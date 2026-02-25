Khách Mỹ tố bị 'chém' một triệu đồng đi xe ôm ở Hà Nội

Nữ du khách người Mỹ tố bị người đàn ông lái xe máy đưa tới những điểm không trong lịch trình, thu một triệu đồng và có hành vi quấy rối.

Khoảng 17h ngày 24/2, Clarissa, du khách Mỹ, rời Bảo tàng Dân tộc học ở đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô và chuẩn bị đặt xe ôm công nghệ tới quán ăn trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm. Quãng đường khoảng 7 km, mức giá 70.000 đồng tùy thời điểm. Lúc này, một người lái xe ôm truyền thống tiếp cận, gợi ý chở Clarissa tới điểm đến.

"Tôi không hỏi giá trước vì từng có trải nghiệm dễ chịu với xe ôm truyền thống trong hai tuần ở Hà Nội", cô nói.

Dù được thông báo chính xác về điểm đến, tài xế này liên tục dừng tại các địa điểm không có trong lịch trình và Clarrisa nghĩ đó là cách người Việt Nam thể hiện lòng hiếu khách.

Ban đầu, ông ta đưa Clarrisa tới phố đường tàu và nhờ một phụ nữ chụp ảnh cho cả hai. Trong lúc chụp ảnh, nữ du khách nói tài xế còn cố hôn cô. Sau đó, cô được đưa tới một đài tưởng niệm và du khách Mỹ đã phải mở Google Maps để nhắc tài xế đi đúng hướng.

Clarissa và tài xế chụp ảnh ở phố đường tàu. Ảnh: NVCC

Khi gần tới nơi, tài xế thông báo cuốc xe có giá 500.000 đồng. Đến quán ăn ở Tràng Tiền, thấy trong ví Clarrisa còn tiền nên tài xế đổi ý, đòi một triệu đồng. Dù biết bị lừa, nữ du khách vẫn chấp nhận trả tiền để tránh rắc rối.

Tối cùng ngày, Clarrisa cùng Ngô Trung Đức, sống tại Hà Nội, đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo sự việc. Chiều 25/2, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm cho biết đã tìm được tài xế Phạm Văn Lịch, 62 tuổi, chở Clarissa. Ông Lịch khai đã lái xe đến nhiều điểm ngoài yêu cầu của du khách như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cà phê đường tàu rồi mới về điểm đích Tràng Tiền, đồng thời yêu cầu Clarissa trả một triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Lịch trả lại một triệu đồng cho Clarissa. Nữ du khách nhận và gửi lại 200.000 đồng, chi phí trả ông Lịch chở đi ngày 24/2. Hiện Công an phường Hoàn Kiếm hoàn thiện hồ sơ, xử phạt ông Lịch về hành vi trên.

Trung Đức, bạn Clarrisa, cho biết trong hai tuần Clarrisa ở Hà Nội, nhóm bạn luôn chủ động đưa cô đi chơi. Ngày 24/2, mọi người đều bận nên để Clarrisa chủ động, dẫn đến sự cố bị "chặt chém" tiền đi xe ôm.

Theo anh Đức, số tiền không lớn nhưng sẽ để lại ấn tượng xấu cho những khách nước ngoài. Do đó, anh quyết định cùng Clarrisa đi trình báo ngay trong đêm 24/2 để ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra.

Tại Việt Nam, các vụ khách du lịch bị chặt chém giá cước di chuyển vẫn thường xảy ra ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Tháng 7/2025, nhóm khách Philippines đã bị chặt chém hơn 1,4 triệu đồng cho quãng đường khoảng 1 km tại phố cổ. Đầu năm nay, một khách Pháp cũng tố bị taxi chặt chém 900.000 đồng cho quãng đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố, cao gấp ba lần bình thường.

Hoài Anh