Di chúc của Hulk Hogan châm ngòi cuộc chiến thừa kế

MỹSky Daily, vợ ba 49 tuổi của huyền thoại đấu vật Hulk Hogan, sẽ được thừa kế gần một phần ba khối tài sản khổng lồ của ông - điều có thể tạo ra rạn nứt lớn với những người vợ cũ và cô con gái xa cách.

Hogan kết hôn với Sky Daily vào tháng 9/2023, chưa đầy hai năm trước khi qua đời. Theo luật tiểu bang Florida, người phối ngẫu được quyền thừa kế tối thiểu 30% tài sản của người quá cố. Điều này đồng nghĩa Sky sẽ nghiễm nhiên nhận được ít nhất 7,5 triệu USD, bất kể nội dung di chúc.

Hulk Hogan và người vợ thứ ba Sky Daily. Ảnh: Instagram / mrs.sky.hogan

Cuộc chiến thừa kế nhiều khả năng sẽ bị phức tạp hơn bởi sự can thiệp của Linda Hogan, vợ đầu của Hulk Hogan. Linda từng nhận được khoảng 70% tài sản của Hogan - gồm bất động sản, xe cộ và tiền mặt - sau cuộc ly hôn năm 2009.

Đây từng được xem là một trong những vụ ly hôn tốn kém nhất trong giới giải trí Mỹ thời điểm đó. Nhưng Linda vẫn có thể đưa ra các yêu cầu pháp lý nếu phát hiện tài sản chưa được phân chia đầy đủ từ thời điểm đó.

Mối quan hệ giữa Sky Daily và các thành viên còn lại trong gia đình Hogan được cho là căng thẳng. Một số nguồn tin tiết lộ Sky đã "khóa chặt" quyền truy cập vào tài sản chỉ vài giờ sau khi Hogan qua đời, làm dấy lên nghi vấn bà có động thái pháp lý nhằm đảm bảo phần thừa kế.

Hogan nhiều năm qua không còn liên lạc với con gái - ca sĩ Brooke Hogan. Hai cha con được cho là đã cắt đứt quan hệ, và ông chưa từng gặp cặp cháu sinh đôi - Oliver và Molly Gene - chào đời vào tháng 1/2025. Theo luật, nếu Brooke không có tên trong di chúc, cô vẫn có thể đưa vụ việc ra tòa để yêu cầu chia tài sản.

Trong khi đó, con trai Nick Hogan dường như vẫn duy trì quan hệ ổn định hơn với cha và có khả năng được hưởng phần lớn tài sản còn lại nếu không xảy ra tranh chấp.

Hogan cùng vợ lúc bấy giờ là Linda và các con Brooke và Nick tham gia chương trình truyền hình thực tế "Hogan Knows Best" năm 2006. Ảnh: NY Daily News Archive

Trước khi qua đời, Hogan đã thiết lập các quỹ tín thác cá nhân để đảm bảo việc phân chia tài sản rõ ràng và tránh kiện tụng. Những quỹ này thường được dùng để giữ tài sản ngoài tòa án, hạn chế sự can thiệp của chủ nợ hoặc các khiếu nại không mong muốn.

Tuy nhiên, nếu có tài sản không nằm trong các quỹ hoặc bị người khác phản đối, vụ việc vẫn có thể bị đưa ra tòa di chúc.

Theo Celebrity Net Worth tổng giá trị tài sản Hogan ước tính khoảng 25 triệu USD. Huyền thoại đô vật này sở hữu biệt thự trị giá 11,5 triệu USD tại Clearwater, Florida, chuỗi cửa hàng đồ lưu niệm Hogan’s Beach Shop, nhà hàng Hogan’s Hangout cùng thương hiệu bia Real American Beer ra mắt năm ngoái. Hogan cũng tham gia nhiều bộ phim bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy tại WWE.

Hogan kết hôn với người mẫu Linda Claridge vào năm 1983. Đây là cuộc hôn nhân kéo dài lâu nhất trong đời ông, và cũng là giai đoạn Hogan đạt đỉnh cao sự nghiệp trong WWE lẫn Hollywood. Hai người có với nhau hai con: Brooke Hogan (sinh năm 1988) và Nick Hogan (sinh năm 1990). Tuy nhiên, hôn nhân rạn nứt khi Linda đệ đơn ly hôn vào năm 2007, cáo buộc Hogan ngoại tình.

Năm 2010, Hogan kết hôn với Jennifer McDaniel, người kém ông gần 20 tuổi. Cặp đôi sống kín tiếng hơn, ít khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Cuộc hôn nhân này kéo dài khoảng 11 năm, trước khi họ âm thầm ly hôn vào năm 2021.

Giữa năm 2022, ông công khai hẹn hò với Sky Daily, một giáo viên yoga, và tổ chức hôn lễ riêng tư tại Florida, chỉ với vài người thân và bạn bè hồi tháng 9/2023. Hogan không có con từ hai cuộc hôn nhân với Jennifer McDaniel và Sky.

Bất chấp Hogan từng cố gắng sắp xếp lại tài sản thông qua các quỹ tín thác, việc kết hôn muộn, con cái bất đồng, và gia đình chia rẽ có thể khiến khối tài sản này rơi vào tranh chấp pháp lý phức tạp và kéo dài. Nếu không có thỏa thuận hòa giải giữa các bên, vụ việc có thể đưa ra tòa án thừa kế tại Florida.

Hulk Hogan và vợ hai Jennifer McDaniel dự sự kiện tại San Jose, California, Mỹ ngày 28/3/2015.

Hôm 24/7, Hulk Hogan bị đột quỵ tim tại nhà riêng. Ông không thể qua khỏi dù đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Morton Plant.

Hogan được xem là biểu tượng và ngôi sao nổi tiếng nhất trong lịch sử đấu vật chuyên nghiệp, được vinh danh vào WWE Hall of Fame năm 2005. Hogan cũng xuất hiện trên truyền hình thực tế với chương trình Hogan Knows Best, thu hút lượng người xem lớn.

