Khách lần đầu trải nghiệm tour 'tìm ký ức' ở Hà Nội

Những du khách đầu tiên tham dự tour ''Hà Nội - Chạm miền ký ức" do Sở Du lịch Hà Nội kết hợp UBND phường Ba Đình ra mắt ngày 27/12.

Hành trình đưa du khách đi bộ qua 9 điểm dừng di sản. Khách bắt đầu xuất phát từ di tích quốc gia đặc biệt đền Quán Thánh, đến đền Thủy Trung Tiên, và lần lượt ghé 5 toa tàu hai tầng có tên gọi Phở - Bún - Sợi, Café - Cà phê - Cofffe; Bếp - Chạn - Mâm, Lúa - Thóc - Gạo, Trà và thú vui bát nhã, Căn hộ điển hình thời bao cấp, kết thúc tại Nhà trưng bày nghề đúc đồng truyền thống.

Tour được thiết kế theo vòng tròn khép kín, quanh hồ Trúc Bạch và khu vực đảo ngọc Ngũ Xã.

Tại đền Quán Thánh, khách nghe thuyết phim về ý nghĩa tấm bia tạc hình phi công John Sidney McCain đang quỳ, giơ hai tay đầu hàng, nằm giữa đền Quán Thánh và Thủy Trung Tiên. Ông McCain là thiếu tá hải quân Mỹ, người lái chiếc máy bay A4 bị quân và dân thủ đô bắn rơi tại nhà máy điện Yên Phụ ngày 26/10/1967.