Tượng Quan Âm cao 125 m trên núi Thiên Mã

Tượng được xem là cao nhất nước và Đông Nam Á hiện nay. Ở trong nước, một số tượng Quan Âm lớn khác như ở núi Bà Đen (Tây Ninh) cao 72 m và ở chùa Linh Ẩn (TP Đà Lạt) cao 71 m.

Nằm ở vị trí cuối sông, cửa biển, bên cạnh bờ biển Mỹ Khê, tượng có thể được quan sát từ nhiều vị trí. Bên trong tượng cũng có thể nhìn được nhiều cảnh đẹp của tỉnh Quảng Ngãi.