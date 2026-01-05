Diễn viên 'Avatar 3' trên phim và ngoài đời

Phần ba Avatar nổi bật với hiệu ứng kỹ xảo hoành tráng, trong đó công nghệ motion capture giúp biến diễn viên thành các nhân vật da xanh nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc và biểu cảm của họ.
Tài tử Sam Worthington, 50 tuổi, trở lại trong vai Jake Sully, người phải bảo vệ gia đình trước mối đe dọa từ loài người và bộ tộc Ash People (Người Tro). Trong phần này, Jake đấu tranh nội tâm giữa vai trò thủ lĩnh và trách nhiệm làm cha.
Trước khi đóng chính bộ phim, diễn viên Australia bắt đầu sự nghiệp ở lĩnh vực sân khấu và truyền hình, tham gia Bootmen (2000) và Somersault (2004). Sau Avatar, anh trở nên nổi tiếng, góp mặt trong nhiều phim lớn như Terminator Salvation (2009), Clash of the Titans (2010).
Phần ba Avatar nổi bật với hiệu ứng kỹ xảo hoành tráng, trong đó công nghệ motion capture giúp biến diễn viên thành các nhân vật da xanh nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc và biểu cảm của họ.
Tài tử Sam Worthington, 50 tuổi, trở lại trong vai Jake Sully, người phải bảo vệ gia đình trước mối đe dọa từ loài người và bộ tộc Ash People (Người Tro). Trong phần này, Jake đấu tranh nội tâm giữa vai trò thủ lĩnh và trách nhiệm làm cha.
Trước khi đóng chính bộ phim, diễn viên Australia bắt đầu sự nghiệp ở lĩnh vực sân khấu và truyền hình, tham gia Bootmen (2000) và Somersault (2004). Sau Avatar, anh trở nên nổi tiếng, góp mặt trong nhiều phim lớn như Terminator Salvation (2009), Clash of the Titans (2010).
Hậu trường diễn xuất trong Avatar 3. Video: Disney Studios Vietnam
Zoe Saldaña, 48 tuổi, đảm nhận vai Neytiri, vợ của Jake Sully. Nhân vật chưa nguôi ngoai sau cái chết của con trai Neteyam, dẫn tới xung đột với Spider (Jack Champion) - cậu bé loài người được gia đình Sully cưu mang.
Để chuẩn bị cho vai diễn, diễn viên phải học nhiều kỹ năng như võ thuật, bắn cung, lặn tự do, đồng thời học ngôn ngữ của người Na'vi - do giáo sư ngôn ngữ học Paul Frommer của Đại học Nam California (Los Angeles, Mỹ) tạo ra trong hai năm. Cô bén duyên diễn xuất khi tham gia hai tập phim Law & Order vào năm 1999, sau đó bắt đầu nghiệp diễn với vai vũ công ballet trong Center Stage (2000).
Zoe Saldaña, 48 tuổi, đảm nhận vai Neytiri, vợ của Jake Sully. Nhân vật chưa nguôi ngoai sau cái chết của con trai Neteyam, dẫn tới xung đột với Spider (Jack Champion) - cậu bé loài người được gia đình Sully cưu mang.
Để chuẩn bị cho vai diễn, diễn viên phải học nhiều kỹ năng như võ thuật, bắn cung, lặn tự do, đồng thời học ngôn ngữ của người Na'vi - do giáo sư ngôn ngữ học Paul Frommer của Đại học Nam California (Los Angeles, Mỹ) tạo ra trong hai năm. Cô bén duyên diễn xuất khi tham gia hai tập phim Law & Order vào năm 1999, sau đó bắt đầu nghiệp diễn với vai vũ công ballet trong Center Stage (2000).
Oona Chaplin - 40 tuổi, cháu ngoại của "vua hề Sác-lô" Charlie Chaplin - là gương mặt mới của loạt phim. Cô đóng phản diện Varang, thủ lĩnh của Ash People. Sau thảm họa núi lửa tàn phá quê hương, tộc của Varang đánh mất niềm tin vào vị thần Eywa, tấn công cộng đồng Na'vi khác để giành tài nguyên.
