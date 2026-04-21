Đi đâu, chơi gì tại Hà Nội dịp Giỗ Tổ và 30/4

Ngành du lịch thủ đô tổ chức gần 30 chương trình, hoạt động nhằm phục vụ người dân và du khách đến Hà Nội dịp Giỗ Tổ và 30/4.

Tháng 4 có hai kỳ nghỉ lễ gần nhau gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (3 ngày, từ 25/4 đến 27/4) và dịp 30/4-1/5 (4 ngày, từ 30/4 đến 3/5). Xen giữa hai kỳ nghỉ lễ là hai ngày làm việc bình thường (ngày 28 và 29/4).

Theo thông tin từ Sở Du lịch công bố chiều 20/4, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm để phục vụ người dân và du khách.

Khách trải nghiệm đạp xe qua các điểm đến nổi tiếng ở Hà Nội ngày 7/4. Ảnh: Giang Huy

Trong hai ngày 30/4 và 1/5, Sở Du lịch phối hợp Ban Quản lý Lăng tặng nước, sữa và bánh cho du khách đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm các triển lãm "Sơn ta sử tích" hay "Chạm vào chiều sâu di sản".

Trong khi đó, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tọa đàm để nghệ nhân chia sẻ về chuyện nghề và các làng nghề truyền thống.

Nếu chọn hồ Trúc Bạch làm điểm dừng chân, du khách có thể khám phá những hoạt động tại bảo tàng đường phố đầu tiên ở Việt Nam.

Tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, không gian phiên chợ vùng cao cùng các nghi lễ đặc trưng như cúng thần rừng của đồng bào dân tộc cũng được tái hiện để phục vụ khách tham quan.

Một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong dịp Giỗ Tổ và 30/4 tại Hà Nội

STT Nội dung hoạt động/Chương trình Thời gian Địa điểm 1 Triển lãm "Ký ức Hà Nội" 4/4-20/5 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm 2 Khai mạc hoạt động văn hóa với chủ đề "Chạm nghề phố cổ 2026" 15h, ngày 15/4/2026 Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội số, 50 Đào Duy Từ, phường Hoàn Kiếm. 3 Trưng bày không gian trải nghiệm "Chạm vào chiều sâu di sản" 15/4 - 30/6 Trung tâm thông tin Di sản phố cổ Hà Nội - 28 Hàng Buồm 4 Lễ hội chủ đề Xứ sở Pony - Hành trình lạc vào miền cổ tích. 25/4-3/5 Công viên Thiên đường Bảo Sơn 5 Sự kiện "Dệt mới sắc xưa" 25/4 Bảo tàng Hà Nội 6 Chương trình nghệ thuật "Giao hưởng non sông" 19h ngày 25/4 Không gian mở Phố đi bộ Trần Nhân Tông 7 Chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân Tối 29/4 Vườn hoa Vạn Xuân, phường Ba Đình 8 Sự kiện hoạt động Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5:

- Chợ phiên vùng cao: "Sắc màu Lai Châu"

- Tái hiện Lễ Háu đoong (cúng thần rừng) của dân tộc Giáy (Lai Châu)

- Tái hiện Cúng trâu của dân tộc Lự (Lai Châu)

- Nghệ thuật khèn của dân tộc Mông (Lai Châu)

- Các sản vật, ẩm thực dân tộc.

- Các gian hàng điểm nhấn của địa phương giới thiệu

các sản vật địa phương đặc trưng tại chợ phiên.

- Dân ca, dân vũ "Sắc màu chợ phiên"

- Trò chơi dân gian: bịt mắt đánh chiêng, đu dây, đánh

quay, tó má lẹ

- Những sản phẩm du lịch điểm đến của địa phương 30/4-3/5 Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Với khách muốn rời nội đô, có thể chọn các điểm ở ngoại thành như Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Sơn, Sơn Tây để trải nghiệm các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng gắn liền với văn hóa bản địa.

Nhiều sản phẩm mới được đưa vào khai thác như "Sắc hoa Tường Phiêu" tại xã Phúc Thọ, "Con đường Đạo học" tại xã Ô Diên hay du lịch cộng đồng bản Miền ở xã Ba Vì là các gợi ý dành cho du khách muốn tham quan vùng ven.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đường bộ, đường sắt chất lượng cao như tàu du lịch hai tầng "Năm Cửa Ô - The Hanoi Train".

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ và an ninh dịp nghỉ lễ, Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị, cá nhân kinh doanh trên địa bàn nâng cao chất lượng phục vụ và niêm yết giá công khai. Các đơn vị phải cam kết không để xảy ra tình trạng chèo kéo, "chặt chém" du khách. Cơ quan chức năng cũng lưu ý các bên cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh và thân thiện.

Phương Anh