trong cơ thể, vốn có thể tích tụ trong tế bào và gây tổn thương. Tổn thương này góp phần gây ra các tình trạng như lão hóa sớm, tiểu đường type 2 và bệnh tim. Do đó, nhiều lợi ích sức khỏe của mật ong đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa của nó.

Tốt hơn cho đường huyết so với đường thông thường

So với đường thông thường, mật ong có thể mang lại lợi ích kiểm soát đường huyết tốt hơn. Mặc dù ăn mật ong có thể làm tăng lượng đường trong máu giống như các loại đường khác song các chất chống oxy hóa có trong mật ong có thể chống lại hội chứng chuyển hóa, phòng bệnh tiểu đường type 2. Điều này là do ăn mật ong có thể làm tăng nồng độ adiponectin, một loại hormone giúp giảm viêm, cải thiện quá trình điều hòa lượng đường trong máu. Tuy nhiên, người mắc bệnh tiểu đường nên sử dụng ở mức độ vừa phải.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Tiêu thụ mật ong cũng có thể phòng ngừa bệnh tim nhờ công dụng hạ huyết áp, cải thiện lượng mỡ trong máu, điều hòa nhịp tim và ngăn ngừa sự chết của các tế bào khỏe mạnh. Mật ong thô thường chứa keo ong, một loại nhựa mà ong sản xuất từ các loại cây tiết nhựa và các loại thực vật tương tự. Keo ong có thể cải thiện cả chỉ số cholesterol và triglyceride.

Giảm ho

Người bị nhiễm trùng đường hô hấp trên thường có triệu chứng ho. Những bệnh nhiễm trùng này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống người bệnh. Mật ong có tác dụng giảm các triệu chứng ho, rút ngắn thời gian ho. Tuy nhiên, phụ huynh không nên cho trẻ em dưới một tuổi dùng mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulism.

Dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống

Mật ong thường rất dễ thêm vào chế độ ăn uống. Để bổ sung một lượng nhỏ chất chống oxy hóa từ mật ong, bạn có thể thêm vào sữa chua, cà phê hoặc trà. Bạn cũng có thể sử dụng trong nấu ăn và làm bánh.

Tuy nhiên, đây là một loại đường nếu tiêu thụ quá nhiều làm tăng lượng đường trong máu. Dùng mật ong với số lượng lớn, đặc biệt là liên tục trong thời gian dài góp phần gây tăng cân và tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường type hoặc bệnh tim.

Bảo Bảo (Theo Healthline)