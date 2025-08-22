Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng cao nhất 27

Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng từ 17,25 đến 27, cao nhất ở chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch.

Xem cập nhật điểm chuẩn tất cả đại học 2025

Đứng thứ hai là Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 26,13, Kỹ thuật máy tính và Công nghệ thông tin (chương trình đặc thù) đều hơn 25. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị lấy thấp nhất với 17,25 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2025 ở tất cả ngành như sau:

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, tuyển 3.900 sinh viên năm 2025. Sáu phương thức được sử dụng là dùng điểm thi tốt nghiệp, xét tuyển thẳng, xét tuyển tài năng, xét học bạ, sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Điểm chuẩn thi tốt nghiệp 2024 của Đại học Bách khoa từ 17,05 đến 27,11, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Học phí hơn 130 đại học

Sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham quan tàu chỉ huy hải quân Ấn Độ, tháng 7/2025. Ảnh: Fanpage nhà trường

Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn các trường trên VnExpress tại trang Tra cứu đại học: https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc.

Trang cũng hiển thị thông tin về học phí, tổ hợp xét tuyển, biến động điểm chuẩn các năm ở từng ngành. Học sinh đăng ký xét tuyển đại học vào năm tới cũng có thể tham khảo trong việc chọn trường, ngành.

Thanh Hằng