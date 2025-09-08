Lưu ý khi du lịch bằng tàu hỏa hai tầng 'Hà Nội 5 cửa ô'

Tàu hỏa "Hà Nội 5 cửa ô" có giá vé từ 550.000 đồng đến 750.000 đồng tùy thuộc toa và tầng, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí.

Từ 6/9, tàu hỏa du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" bắt đầu đón khách trên tuyến Hà Nội - Từ Sơn (Bắc Ninh). Du khách cần lưu ý một số thông tin cơ bản dưới đây để trải nghiệm được trọn vẹn. Tư vấn dựa trên trải nghiệm thực tế từ travel blogger Blog của Rọt và đơn vị khai thác tuyến tàu.

Du khách trải nghiệm tàu du lịch Hà Nội 5 cửa ô ngày 6/9. Ảnh: Hanoi Train

Hành trình

Tàu hỏa "Hà Nội 5 cửa ô" chạy theo hành trình mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng" phục vụ các chuyến tàu hàng ngày theo lịch:

Buổi sáng: 8h đến 11h30, ga Hà Nội - ga Từ Sơn - ga Hà Nội.

Buổi chiều: 13h30 đến 17h, ga Hà Nội - ga Từ Sơn - ga Hà Nội.

Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến ga Từ Sơn khoảng 45-50 phút.

Trải nghiệm

Du khách ngắm các không gian nghệ thuật trên tàu và nghe chia sẻ các câu chuyện văn hóa, thưởng thức đồ ăn nhẹ theo mùa. Đơn vị vận hành có bố trí xe trung chuyển cho du khách di chuyển hai chiều tại Bắc Ninh: ga Từ Sơn - Đền Đô. Khách đến tham quan đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý (có HDV du lịch).

Khách sẽ được nghe dân ca Quan họ và giao lưu trực tiếp cùng các liền anh liền chị tại thủy đình và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống: làm tranh Đông Hồ, gói bánh Phu Thê.

Đặt vé

- Gọi hotline 19002695 để được tư vấn và hỗ trợ đặt chỗ.

- Du khách có xác nhận đặt chỗ và được hướng dẫn thanh toán qua tin nhắn.

- Chuyển khoản thanh toán theo hướng dẫn.

- Nhận vé điện tử có kèm mã QR gửi qua tin nhắn.

- Có mặt tại ga Hà Nội và xuất trình vé tại cửa toa xe.

- Du khách kiểm tra vé đảm bảo số hiệu tàu, ngày giờ trên vé điện tử trùng với chuyến tàu thực tế. Vé phải được xác nhận và tồn tại trên hệ thống bán vé điện tử.

Trong thời gian tới, hệ thống đặt vé online sẽ sớm được triển khai cùng các phương thức khác như tại quầy vé ở ga Hà Nội, các đại lý du lịch trong nước.

Giá vé

Từ 550.000 đồng đến 750.000 đồng/vé tùy thuộc toa và tầng. Trẻ em trên 10 tuổi áp dụng giá vé người lớn, trẻ em từ 6 đến 10 tuổi giảm 15% giá vé người lớn, trẻ dưới 6 tuổi miễn phí, ngồi chung ghế với người lớn.

Toa tàu

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi hai tầng và hai toa dành riêng cho khách check-in. Mỗi toa đều có điều hoà, ghế ngồi cao cấp, nước uống, thuyết minh và đồ lưu niệm. Du khách có thể đi lại giữa các toa.

Các toa tàu có từ 40 đến 60 chỗ ngồi, được đặt tên theo 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Giấy, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Quan Chưởng và Ô Chợ Dừa. Mỗi toa phục vụ khách các thể loại âm nhạc khác nhau: chèo, quan họ, nhạc hiện đại... Các toa đều có ô cửa kính lớn nên du khách có thể quan sát cảnh vật xung quanh dễ dàng.

Hành lý

Du khách chỉ mang theo đồ cá nhân gọn nhẹ, không mang theo thức ăn, đồ uống, thú cưng, chất cháy nổ, hóa chất, vũ khí, vật sắc nhọn hoặc hàng hóa bị cấm theo quy định của Đường sắt Việt Nam.

Lưu ý khác

Du khách có mặt tại ga Hà Nội ít nhất 15 phút trước giờ khởi hành, mang theo Căn cước công dân/hộ chiếu có thông tin trùng khớp với vé điện tử. Vé khứ hồi nên du khách cần giữ lại vé để đi chuyến về. Lịch trình tàu chạy có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của Đường sắt Việt Nam.

Bên trong tàu du lịch hai tầng đầu tiên của Hà Nội Bên trong tàu du lịch hai tầng đầu tiên của Hà Nội.

