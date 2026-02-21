Tượng Quan Âm cao 125 m trên núi Thiên Mã

Ở bờ bắc cuối sông Trà Khúc, gần cửa biển Cửa Đại, chùa Minh Đức với tượng Quan Âm cao 125 m là công trình kiến trúc, văn hóa tâm linh nổi bật.
Chùa và tượng do Hòa thượng Thích Tâm Vị, nguyên quán xã Tịnh Long cũ (nay là Tịnh Khê) sáng lập, được xây dựng trên núi Thiên Mã (còn gọi là núi Ngang), với diện tích khoảng 90 ha.
Công trình có ô cửa sổ ở các tầng để khách thăm tượng có thể nhìn từ tượng ra khung cảnh bên ngoài.
Từ chánh điện chùa Minh Đức nhìn sang tượng Phật Quan âm ở phía đông.
Chánh điện của chùa rộng gần 12.000 m2, điểm cao nhất lên đến 51 m. Nơi đây có nhiều không gian như Tiền Sảnh, Đại Hùng Bảo Điện, Đông Điện, Tây Điện, Tháp Chuông, Tháp Trống, Lầu Kinh Đông, Lầu Kinh Tây (Tàng Kinh Các).
Đại Hùng Bảo Điện với ba tượng Phật cao 21 m. Ở giữa là tượng Phật Thích Ca, bên phải là tượng phật Dược Sư, bên trái là tượng phật A Di Đà .
Hiền Vy, 26 tuổi, ở Quảng Ngãi mặc áo dài chụp hình lưu niệm ngày cận Tết ở chùa.
Chùa và tượng Quan Âm từ khi khởi công đến nay thu hút người dân, du khách đến thăm quan, chụp ảnh.
Tượng Quan Âm và chùa Minh Đức nhìn từ phía nam sông Trà Khúc.
Nằm trên trục đường nối trung tâm Quảng Ngãi với tuyến du lịch biển Mỹ Khê - đảo Lý Sơn, đây cũng là điểm nhấn thu hút khách thập phương vãn cảnh, chiêm bái.
Phạm Linh