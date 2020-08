Điểm chuẩn đại học sẽ tăng 1-3 điểm

Điểm chuẩn vào đại học theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 được dự báo tăng 1-3 điểm, ngành có sức hút tăng hơn 3 điểm.

Phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, PGS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, dự báo điểm chuẩn đại học, đặc biệt các trường top trên sẽ tăng 3 điểm. Với ngành hấp dẫn nhất ở các trường, điểm chuẩn sẽ tăng hơn nữa.

Các ngành thuộc khối Y Dược, công an, quân đội, điểm chuẩn có thể lên tới 29; nhiều ngành ở Đại học Ngoại thương, Bách khoa TP HCM, Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có thể lên 28.

Ông Dũng phân tích, điểm trung bình hầu hết môn thi tăng 1 điểm so với năm ngoái, do đó tổ hợp xét tuyển ba môn cộng lại tăng ít nhất 3 điểm. Riêng tổ hợp D00 (Toán, Văn, Anh) sẽ tăng nhẹ bởi điểm tiếng Anh, Văn tăng không nhiều.

Phổ điểm tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hoá) do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

Năm nay, do mục đích chính của kỳ thi là xét tốt nghiệp THPT, đề thi dễ hơn nên chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi giảm, chỉ tiêu dành cho xét tuyển học bạ hoặc kết hợp nhiều phương thức tăng so với năm ngoái. Các đại học ở phía Nam còn tuyển sinh bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM. "Từ các yếu tố trên, kết hợp mặt bằng điểm năm nay cao, điểm chuẩn tăng mạnh là dễ hiểu", ông Dũng nói.

Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM khuyên thí sinh cân nhắc trong việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi biết điểm thi. Bởi điểm thi năm nay cao dễ khiến nhiều em "ảo tưởng" về khả năng đậu đại học khi so sánh điểm chuẩn các năm trước.

"Ở nhiều ngành, 24-25 điểm năm nay chỉ bằng 21 năm ngoái", ông Dũng nhận định và khuyên những em có mức điểm này trở xuống nên đăng ký khoảng 10 nguyện vọng. Trong đó, ba nguyện vọng đầu ưu tiên cho ngành mình yêu thích ở những trường top trên, các nguyện ở giữa là những ngành có điểm chuẩn năm trước phù hợp với mức điểm mình đạt được, còn lại là những nguyện vọng dự phòng ở các trường lấy điểm thấp hơn.

TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), cho rằng so với năm ngoái, phổ điểm hầu hết môn thi đều tăng 0,77-1,36 điểm. Cụ thể, môn Hóa tăng nhiều nhất, từ 5,35 lên 6,71; Lý từ 5,57 lên 6,72; Toán từ 5,64 lên đến 6,68. Riêng tiếng Anh vẫn có ở mức dưới trung bình. Điểm trung bình các môn tăng cao nhất trong ba năm trở lại đây.

Ông Phương đã tự thống kê điểm trung bình, tổng điểm nhiều thí sinh đạt được ở các tổ hợp truyền thống và số thí sinh đạt được mức điểm này.

Khối Điểm trung bình Tổng điểm nhiều thí sinh đạt được nhất Tổng số thí sinh đạt được 2018 2019 2020 2018 2019 2020 A00 (Toán, Lý, Hoá) 15,83 17,73 21,46 16,25 19,55 23 36.274 A01 (Toán, Lý, Anh) 15,24 17,39 20,7 15 17,75 21 34.999 B00 (Toán, Hoá, Sinh) 15,36 16,85 20,36 15,1 17,8 22 37.945 D00 (Toán, Văn, Anh) 15,24 15,78 18,19 15 15 19 77.686

Do điểm thi tăng, điểm trung bình của các tổ hợp xét tuyển truyền thống cũng tăng mạnh. Chẳng hạn A00 (Toán, Lý, Hóa) có điểm trung bình tăng đến 3,73 điểm và trung vị tăng 3,75 điểm; B00 (Toán, Hóa, Sinh) điểm trung bình tăng 3,51, trung vị tăng 3,5. Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất cũng tăng lên nhiều, khối A00 lên tới 23 điểm, khối B00 là 22 điểm.

