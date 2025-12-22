Cháu gái Charlie Chaplin đóng phản diện trong 'Avatar 3'

Oona Chaplin, cháu của "vua hề Sác-lô" Charlie Chaplin, sống ẩn dật trong rừng rậm Cuba trước khi nhận lời mời đóng bom tấn "Avatar: Fire and Ash".

Tác phẩm ra rạp toàn cầu hôm 19/12, lần đầu giới thiệu nhân vật phản diện Varang - thủ lĩnh của tộc Na'vi Ash People (Người Tro). Sự xuất hiện của Varang góp phần mở rộng thế giới Pandora, đồng thời đánh dấu màn trở lại điện ảnh của Oona Chaplin sau ba năm. Trước đó, diễn viên được biết đến qua vai Talisa, hôn thê của Robb Stark trong series Game of Thrones.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer "Avatar: Fire and Ash", nhân vật của Oona Chaplin xuất hiện từ giây đầu tiên. Trong nước, phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (13+). Video: Disney Vietnam

Màn trình diễn của cô nhận nhiều lời khen từ giới phê bình, được xem là điểm sáng giữa cốt truyện quen thuộc. Theo Independent, Oona Chaplin kết hợp giữa sự dữ dội, quyến rũ và chiều sâu nhân vật. Slant Magazine đánh giá diễn viên khắc họa tốt tính cách Varang qua ánh mắt và cách kiểm soát chuyển động cơ thể. Nhiều phân đoạn diễn chung với Stephen Lang (vai Quaritch) tạo sự thích thú cho người xem.

Trên People, Oona Chaplin cho biết trước khi nhận được lời mời thử vai từ James Cameron, diễn viên đang sống trong một ngôi nhà trên cây do cô dựng nên giữa rừng rậm Cuba. "Tôi đã quen với việc rời bỏ diễn xuất và nghĩ: mình sẽ sống ở đây, coi như đã khép lại mọi thứ", Oona nói.

Ở tuổi 39, sau gần hai thập niên làm việc với các series phim như Game of Thrones, Black Mirror hay Taboo, Oona Chaplin dành thời gian tình nguyện tại trại tị nạn ở Pháp và sống lang thang tại Cuba. Bước ngoặt đến khi giám đốc casting Margery Simkin mời cô thử vai cho Avatar sau khi xem vai diễn trong Taboo. Oona cảm thấy bất ngờ, coi đó là khoảnh khắc khiến cô quyết định bước ra khỏi cuộc sống tách biệt để quay trở lại với điện ảnh.

Nhân vật Varang của Oona Chaplin trong "Avatar 3" (trái) và diễn viên ngoài đời. Ảnh: 20th Century Studios

Theo Hollywood Reporter, trong buổi thử vai, đạo diễn James Cameron trực tiếp tham gia diễn xuất cùng cô. Sau đó, hai bên trao đổi về các chủ đề liên quan đến môi trường và nông nghiệp bền vững.

Vòng casting cho vai Varang còn có sự tham gia của ba diễn viên khác, nhưng sau đó Cameron chọn Oona. Nhà làm phim cho biết cô tạo khác biệt khi nắm bắt nhiều lớp tính cách của nhân vật. Đạo diễn nói: "Có sự gợi cảm, tâm lý mang tính thống trị và ẩn chứa nhiều sự giận dữ bên trong. Cô ấy có thể chuyển đổi linh hoạt giữa những khía cạnh đó theo cách mà tôi không thấy ở người khác".

Oona cho rằng nhân vật giúp cô chiêm nghiệm nhiều hơn về niềm tin, sự chính trực và ý chí. Dưới sự dẫn dắt của James Cameron, Varang được xây dựng như một người chủ động đối diện và tìm cách chế ngự nỗi sợ. Những trải nghiệm khi tình nguyện tại trại tị nạn ở Pháp trở thành chất liệu để cô xây dựng nhân vật.

Đạo diễn James Cameron và Oona Chaplin trên phim trường "Avatar 3". Ảnh: 20th Century Studios

Oona Chaplin sinh năm 1986 ở Madrid, Tây Ban Nha. Mẹ cô là diễn viên Geraldine Chaplin và bố là nhiếp ảnh người Chile - Patricio Castilla. Tên của diễn viên được đặt theo người vợ thứ tư của Charlie Chaplin - Oona O'Neil. Từ nhỏ, Oona tập múa ballet, nhảy salsa và flamenco, theo học diễn xuất ở trường Gordonstoun tại Scotland vào năm 15 tuổi.

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2007, sau đó được biết đến qua các vai diễn trong Sherlock, Game of Thrones, Black Mirror, Taboo và The Comey Rule. Trong cuộc phỏng vấn trên Telegraph năm 2015, Oona Chaplin nói có được sự nghiệp và danh tiếng nhờ thành công của thế hệ đi trước trong gia đình. Sau Avatar: Fire and Ash, diễn viên cho biết được tiếp thêm năng lượng và sẵn sàng hợp tác với James Cameron trong tương lai, dù ở bất kỳ vai trò nào.

Quế Chi (theo People, Hollywood Reporter)