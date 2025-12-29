Khách lần đầu trải nghiệm tour 'tìm ký ức' ở Hà Nội

Những du khách đầu tiên tham dự tour ''Hà Nội - Chạm miền ký ức" do Sở Du lịch Hà Nội kết hợp UBND phường Ba Đình ra mắt ngày 27/12.
Hành trình đưa du khách đi bộ qua 9 điểm dừng di sản. Khách bắt đầu xuất phát từ di tích quốc gia đặc biệt đền Quán Thánh, đến đền Thủy Trung Tiên, và lần lượt ghé 5 toa tàu hai tầng có tên gọi Phở - Bún - Sợi, Café - Cà phê - Cofffe; Bếp - Chạn - Mâm, Lúa - Thóc - Gạo, Trà và thú vui bát nhã, Căn hộ điển hình thời bao cấp, kết thúc tại Nhà trưng bày nghề đúc đồng truyền thống.
Tour được thiết kế theo vòng tròn khép kín, quanh hồ Trúc Bạch và khu vực đảo ngọc Ngũ Xã.
Tại đền Quán Thánh, khách nghe thuyết phim về ý nghĩa tấm bia tạc hình phi công John Sidney McCain đang quỳ, giơ hai tay đầu hàng, nằm giữa đền Quán Thánh và Thủy Trung Tiên. Ông McCain là thiếu tá hải quân Mỹ, người lái chiếc máy bay A4 bị quân và dân thủ đô bắn rơi tại nhà máy điện Yên Phụ ngày 26/10/1967.
Đền Thủy Trung Tiên, điểm đến tiếp theo, nằm trên đảo nhỏ phía tây bắc hồ Trúc Bạch. Ngôi đền còn có tên gọi là Cẩu Nhi, được xây dựng từ thời Lý gắn liền với văn hóa tâm linh thờ Thần Chó của người Việt.
Vào cuối thời Hậu Lê đền đã đổi tên thành Thủy Trung Tiên, nghĩa là "cô tiên trong nước". Đền được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp Thành phố năm 2017, thuộc quần thể thắng cảnh Hồ Tây - hồ Trúc Bạch, nơi người dân thường đến cầu sức khỏe, may mắn, bình an.
Toa "Phở - Bún - Sợi" gồm hai tầng, phở được đầu bếp chế biến tại tầng một và phục vụ khách du lịch ở tầng trên.
Ngoài thưởng thức, du khách có cơ hội tìm hiểu câu chuyện lịch sử về sợi phở, bún, miến, bánh đa cùng sự khác biệt của món ăn ở mỗi vùng miền.
Lean Rider (trái), du khách Mỹ, đến Việt Nam thăm con trai Dan (phải) làm việc tại Hà Nội. Ông cho biết rất thích món Phở Việt Nam và cảm thấy thú vị với tour mới này khi được ngồi ăn trên một toa tàu điện phục dựng.
Toa "Café - Cà phê - Coffee" đưa du khách khám phá thế giới cà phê Việt Nam, từ lịch sử hình thành cho đến các loại hạt cà phê đặc trưng.
Khách hiểu thêm về cách thức chiết xuất cà phê, phương pháp truyền thống và hiện đại, tự tay chế biến cốc cà phê trứng nổi tiếng của Hà Nội.
Dan Rider cho biết "rất yêu thích cà phê Việt" nhưng chỉ dám uống trước bữa trưa nếu muốn tối ngủ ngon vì cà phê Hà Nội mạnh.
Bàn ghế gỗ, trà mạn, kẹo lạc... được đặt đan xen giữa các toa tàu như điểm dừng nghỉ, đưa du khách trải nghiệm không gian cuộc sống xưa của người Hà Nội.
Judy, đến từ Đài Loan, đang thưởng thức trà tại toa tàu "Trà và thú vui bát nhã" (cầm, kỳ, thi, họa, thư, tửu, hoa, trà) - thú vui của giới thi sĩ vùng đất Kinh kỳ trước đây.
Cô cho biết trà Việt Nam rất ngon, bất ngờ khi biết loại đang uống được lấy từ gốc trà shan tuyết cổ thụ.
"Nếu trà Việt Nam kết hợp với kỹ thuật pha trà của người Đài Loan, tôi tin rằng sản phẩm tạo ra còn ngon hơn nữa", Judy nói.
Không gian phục dựng đám cưới Hà Nội thời bao cấp (1976-1986) với khăn trải bàn hình con công và tráp trầu cau, dạm ngõ. Bó hoa cưới dơn trắng từng là "mốt", được các cô dâu thời xưa ưa chuộng.
Trên phố đi bộ Trúc Bạch, đảo Ngọc - Ngũ Xã, khách có thể check in với tiệm may cách tân xưa kia, trang trí nổi bật với hàng trăm cuộn chỉ màu sắc.
Tour "Hà Nội - Chạm miền ký ức" là chương trình thuộc dựa án "Tuyến tàu điện số 6", một sản phẩm du lịch nổi bật của Hà Nội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị, văn hóa, lịch sử thủ đô.
Lấy cảm hứng từ hệ thống tàu điện, phương tiện quen thuộc ở Hà Nội giai đoạn 1901-1991, Tuyến tàu điện số 6 trở thành ký ức và di sản, một "bảo tàng đường phố" sống động giữa lòng đô thị, theo Phó Chủ tịch Nguyễn Dân Huy.
Du khách ngồi xem hầu đồng ở đền Thủy Trung Tiên.
Phương Anh
Ảnh: Tùng Đinh