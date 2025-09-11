Di chúc của Hulk Hogan hé lộ sau mâu thuẫn gia đình

Huyền thoại đô vật Hulk Hogan để lại khối tài sản khoảng 5 triệu USD trong di chúc, trong đó không có phần nào cho con gái ruột Brooke - người được cho mâu thuẫn và xa cách ông trong những năm cuối đời.

Theo hồ sơ tòa án mà con trai Nick, 35 tuổi, nộp, Hogan sửa đổi di chúc 4 lần, gần nhất vào năm 2023. Nick trở thành người thừa kế duy nhất, còn vợ ba của Hogan - Melanie Sky Daily - được ghi nhận là vợ hợp pháp còn sống.

Hogan chụp năm 2006 cùng vợ lúc bấy giờ là Linda và các con Brooke và Nick tham gia chương trình truyền hình thực tế "Hogan Knows Best". Ảnh: NY Daily News Archive

Ngoài bất động sản ước tính 11 triệu USD nhiều khả năng được đưa vào quỹ tín thác, Hogan còn để lại khoảng 799.000 USD tài sản cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ, 200.000 USD tiền điện tử, cùng quyền khai thác hình ảnh trị giá khoảng 4 triệu USD.

Vợ ông, Daily, đang cân nhắc khởi kiện bệnh viện vì cho rằng ca phẫu thuật cổ vài tháng trước khi Hogan qua đời đã góp phần dẫn tới cơn đau tim khiến ông tử vong.

Nick cũng đệ đơn xin tòa chỉ định anh và một người tên Terry McCoy làm đồng quản lý di sản. Đồng thời, anh đang kiện Todd Clem (nghệ danh Bubba The Love Sponge), bạn cũ của Hogan, để ngăn Clem phát hành phim tài liệu liên quan đến scandal băng sex năm 2012.

Hogan từng thắng kiện Gawker Media vì phát tán đoạn băng này, ban đầu được bồi thường 140 triệu USD, sau giảm còn 31 triệu USD khi Gawker phá sản.

Hulk Hogan (phải) và con gái Brooke Hogan năm 2006. Ảnh: WireImage

Brooke Hogan, con gái đầu 37 tuổi của huyền thoại WWE, tiết lộ đã chủ động rút tên khỏi di chúc năm 2023 vì không muốn bị cuốn vào tranh chấp tài chính. Trong chia sẻ trên Instagram sau khi cha mất, Brooke viết: "Cha và tôi chưa bao giờ 'cãi nhau'. Đó chỉ là những cuộc gọi riêng tư mà không ai biết. Nhưng tôi cảm nhận rõ ông đang dần rút khỏi cuộc sống của tôi".

Brooke tiết lộ từng cùng cha trải qua gần 25 ca phẫu thuật, nhưng về sau ông không còn muốn cô bên cạnh. Cô cũng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa Hogan với Melanie Sky, đặc biệt khi bà bị cho là có liên hệ với Scientology - giáo phái gây tranh cãi có trung tâm lớn tại Florida.

Brooke cho biết cô đã khóc khi nhắn với McCoy, người quản lý tài chính của Hogan, rằng muốn rút khỏi mọi phần thừa kế. "Nếu Sky thực sự là thành viên Scientology, tôi không muốn dính dáng. Tôi không có vấn đề gì cá nhân với cô ấy, nhưng tôi không muốn ở trong vòng xoáy đó", cô cho biết.

Hulk Hogan và người vợ thứ ba Sky Daily theo dõi trận quyền Anh giữa Jake Paul và Mike Perry tại Tampa, Florida, Mỹ ngày 20/7/2024. Ảnh: People

Hogan cưới người mẫu Linda Claridge năm 1983. Đây là cuộc hôn nhân kéo dài lâu nhất trong đời ông, và cũng là giai đoạn Hogan đạt đỉnh cao sự nghiệp trong WWE lẫn Hollywood. Hai người có với nhau hai con: Brooke (sinh năm 1988) và Nick (sinh năm 1990). Tuy nhiên, hôn nhân rạn nứt khi Linda đệ đơn ly hôn vào năm 2007, cáo buộc Hogan ngoại tình.

Năm 2010, Hogan kết hôn với Jennifer McDaniel, người kém ông gần 20 tuổi. Họ sống kín tiếng hơn, ít khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Cuộc hôn nhân này kéo dài khoảng 11 năm, trước khi hai người âm thầm ly hôn năm 2021.

Giữa 2022, ông công khai hẹn hò với Sky Daily, một giáo viên yoga, và tổ chức hôn lễ riêng tư tại Florida, chỉ với vài người thân và bạn bè. Hogan không có con từ hai cuộc hôn nhân sau.

Hulk Hogan và người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh Bubba the Love Sponge tham dự sự kiện vào năm 2009. Ảnh: Daily Mail

Hogan, tên thật là Terry Bollea, qua đời tuổi 71 vì đột quỵ tại nhà riêng hôm 24/7. Ông là một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử WWE, với sự nghiệp gắn liền với những trận đấu kinh điển và cả những vụ bê bối ngoài sàn đấu.

Trong đó, scandal băng sex năm 2012 từng khiến tình bạn giữa Hogan và Clem rạn nứt. Dù vậy, Brooke tiết lộ cha cô chưa bao giờ tin Clem là người rò rỉ đoạn băng, nhưng sự việc khiến họ không thể hàn gắn.

Sau hơn bốn thập kỷ sự nghiệp, Hogan ra đi để lại di sản vừa vinh quang vừa nhiều tranh cãi, với những mâu thuẫn gia đình tiếp tục bao trùm lên hậu sự của ông.

Hồng Duy tổng hợp