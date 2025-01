Diễn viên chuyển giới đầu tiên được đề cử Oscar

MỹKarla Sofía Gascón là người chuyển giới công khai đầu tiên nhận đề cử Oscar 2025 với vai chính trong phim "Emilia Pérez".

Trong danh sách đề cử công bố tối 23/1 giờ Hà Nội (tức sáng 22/1 giờ Los Angeles). Karla Sofía Gascón cạnh tranh hạng mục Nữ chính xuất sắc cùng Demi Moore (phim The Substance), Mikey Madison (Anora), Fernanda Torres (I'm Still Here) và Cynthia Erivo (Wicked).

Karla Sofía Gascón trong phim "Emilia Pérez". Ảnh: Netflix

Gascón từng là phụ nữ chuyển giới đầu tiên được đề cử giải Quả Cầu Vàng 2025. Ở Liên hoan phim Cannes 2024, cô được vinh danh ở giải Nữ diễn viên xuất sắc cùng bạn diễn Zoe Saldaña, Selena Gomez và Adriana Paz.

Theo Variety, chỉ có ba người chuyển giới công khai từng được đề cử tại Oscar, gồm nhà soạn nhạc Angela Morley, nhạc sĩ Anohni và nhà làm phim tài liệu Yance Ford. Elliot Page được đề cử cho tác phẩm Juno vào năm 2007 trước khi công khai là người đàn ông chuyển giới vào năm 2020.

Karla Sofía Gascón 53 tuổi, là diễn viên người Tây Ban Nha. Trước khi tham gia Emilia Pérez, Gascón góp mặt trong bộ phim hài The Noble Family, El Señor de los Cielos, dự án điện ảnh Nosotros los Nobles.

Emilia Pérez do Jacques Audiard đạo diễn. Tác phẩm kể về quá trình trùm ma túy người Mexico tên Manitas (Karla Sofía Gascón đóng) được luật sư giúp đỡ chạy trốn khỏi rắc rối từ thế giới ngầm và chuyển giới để sống thật với bản thân. Tạp chí Sight and Sound và TIME xếp phim vào danh sách những tác phẩm hay nhất năm, cho rằng dự án cân bằng các chi tiết hài hước và kịch tính. Ở Liên hoan phim Cannes 2024, Emilia Pérez giành Giải thưởng của Ban giám khảo, bốn diễn viên nữ giành giải Nữ chính xuất sắc.

Ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2025 tổ chức đầu tháng 1, dự án thắng Phim hay nhất thể loại âm nhạc hoặc hài kịch, Phim quốc tế hay nhất, Nữ phụ xuất sắc trong phim điện ảnh (Zoe Saldaña) và Ca khúc hay nhất (El Mal).

Theo sau Emilia Pérez là phim nhạc kịch Wicked - do Jon M. Chu đạo diễn, đạt 10 đề cử. Phim lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết và vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên, ra mắt sân khấu Broadway năm 2003. Nội dung kể về tình bạn giữa Elphaba (Cynthia Erivo) và Galinda (Ariana Grande) sau khi gặp nhau tại đại học Shiz ở xứ Oz.

Trailer 'Wicked' Trailer "Wicked". Video: Universal Pictures Vietnam

Sau khi ra mắt vào tháng 11/2024, phim nhận "mưa" lời khen từ giới chuyên môn. Theo Variety, phiên bản điện ảnh này là bản chuyển thể hấp dẫn của vở kịch Broadway The Wizard of Oz về nguồn gốc nhân vật phản diện. Tác phẩm không chỉ mang tính thời đại mà còn đặt ra câu hỏi về vấn đề phân biệt đối xử và tầm quan trọng của việc thấu hiểu.

Ở hạng mục Phim hay nhất, Emilia Pérez và Wicked cạnh tranh một số tên tuổi "nặng ký" như Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Nickel Boys.

Một trong những ứng viên mạnh nhất mùa giải năm nay là Conclave của đạo diễn Edward Berger. Phim lấy chủ đề tôn giáo, dựa trên tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 2016 của tác giả Robert Harris, kể về Hồng y Thomas Lawrence (Ralph Fiennes) tổ chức một mật nghị hồng y để bầu giáo hoàng tiếp theo sau khi giáo hoàng hiện tại qua đời vì lên cơn đau tim. Ông điều tra những bí mật và vụ bê bối về từng ứng cử viên.

Trailer 'Conclave' Trailer "Conclave". Video: Focus Features

Cạnh tranh với Fiennes ở hạng mục nam diễn viên chính là Adrien Brody (The Brutalist), Colman Domingo (Sing Sing), Timothée Chalamet (A Complete Unknown) và Sebastian Stan (The Apprentice). Các đề cử cho giải nam diễn viên phụ xuất sắc là Yura Borisov (phim Anora), Kieran Culkin (A Real Pain), Edward Norton (A Complete Unknown), Guy Pearce (The Brutalist), Jeremy Strong (The Apprentice).

>>> Danh sách đề cử Oscar 2025

Giới chuyên môn nhận định điều gây ngạc nhiên là Denzel Washington - thành công với vai phản diện trong Gladiator II không có mặt trong danh sách. Margaret Qualley, nhận nhiều lời khen cho vai diễn trong The Substance, vắng mặt trong hạng mục Nữ phụ xuất sắc. Còn Edward Berger - chỉ đạo Conclave - lại không có tên trong cuộc đua Đạo diễn xuất sắc.

Một trong những bộ phim táo bạo nhất năm 2024, The Apprentice, kể về thời trẻ của Tổng thống Donald Trump nhận hai đề cử diễn xuất, cho Sebastian Stan (người đóng vai Trump) và Jeremy Strong (luật sư Roy Cohn). Trump đã gọi những người tham gia phim là "cặn bã". Bởi tác phẩm có nhiều chi tiết gây tranh cãi, khiến Trump và những người ủng hộ ông khó chịu. Mặt khác, một số chuyên trang điện ảnh đánh giá cao nội dung. The Times cho rằng phim mang đến góc nhìn nhân văn về ông Donald Trump. Deadline nhận xét cốt truyện hấp dẫn, khen kỹ năng nhập vai của hai diễn viên chính.

Giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Do ảnh hưởng các vụ cháy rừng tại Los Angeles, sự kiện công bố đề cử bị dời lại năm ngày, thay vì 17/1 như thông báo trước đó. Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 được phát sóng ngày 2/3. Đầu tháng 3/2024, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan đại thắng với bảy giải, gồm Phim hay nhất.

Theo Variety, một số người kêu gọi hủy bỏ lễ trao giải Oscar do nhiều người làm trong ngành điện ảnh đang chịu ảnh hưởng nặng từ các vụ cháy rừng. Tuy nhiên, lãnh đạo Viện Hàn lâm khẳng định Oscar sẽ là biểu tượng cho sự kiên cường của ngành công nghiệp này. Họ cam kết mùa giải năm nay "tôn vinh sự kết nối cộng đồng, ghi nhận những nỗ lực chống lại thảm họa thiên nhiên".

Phần lớn các hoạt động trong mùa giải bị thu hẹp đáng kể do các vụ cháy. Ban tổ chức hủy bỏ buổi tiệc trưa thường niên dành cho ứng viên, các sự kiện khác cũng bị hoãn hoặc giảm quy mô. Năm bài hát đề cử Nhạc phim gốc xuất sắc sẽ không được biểu diễn trong năm nay. Danh hài Conan O'Brien sẽ là người dẫn chương trình.

Quế Chi (theo Variety, AP)