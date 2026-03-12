Hai công trình tâm linh ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

Nằm ở ven biển xã Đức Lợi cũ (nay là xã Long Phụng), tượng Quan âm ba mặt (Quan âm Bồ tát tam diện) tại chùa Đức Lâm, cao 40 m, thu hút nhiều người dân và du khách đến chiêm bái, cầu an.

Công trình được khởi công và hoàn thành năm 2021, nằm cách Cửa Lở (cửa biển cuối sông Vệ) 2 km về phía nam, nơi có nhiều tàu thuyền về đậu và xuất bến.

Sau khi đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh hoàn thành đoạn nối xã Long Phụng với xã Tư Nghĩa, tượng cách đường khoảng 500 m, rút ngắn 9 km so với khoảng cách từ quốc lộ 1.