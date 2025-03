Zoe Saldaña - nữ hoàng phim bom tấn lần đầu tranh Oscar

Zoe Saldaña lần đầu bước vào đường đua Oscar với hạng mục Nữ phụ xuất sắc, sau khi ghi dấu ấn trong loạt phim viễn tưởng "Avatar".

Người đẹp là diễn viên duy nhất góp mặt trong bốn bom tấn đều đạt doanh thu trên hai tỷ USD, gồm Avatar, Avatar: The Way of Water, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Ngoài ra, Zoe Saldaña tham gia nhiều thương hiệu đình đám như Guardians of the Galaxy, Star Trek, Pirate of the Caribbean.

Zoe Saldaña trong phim "Emilia Pérez". Ảnh: Netflix

Suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Saldaña luôn được giới chuyên môn và khán giả khen ngợi tài năng diễn xuất. Nhưng phải đến mùa giải năm nay, cô mới mang về đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai luật sư Rita Mora Castro trong Emilia Pérez - tác phẩm cạnh tranh 13 hạng mục, trở thành phim nói tiếng nước ngoài nhận nhiều đề cử nhất lịch sử Oscar.

Nhân vật luôn khao khát được công nhận, tìm cách thoát khỏi cuộc sống bị áp đặt. Sau khi gặp gỡ và giúp cho Manitas (Karla Sofía Gascón đóng) - ông trùm băng đảng đổi danh tính thành Emilia, Rita bộc lộ tâm hồn nhạy cảm, trở thành chỗ dựa tinh thần cho Emilia, dù cố tỏ ra lạnh lùng, mang nhiều tham vọng.

Zoe Saldaña nhận giải SAG Awards 205 Zoe Saldaña nhận giải Nữ phụ xuất sắc ở lễ trao giải SAG Awards 2025. Trong cuộc phỏng vấn với Screen Daily, Zoe nói khi đạo diễn Jacques Audiard ngỏ lời mời, cô nhiều lần tự hỏi liệu bản thân có đủ khả năng thể hiện nhân vật không. Để hóa thân, cô lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ. Diễn viên có cha mẹ là người Mỹ nhập cư gốc Dominica, được dạy song ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Năm Zoe lên chín tuổi, cha của cô qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Saldaña và hai chị ruột được gửi đến sống với gia đình bên nội ở Cộng hòa Dominica, còn mẹ ở lại New York (Mỹ) để kiếm đủ tiền đóng học phí cho các con. Năm 17 tuổi, Saldaña trở về New York để thoát khỏi tình hình bất ổn chính trị. Ở đây, cô bị bạn học bắt nạt, chịu sự phân biệt chủng tộc. "Nhân vật Rita có nhiều điểm tương đồng cuộc đời tôi", cô nói. Ngoài việc thể hiện lớp tâm lý phức tạp, vai diễn đòi hỏi cô phải tập luyện vũ đạo. Theo IMDb, Saldaña theo học ballet từ năm 10 tuổi đến năm 17 tuổi, sau đó tham gia đoàn kịch Faces và New York Youth Theater tới khoảng năm 22 tuổi. Trải nghiệm này hỗ trợ cô trong quá trình tham gia dự án. Tuy nhiên, nhiều động tác theo phong cách hiphop khiến diễn viên gặp khó khăn. Theo Saldaña, ngoài việc khởi động làm nóng cơ thể trong 30 phút, cô phải vượt qua những cơn đau nhức cơ bắp, chấn thương và mệt mỏi về tinh thần. Diễn viên Zoe Saldaña. Màn trình diễn trong Emilia Pérez tạo bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên cô mang về loạt giải thưởng quan trọng tiền Oscar gồm BAFTA, Quả Cầu Vàng lẫn SAG Awards 2025. Ở giải thưởng của Viện Hàn lâm, người đẹp tranh tài cùng Ariana Grande (phim Wicked), Isabella Rossellini (Conclave), Monica Barbaro (A Complete Unknown) và Felicity Jones (The Brutalist). Chuyên trang điện ảnh IndieWire nhận định Zoe Saldaña đang dẫn đầu cuộc đua và hoàn toàn có thể nhận tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Diễn viên 47 tuổi, bén duyên truyền hình khi tham gia hai tập phim của Law & Order vào năm 1999. Sự nghiệp điện ảnh của Zoe Saldaña bắt đầu một năm sau đó với vai một vũ công ballet trong phim Center Stage. Trong Avatar, cô đóng công chúa Neytiri của bộ tộc Na'vi. Cô còn nổi tiếng qua các phim Colombiana, Crossroads, Blood Ties. Diễn viên từng đính hôn Keith Britton - CEO của công ty My Fashion Database - nhưng hủy hôn tháng 11/2011, sau 11 năm gắn bó. Từ năm 2011 đến 2013, Zoe qua lại với diễn viên Bradley Cooper. Cũng trong năm 2013, cô gặp và hẹn hò chồng hiện tại Marco Perego-Saldaña, ít hơn người đẹp một tuổi. Họ quyết định tiến tới hôn nhân sau vài tháng tìm hiểu, hiện có ba con.

Nhân Ái (theo Screen Daily, IndieWire)

Ảnh, video: Netflix