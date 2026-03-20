Diện mạo đường ven biển Quảng Ngãi

Đầu tháng 3, tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Quảng Ngãi giai đoạn 2, dài 30 km, tổng vốn 2.100 tỷ đồng, đoạn từ cầu Cổ Lũy vào phía nam đến xã Lân Phong đạt khoảng 80-90% và đang hoàn thiện.

Trong đó, đoạn từ Tư Nghĩa (Nghĩa Hòa cũ) đến xã Mỏ Cày (xã Đức Minh cũ) hơn 13 km đã hoàn thành, đi qua các rừng dương, nâng tổng chiều dài tuyến ven biển Quảng Ngãi lên hơn 60 km, trên tổng hơn 100 km theo quy hoạch.

Ở giai đoạn 1, 30 km từ cầu Cổ Lũy ra phía bắc, đến Khu kinh tế Dung Quất, vốn 1.500 tỷ đồng đã đưa vào khai thác từ năm 2016.