Dưới sự dẫn dắt của James Cameron, Varang được xây dựng như một người chủ động đối diện và tìm cách chế ngự nỗi sợ. Để hóa thân, Oona Chaplin lấy cảm hứng từ trải nghiệm làm tình nguyện viên tại một trại tị nạn ở Pháp.
Oona Chaplin - 40 tuổi, cháu ngoại của "vua hề Sác-lô" Charlie Chaplin - là gương mặt mới của loạt phim. Cô đóng phản diện Varang, thủ lĩnh của Ash People. Sau thảm họa núi lửa tàn phá quê hương, tộc của Varang đánh mất niềm tin vào vị thần Eywa, tấn công cộng đồng Na'vi khác để giành tài nguyên.
Dưới sự dẫn dắt của James Cameron, Varang được xây dựng như một người chủ động đối diện và tìm cách chế ngự nỗi sợ. Để hóa thân, Oona Chaplin lấy cảm hứng từ trải nghiệm làm tình nguyện viên tại một trại tị nạn ở Pháp.
Sigourney Weaver, 77 tuổi, từng góp mặt trong phần đầu với vai tiến sĩ Grace. Phần kế tiếp, bà gây bất ngờ khi đóng Kiri - thiếu nữ Na'vi, con nuôi của Jake và Neytiri, sau đó giữ vai này ở tập ba.
Ở Fire and Ash, năng lực ngoại cảm của Kiri được khai thác sâu, trở thành một trong những nhân vật then chốt. Trên Variety, Weaver nói thông điệp bảo vệ môi trường của Avatar cũng là điều bà quan tâm ngoài đời. Diễn viên khuyến khích khán giả tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ các loài sinh vật.
Sigourney Weaver, 77 tuổi, từng góp mặt trong phần đầu với vai tiến sĩ Grace. Phần kế tiếp, bà gây bất ngờ khi đóng Kiri - thiếu nữ Na'vi, con nuôi của Jake và Neytiri, sau đó giữ vai này ở tập ba.
Ở Fire and Ash, năng lực ngoại cảm của Kiri được khai thác sâu, trở thành một trong những nhân vật then chốt. Trên Variety, Weaver nói thông điệp bảo vệ môi trường của Avatar cũng là điều bà quan tâm ngoài đời. Diễn viên khuyến khích khán giả tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ các loài sinh vật.
Trailer Avatar: Fire and Ash, công chiếu trong nước ngày 19/12. Phim được phổ biến đến người xem từ 13 tuổi trở lên. Video: Disney Vietnam
Minh tinh Kate Winslet, 51 tuổi, tái ngộ đạo diễn James Cameron sau Titanic với vai Ronal, thành viên bộ tộc nước Metkayina và là vợ của thủ lĩnh Tonowari. Nhân vật lần đầu xuất hiện trong phần hai, đối mặt những biến cố lớn của bộ tộc cùng gia đình Jake Sully. Theo Empire, Ronal được xây dựng như một chiến binh mạnh mẽ, sẵn sàng vượt hiểm nguy để bảo vệ gia đình, cộng đồng và vùng đất cô gắn bó.
Minh tinh Kate Winslet, 51 tuổi, tái ngộ đạo diễn James Cameron sau Titanic với vai Ronal, thành viên bộ tộc nước Metkayina và là vợ của thủ lĩnh Tonowari. Nhân vật lần đầu xuất hiện trong phần hai, đối mặt những biến cố lớn của bộ tộc cùng gia đình Jake Sully. Theo Empire, Ronal được xây dựng như một chiến binh mạnh mẽ, sẵn sàng vượt hiểm nguy để bảo vệ gia đình, cộng đồng và vùng đất cô gắn bó.
Trong phần này, đại tá Miles Quaritch - do Stephen Lang thủ vai - được xây dựng với tâm lý phức tạp hơn hai phần trước. Kẻ thù của Jake Sully dần nhận ra Spider là con ruột của ông, khiến mối quan hệ đan xen giữa Quaritch, Spider và gia đình Sully mở ra bước ngoặt cho câu chuyện.
Diễn viên hiện 73 tuổi, hoạt động ở mảng kịch nghệ lẫn điện ảnh. Sau Avatar, nhiều khán giả nhớ đến tài tử với vai người đàn ông mù trong phim Don't Breathe.
