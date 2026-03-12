Hai công trình tâm linh ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

Nằm ở ven biển xã Đức Lợi cũ (nay là xã Long Phụng), tượng Quan âm ba mặt (Quan âm Bồ tát tam diện) tại chùa Đức Lâm, cao 40 m, thu hút nhiều người dân và du khách đến chiêm bái, cầu an.
Công trình được khởi công và hoàn thành năm 2021, nằm cách Cửa Lở (cửa biển cuối sông Vệ) 2 km về phía nam, nơi có nhiều tàu thuyền về đậu và xuất bến.
Sau khi đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh hoàn thành đoạn nối xã Long Phụng với xã Tư Nghĩa, tượng cách đường khoảng 500 m, rút ngắn 9 km so với khoảng cách từ quốc lộ 1.
Cổng chùa Đức Lâm quay về phía biển, phía trên được khắc lời gửi gắm, ước nguyện an lành cho ngư dân.
Chính điện chùa Đức Lâm bố trí những bàn đọc kinh nhỏ để người dân đến học kinh và cầu nguyện.
Khu vực đế tượng rộng 24 m - nơi người dân, du khách dạo chơi sau khi chiêm bái Phật bà Quan âm.
Tượng Quan âm Tam diện không lạ trong Phật giáo nhưng thường thiết kế ở kích thước nhỏ hoặc vừa, hiếm công trình kiến trúc Quan âm ba mặt lớn.
Trên thế giới, tượng Quan âm Tam diện lớn nhất là Nam Sơn Hải Thượng Quan Âm ở đảo Hải Nam, Trung Quốc, cao 108 m, được làm từ thép không gỉ và đồng.
Cách tượng Quan âm Tam diện 2 km về phía bắc là Miếu Âm hồn hình con thuyền nằm bên Cửa Lở - nơi sông Vệ hòa vào biển Đông.
Miếu Âm hồn là nơi người dân ven biển thờ thần sông, thần biển và vọng thờ linh hồn những ngư dân gặp nạn trong những chuyến ra khơi.
Theo người dân địa phương, khu vực này trước đây có ngôi miếu nhỏ lâu đời. Qua thời gian, miếu xuống cấp, hư hỏng nên các làng chài ven biển xã Đức Lợi cũ góp tiền, công sức để xây dựng lại công trình. Miếu hoàn thành năm 2023, rộng 1.500 m2, trong đó con tàu dài khoảng 53 m.
Phần mái của miếu được lợp bằng ngói âm dương màu đỏ, giúp ngôi miếu chống chịu tốt với điều kiện thời tiết nắng gió và vị mặn của biển miền Trung. Phần đầu đao (góc mái) được chạm khắc hình rồng, đầu hướng lên cao, biểu tượng cho sự giao thoa giữa đất trời và mong cầu sự bảo hộ.
Góc nhìn từ đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh về phía biển tại xã Long Phụng (xã Đức Lợi cũ) - nơi có hai công trình tượng Quan âm Tam diện và miếu âm hồn.
Dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIb có tổng chiều dài 16,245 km, với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng.
Vị trí đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và hai công trình tượng Quan âm ba mặt và miếu hình thuyền.
Phạm Linh