Diễn viên 'Avatar 3' trên phim và ngoài đời

Phần ba Avatar nổi bật với hiệu ứng kỹ xảo hoành tráng, trong đó công nghệ motion capture giúp biến diễn viên thành các nhân vật da xanh nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc và biểu cảm của họ.

Tài tử Sam Worthington, 50 tuổi, trở lại trong vai Jake Sully, người phải bảo vệ gia đình trước mối đe dọa từ loài người và bộ tộc Ash People (Người Tro). Trong phần này, Jake đấu tranh nội tâm giữa vai trò thủ lĩnh và trách nhiệm làm cha.

Trước khi đóng chính bộ phim, diễn viên Australia bắt đầu sự nghiệp ở lĩnh vực sân khấu và truyền hình, tham gia Bootmen (2000) và Somersault (2004). Sau Avatar, anh trở nên nổi tiếng, góp mặt trong nhiều phim lớn như Terminator Salvation (2009), Clash of the Titans (2010).