Leo trụ điện, trạm biến áp xem luyện diễu binh A80

Tôi tận mắt chứng kiến cảnh nhiều người trèo rào, leo cả lên tủ điện, trạm biến áp để tìm chỗ đứng chụp ảnh, quay video check-in đoàn diễu binh.

Mấy ngày nay đi xem hợp luyện và sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80, tôi thật sự háo hức. 80 năm mới có một dịp như thế, cảm giác như mình đang được sống trong một phần của lịch sử. Không khí sôi động, người người nô nức, ai cũng muốn lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhưng niềm vui ấy đôi khi bị chen lẫn một nỗi lo, khi tôi tận mắt chứng kiến cảnh nhiều anh chị em trèo rào, leo cây, rồi thậm chí leo cả lên tủ điện, trạm biến áp, cột điện để tìm chỗ đứng và chụp ảnh, quay video "check-in". Có người còn bế cả con nhỏ, cho ngồi chênh vênh ngay trên nắp tủ điện. Tôi nhìn mà rùng mình, bởi ngay bên dưới là tấm biển đỏ chót ghi rõ: "Cấm lại gần! Nguy hiểm chết người". Thế nhưng, dường như mọi người đã bỏ qua dòng chữ cảnh báo ấy.

Tôi hiểu sự kiện 80 năm mới có một lần, ai mà chẳng muốn mình có chỗ đẹp, có vài bức hình để đời. Nhưng thử nghĩ xem, lỡ may có chập điện, tia lửa, cháy nổ thì đâu chỉ người trèo mới gặp nguy hiểm? Tất cả những ai đứng gần đó, cả đám đông đang háo hức đi xem cùng, đều có thể bị ảnh hưởng. Với điện, một khi sự cố xảy ra, chưa chắc còn cơ hội để rút kinh nghiệm.

Cảnh tượng ấy làm tôi thấy chênh vênh trong lòng. Một bên là sự hân hoan, náo nhiệt của ngày hội; một bên lại là những khoảnh khắc "liều mình" mà chỉ cần một tai nạn nhỏ thôi cũng đủ biến niềm vui thành bi kịch. Tôi chợt nghĩ, đâu phải cứ leo cao mới có trải nghiệm đẹp. Đứng ở một góc an toàn, thoáng đãng, ta vẫn có thể cảm nhận đầy đủ không khí tưng bừng, hạnh phúc của cả dân tộc.

Ký ức đẹp là để ta lưu giữ, để sau này kể lại cho con cháu bằng sự tự hào. Đừng để những bức ảnh check-in trên trạm điện, tủ điện trở thành lời nhắc nhớ đau lòng. Đừng để một phút bất cẩn làm hỏng đi kỷ niệm 80 năm mới có một lần.

Tôi chỉ mong mỗi người khi tham gia ngày hội lớn này sẽ ý thức hơn một chút: hãy chọn vị trí an toàn cho bản thân và gia đình, đừng đu rào, đu cây, càng tuyệt đối tránh xa trạm điện, tủ điện. Bởi chúng ta đi để chung vui, để tận hưởng niềm tự hào Tổ quốc, chứ không phải để đánh đổi sự an toàn của mình và người khác.

80 năm mới có một lần – hãy để đó là ký ức thật sự trọn vẹn và đáng nhớ.

Quoc Khanh