Con gái hoãn hỏa táng thi thể Hulk Hogan

Brooke Hogan đặt nghi vấn về nguyên nhân cái chết và đề nghị tự chi trả chi phí khám nghiệm tử thi Hulk Hogan - huyền thoại WWE qua đời ngày 24/7.

Theo báo cáo từ văn phòng giám định y khoa quận Six, bang Florida, Hogan - tên thật là Terry Bollea - qua đời ở tuổi 71 do ngừng tim. Trước đó, ông từng được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và rối loạn nhịp tim. Lễ tang riêng tư của ông được tổ chức tại Florida hôm 5/8.

Hulk Hogan (phải) và con gái Brooke Hogan.

Trong những ngày sau đó, Brooke Hogan liên tục đăng tải các nghi vấn trên mạng xã hội. "Tôi mừng vì bố tôi chưa bị hỏa táng và vợ Sky đang chờ vì còn nhiều câu hỏi từ gia đình", Brooke viết trên Instagram hôm 7/8. "Với tất cả những hoài nghi xung quanh cái chết của bố tôi, tôi muốn tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí khám nghiệm tử thi. Bố tôi xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ di sản của mình".

Brooke chia sẻ một bài viết của người dẫn chương trình radio và bạn thân của Hogan - Bubba the Love Sponge - với tiêu đề "Hỏa táng nhanh chóng mà không khám nghiệm tử thi làm dấy lên nghi vấn về cái chết của Hulk Hogan", kèm theo lời khẳng định ngắn gọn: "Chính xác là như vậy".

Bubba - tên thật là Todd Clem - đưa ra loạt cáo buộc không có bằng chứng, gồm khả năng có người đã tiêm chất gì đó vào cổng lọc máu của Hogan khi ngủ, khiến ông bị ngừng tim. Ông còn dẫn lại bài báo từ Tampa Bay Times nói rằng Hogan vừa trở về nhà sau phẫu thuật và đang chờ lọc máu thì bất ngờ gục xuống. Các nhân viên y tế được cho là đã sử dụng thuốc điều trị kali cao - dấu hiệu của suy thận - và cả Narcan, loại thuốc giải độc opioid, dù không có dấu hiệu Hogan từng sử dụng chất gây nghiện.

Cảnh sát thành phố Clearwater, nơi Hogan qua đời, khẳng định không có dấu hiệu cho thấy đây là cái chết bất thường hay có hành vi phạm tội trong vụ việc. Theo báo cáo, Hogan được đưa đến bệnh viện chưa đầy 90 phút sau khi các nhân viên y tế tới nhà ông sáng 24/7. Nguyên nhân tử vong được xác định là "tự nhiên".

Văn phòng Giám định Y khoa quận Pinellas cho biết không tiến hành khám nghiệm tử thi vì không thấy dấu hiệu đáng ngờ. Theo giấy chứng tử, thi thể Hogan dự kiến sẽ được hỏa táng tại nhà hỏa táng Bay Area ở Clearwater, nhưng đến nay ngày cụ thể chưa được công bố. Việc hỏa táng được cho là đang bị tạm hoãn theo đề nghị từ phía Brooke để chờ khám nghiệm tử thi.

Hulk Hogan và người vợ thứ ba Sky Daily.

Trong khi đó, Sky Daily - vợ thứ ba của Hogan, kết hôn năm 2023 - phản ứng gay gắt trước những nghi vấn. Bà cho rằng truyền thông đang lan truyền thông tin sai lệch từ từ các tài khoản ảo và những người không đủ gần gũi để hiểu chuyện gì thực sự xảy ra, đồng thời kêu gọi mọi người kiên nhẫn và tôn trọng riêng tư gia đình.

Dù chưa có bằng chứng xác thực, loạt thông tin từ con gái và bạn bè thân thiết của Hogan đã khiến vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý. Hiện gia đình vẫn chưa xác nhận liệu có tiến hành khám nghiệm tử thi Hogan như đề nghị từ Brooke hay không.

Sky Daily là vợ ba của Hogan, kết hôn vào tháng 9/2023. Bà được cho có mối quan hệ căng thẳng với các thành viên còn lại trong gia đình Hogan. Một số nguồn tin tiết lộ Sky đã "khóa chặt" quyền truy cập vào tài sản chỉ vài giờ sau khi Hogan qua đời, làm dấy lên nghi vấn bà có động thái pháp lý nhằm đảm bảo phần thừa kế.

Hồng Duy (theo Daily Mail)