Công tác xét tuyển năm nay của các đại học, theo ông Phương, sẽ rất khó lường. Một mặt, nhiều trường top trên đã dành chỉ tiêu đáng kể để xét theo phương thức riêng. Mặt khác, do ảnh hưởng của Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra trễ trong khi nhiều trường đã thông báo cho thí sinh đăng ký xét tuyển bọc bạ về khả năng trúng tuyển. Do đó, chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT giảm so với năm ngoái. Cùng với điểm chuẩn có thể tăng, việc lựa chọn thí sinh ở các trường top trên theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ rất khó khăn.

Ông Phương dự báo, với phương thức xét điểm thi THPT, các trường top có thể đẩy điểm chuẩn lên 1-3 điểm. Điều này ảnh hưởng đến trường top giữa. Riêng các trường top dưới sẽ ít bị ảnh hưởng bởi phổ điểm họ dùng ở cận dưới.

Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Giang Huy

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, cùng nhận định điểm thi tốt nghiệp năm nay tương đối cao so với điểm thi THPT quốc gia 2019 ở các môn Toán, Lý, Hóa, Địa, Giáo dục công dân. Điểm trung bình các môn rơi vào mức 6-6,8.

Với phổ điểm như trên cộng với tỷ lệ xét điểm thi tốt nghiệp THPT thấp hơn năm ngoái, ông Sơn dự báo điểm chuẩn của phần lớn đại học sẽ tăng. Với các tổ hợp truyền thống như A00, B00, A01, D01, điểm chuẩn có thể tăng 1-5 điểm. Trong đó khối tăng mạnh nhất là A00, B00, khối tăng ít hơn là A01, D01. "Các trường top trên, điểm chuẩn sẽ tăng điểm ở hầu hết ngành. Các trường top dưới và đại học ở tỉnh, điểm chuẩn sẽ không tăng hoặc tăng không đáng kể", ông Sơn nói.

Nhìn vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT từng môn và theo tổ hợp xét tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, PGS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội, dự đoán điểm trúng tuyển vào trường sẽ tăng 0,5-2.

Cụ thể, các ngành top dao động nhẹ 0,5-1 điểm, bởi theo thống kê số lượng điểm 10 ở các môn tự nhiên không nhiều, chỉ có khoảng 1.000 thí sinh cả nước có tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển trên 28. Năm ngoái, ngành Khoa học máy tính của trường có điểm đầu vào cao nhất 27,4. Ông Kiên cho rằng điểm trúng tuyển ngành này có thể lên 28-28,5.

Những ngành ở mức trung năm ngoái lấy 25 điểm thì năm nay có thể tăng 1-1,5 điểm lên mức 26-26,5. Với các ngành top dưới của trường, điểm chuẩn có sẽ tăng mạnh hơn một chút, khoảng 2 điểm. Ví dụ, ngành thấp nhất của Bách khoa Hà Nội năm ngoái lấy 20 điểm (Hệ thống thông tin chương trình hợp tác quốc tế và Kỹ thuật hạt nhân), năm nay sẽ lên khoảng 22.

Dù dự báo khá chi tiết theo từng nhóm, ông Kiên cho rằng chưa thể chắc chắn vì mới dựa trên phổ điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn dựa vào nhiều yếu tố hơn như số nguyện vọng, tỷ lệ chỉ tiêu với số lượng thí sinh đăng ký, điểm ưu tiên. "Trường sẽ mất vài ngày để phân tích tất cả yếu tố, đưa ra mức điểm chuẩn dự đoán sát hơn để thí sinh có cơ sở thay đổi nguyện vọng", ông Kiên nói.

Năm 2020, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 6.930 sinh viên cho 57 mã ngành đào tạo. Hiện, trường đã tuyển được 12% tổng chỉ tiêu bằng các phương thức không dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh TP HCM trao đổi sau giờ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Hữu Khoa

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức thành hai đợt, với khoảng 900.000 thí sinh dự thi. Hơn 880.000 thí sinh thi đợt một ngày 8-10/8, 26.000 thí sinh vùng có dịch thi đợt hai ngày 3-4/9. Thí sinh sẽ phải làm ba bài bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Trừ Ngữ văn, các bài thi còn lại đều là trắc nghiệm.

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 và phổ điểm 9 môn thi để thí sinh cân nhắc lựa chọn trường đại học. So với năm ngoái, điểm trung bình 9 môn thi đều cao hơn 0,2-1,2, phù hợp với đánh giá của thí sinh đề năm nay dễ hơn.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12 cả nước đạt 98,34%, tăng gần 4% so với năm ngoái.

Mạnh Tùng - Dương Tâm