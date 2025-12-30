Hậu trường diễn viên 76 tuổi đóng thiếu nữ trong 'Avatar 3'

Minh tinh Sigourney Weaver hóa thân nhân vật 14 tuổi trong "Avatar 3" bằng công nghệ performance capture, ghi lại từng cử động trên gương mặt và hình thể.

Sigourney Weaver là cái tên quen thuộc của loạt phim Avatar, góp mặt trong phần đầu với vai tiến sĩ Grace. Phần kế tiếp, bà gây bất ngờ khi đóng Kiri - thiếu nữ Na'vi, con nuôi của Jake và Neytiri, sau đó giữ vai này ở phần ba. Đây được xem là một trong những tuyến nhân vật quan trọng nhất, kết hợp yếu tố hành động, cảm xúc gia đình và hành trình khám phá bản thân.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash", nhân vật Kiri - do Sigourney Weaver đóng - xuất hiện từ giây thứ 42. Video: Disney Vietnam

Trong phần mới nhất Fire and Ash, Kiri bước vào giai đoạn trưởng thành, còn gia đình cô bị kẻ thù - tộc Ash People (Người Tro) tấn công. Nhân vật bị đẩy vào những lựa chọn khó khăn, buộc phải tin vào trực giác và hành động để bảo vệ người thân yêu. Bộ phim cũng phát triển mối quan hệ giữa Kiri và Spider - cậu thiếu niên loài người sống trên Pandora, đồng thời hé lộ cô là hậu duệ của vị thần Eywa của hành tinh này. Ở cao trào, Kiri đối mặt Varang, thủ lĩnh Mangkwan, và giải phóng sức mạnh để cứu mẹ.

Ở cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, Weaver cho biết xây dựng vai diễn dựa trên ký ức thời thiếu niên khi bản thân nhút nhát và thường cảm thấy lạc lõng. Thời gian sản xuất kéo dài nhiều năm giúp bà tích lũy chất liệu diễn xuất, nhớ về những trải nghiệm khi cùng độ tuổi nhân vật.

Theo Weaver, sự phát triển cảm xúc của Kiri giống nhiều thiếu niên ở đời thực. Trong quá trình trưởng thành, nhân vật trải qua cảm giác cô đơn, nguy hiểm buộc cô phải tự đứng vững và đối diện những giằng xé nội tâm. Sau cùng, cô gác lại nỗi hoài nghi về sự khác biệt để bảo vệ gia đình.

Bà không bắt chước hình dáng hay cử chỉ bề ngoài của thiếu niên mà xây dựng Kiri qua các lớp cảm xúc, như sự bối rối khi nhận ra mối liên kết với Eywa, nỗi sợ hãi và bản năng bảo vệ gia đình trong cuộc tấn công của tộc Ash People, hay sự quyết liệt khi đối đầu Varang. Trong quá trình chuẩn bị, Weaver dành thời gian quan sát cách ứng xử của học sinh trung học để nắm bắt suy nghĩ, quan điểm và cảm xúc ở lứa tuổi này.

Hậu trường diễn xuất trong 'Avatar 3' Hậu trường diễn xuất trong phim "Avatar 3". Video: Disney Vietnam

Theo Hollywood Reporter, giống hai phim trước, êkíp sử dụng công nghệ nắm bắt diễn xuất (performance capture) để tái hiện nhân vật Kiri. Sigourney Weaver mặc trang phục gắn cảm biến toàn thân và đội mũ gắn camera, giúp ghi lại chuyển động cơ thể, biểu cảm gương mặt, ánh mắt.

Theo diễn viên, thách thức lớn nhất nằm ở việc truyền tải trọn vẹn cảm xúc khi phải diễn xuất trong phim trường trống, nơi toàn bộ bối cảnh Pandora chỉ được hoàn thiện bằng kỹ xảo ở giai đoạn hậu kỳ. Các cảnh nhân vật Kiri kết nối với Eywa đòi hỏi cường độ thể chất lẫn khả năng tập trung cao. Diễn viên phải vận động liên tục và kiểm soát nhịp thở để tạo cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Công nghệ này không thay thế việc diễn xuất mà ngược lại đòi hỏi sự chính xác trong từng cử động bởi mọi chi tiết được ghi lại, chuyển thành hình dạng người Na'vi trên màn ảnh.

Trong phân đoạn Kiri hôn Spider, bà cho biết khi đóng cảnh này, Jack Champion khoảng 14 hoặc 15 tuổi nên không có chuyện họ hôn thật. Thay vào đó, họ quay riêng với các diễn viên đóng thế có độ tuổi thích hợp cả hai, rồi ghép các hình ảnh trong khâu hậu kỳ. Trên People, đạo diễn James Cameron nói Weaver chỉ hôn Champion lên má trong quá trình ghi hình, điều này phù hợp với quy định pháp luật.

Sigourney Weaver (trái) và tạo hình của bà trong phim "Avatar 3". Ảnh: Disney

Cameron cho rằng Kiri là một trong những thử thách diễn xuất lớn nhất trong sự nghiệp của Weaver. Cả hai thường xuyên trao đổi về cách biểu hiện cảm xúc từ đầu đến cuối phim để phù hợp từng giai đoạn câu chuyện.

Đạo diễn phản đối ý kiến cho rằng Weaver chỉ lồng tiếng cho Kiri, nhận xét minh tinh có độ am hiểu nhân vật và câu chuyện. "Chị ấy nhập vai toàn diện, từ ánh nhìn, nhịp thở đến dáng đi và chuyển động. Đó là màn trình diễn trọn vẹn", ông nói trên IndieWire.

Sigourney Weaver sinh năm 1949, là con gái của cựu chủ tịch kênh NBC Pat Weaver. Bà từng học tại đại học Stanford và Yale, bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu kịch trước khi nổi tiếng. Weaver được biết đến nhiều nhất qua vai chiến binh Ripley trong loạt phim Alien từ năm 1979, tiếp tục gây dấu ấn với Gorillas in the Mist (1988) và Working Girl (1988). Suốt sự nghiệp, bà nhận ba đề cử Oscar, thắng hai giải Quả Cầu Vàng. Năm 2024, nghệ sĩ nhận giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice.

Avatar: Fire and Ash là phần phim thứ ba trong loạt sử thi khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron, tiếp nối các sự kiện trong Avatar: The Way of Water (2022). Nội dung xoay quanh gia đình Jake Sully và Neytiri sau khi con trai cả Neteyam qua đời. Đại tá Miles Quaritch ráo riết truy đuổi Jake để trả mối hận cũ, đồng thời liên minh với Người Tro - bộ tộc Na'vi hiếu chiến.

Theo Hollywood Reporter, phim dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ dịp Giáng sinh với 88 triệu USD. Tổng doanh thu toàn cầu hiện đạt 760,4 triệu USD và dự kiến chạm mốc một tỷ USD vào cuối tuần này.

Quế Chi (theo Hollywood Reporter, IndieWire)