Trong phần này, đại tá Miles Quaritch - do Stephen Lang thủ vai - được xây dựng với tâm lý phức tạp hơn hai phần trước. Kẻ thù của Jake Sully dần nhận ra Spider là con ruột của ông, khiến mối quan hệ đan xen giữa Quaritch, Spider và gia đình Sully mở ra bước ngoặt cho câu chuyện.
Diễn viên hiện 73 tuổi, hoạt động ở mảng kịch nghệ lẫn điện ảnh. Sau Avatar, nhiều khán giả nhớ đến tài tử với vai người đàn ông mù trong phim Don't Breathe.
Britain Dalton trở lại trong vai Lo'ak - con trai thứ hai của Jake và Neytiri. Sau cái chết của người anh, mối quan hệ giữa Lo'ak và cha trở nên căng thẳng, còn cậu luôn cảm thấy lạc lõng. Biến cố gia đình buộc cậu học cách trưởng thành, chiến đấu bảo vệ người thân.
Diễn viên 25 tuổi, cao 1,73 m, là con của nhạc sĩ Jeremy Dalton. Anh từng tham gia lồng tiếng cho nhân vật Nathan Drake trong game Uncharted 4: A Thief's End (2016) và thủ vai phụ ở Ready Player One (2018) của đạo diễn Steven Spielberg.
Britain Dalton trở lại trong vai Lo'ak - con trai thứ hai của Jake và Neytiri. Sau cái chết của người anh, mối quan hệ giữa Lo'ak và cha trở nên căng thẳng, còn cậu luôn cảm thấy lạc lõng. Biến cố gia đình buộc cậu học cách trưởng thành, chiến đấu bảo vệ người thân.
Diễn viên 25 tuổi, cao 1,73 m, là con của nhạc sĩ Jeremy Dalton. Anh từng tham gia lồng tiếng cho nhân vật Nathan Drake trong game Uncharted 4: A Thief's End (2016) và thủ vai phụ ở Ready Player One (2018) của đạo diễn Steven Spielberg.
Trinity Jo-Li Bliss đảm nhận vai Tuk, con gái út của nhà Sully. Dù có anh chị che chở trong các trận chiến, Tuk vẫn giữ tinh thần gan dạ, đặt gia đình lên hàng đầu.
Cô 17 tuổi, sinh tại Los Angeles (California, Mỹ). Khi còn nhỏ, Bliss tham gia các vở kịch ở trại hè, theo học diễn xuất và âm nhạc. Trên truyền hình, cô nổi tiếng với vai Stella Zhau trong loạt phim The Really Loud House (2022-2024) và series A Really Haunted Loud House (2023).
Trinity Jo-Li Bliss đảm nhận vai Tuk, con gái út của nhà Sully. Dù có anh chị che chở trong các trận chiến, Tuk vẫn giữ tinh thần gan dạ, đặt gia đình lên hàng đầu.
Cô 17 tuổi, sinh tại Los Angeles (California, Mỹ). Khi còn nhỏ, Bliss tham gia các vở kịch ở trại hè, theo học diễn xuất và âm nhạc. Trên truyền hình, cô nổi tiếng với vai Stella Zhau trong loạt phim The Really Loud House (2022-2024) và series A Really Haunted Loud House (2023).
Bailey Bass vào vai Tsireya, thành viên bộ tộc Metkayina, con gái của Tonowari và Ronal. Trong Fire and Ash, Tsireya trở thành chỗ dựa tinh thần của Lo'ak sau biến cố gia đình.
Diễn viên 23 tuổi, là người Mỹ gốc Belarus, hiện theo học ngành tâm lý học tại Đại học Columbia. Lúc năm tuổi, cô đóng quảng cáo My Little Pony, sau đó góp mặt trong các dự án truyền hình và điện ảnh như Law & Order: SVU, A Jenkins Family Christmas và Psycho Sweet 16. Cô còn được biết đến qua vai Claudia trong mùa đầu Interview with the Vampire.
Bailey Bass vào vai Tsireya, thành viên bộ tộc Metkayina, con gái của Tonowari và Ronal. Trong Fire and Ash, Tsireya trở thành chỗ dựa tinh thần của Lo'ak sau biến cố gia đình.
Diễn viên 23 tuổi, là người Mỹ gốc Belarus, hiện theo học ngành tâm lý học tại Đại học Columbia. Lúc năm tuổi, cô đóng quảng cáo My Little Pony, sau đó góp mặt trong các dự án truyền hình và điện ảnh như Law & Order: SVU, A Jenkins Family Christmas và Psycho Sweet 16. Cô còn được biết đến qua vai Claudia trong mùa đầu Interview with the Vampire.
Filip Geljo vào vai Ao'nung, anh ruột của Tsireya. Nhân vật từng phản đối gia đình Sully gia nhập bộ tộc Metkayina, nhưng qua nhiều biến cố, Ao'nung dần chấp nhận và coi họ là đồng minh.
Diễn viên 24 tuổi, là người Canada gốc Philippines và Bosnia. Anh sinh tại Toronto, từng đóng chính Odd Squad (2014-2016).
Filip Geljo vào vai Ao'nung, anh ruột của Tsireya. Nhân vật từng phản đối gia đình Sully gia nhập bộ tộc Metkayina, nhưng qua nhiều biến cố, Ao'nung dần chấp nhận và coi họ là đồng minh.
Diễn viên 24 tuổi, là người Canada gốc Philippines và Bosnia. Anh sinh tại Toronto, từng đóng chính Odd Squad (2014-2016).
Jamie Flatters đảm nhận vai Neteyam, con trai cả của Jake và Neytiri. Nhân vật hy sinh trong phần hai The Way of Water, để lại nỗi mất mát cho gia đình. Trong phần phim mới, Neteyam xuất hiện ở phân đoạn các nhân vật kết nối với thế giới tâm linh.
Flatters 26 tuổi, là diễn viên, nhà làm phim và ca sĩ người Anh. Anh khởi nghiệp từ sân khấu và truyền hình, sau đó ghi dấu ấn qua Avatar: The Way of Water, The Forgotten Battle, The School for Good and Evil, Black Dog. Bên cạnh diễn xuất, Flatters tham gia biên kịch, đạo diễn các dự án điện ảnh độc lập.
Jamie Flatters đảm nhận vai Neteyam, con trai cả của Jake và Neytiri. Nhân vật hy sinh trong phần hai The Way of Water, để lại nỗi mất mát cho gia đình. Trong phần phim mới, Neteyam xuất hiện ở phân đoạn các nhân vật kết nối với thế giới tâm linh.
Flatters 26 tuổi, là diễn viên, nhà làm phim và ca sĩ người Anh. Anh khởi nghiệp từ sân khấu và truyền hình, sau đó ghi dấu ấn qua Avatar: The Way of Water, The Forgotten Battle, The School for Good and Evil, Black Dog. Bên cạnh diễn xuất, Flatters tham gia biên kịch, đạo diễn các dự án điện ảnh độc lập.
David Thewlis lần đầu tham gia loạt phim với vai Peylak, thủ lĩnh tộc Wind Traders. Cộng đồng Na'vi này sống du mục, di chuyển khắp Pandora bằng những sinh vật bay khổng lồ. Ở tập ba, Peylak và Wind Traders được giới thiệu ở mức khái quát, song James Cameron cho biết họ giữ vai trò quan trọng ở các phần sau.
Thewlis 63 tuổi, từng đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Cannes với Naked (1993), nổi tiếng qua vai Remus Lupin trong loạt phim Harry Potter (2004-2011). Ông còn góp mặt trong Fargo (2014), Wonder Woman (2017).
David Thewlis lần đầu tham gia loạt phim với vai Peylak, thủ lĩnh tộc Wind Traders. Cộng đồng Na'vi này sống du mục, di chuyển khắp Pandora bằng những sinh vật bay khổng lồ. Ở tập ba, Peylak và Wind Traders được giới thiệu ở mức khái quát, song James Cameron cho biết họ giữ vai trò quan trọng ở các phần sau.
Thewlis 63 tuổi, từng đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Cannes với Naked (1993), nổi tiếng qua vai Remus Lupin trong loạt phim Harry Potter (2004-2011). Ông còn góp mặt trong Fargo (2014), Wonder Woman (2017).
Quế Chi
Ảnh: 20th Century Studios