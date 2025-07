Huyền thoại đô vật Hulk Hogan qua đời

Hulk Hogan - người được xem là biểu tượng và ngôi sao nổi tiếng nhất trong lịch sử đấu vật chuyên nghiệp - qua đời ở tuổi 71 vì ngừng tim đột ngột.

Theo CBS Sports, Hulk Hogan, tên thật là Terry Gene Bollea, bị đột quỵ tim tại nhà riêng vào sáng 24/7. Ông không thể qua khỏi dù đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Morton Plant.

Thiếu tá Nate Burnside từ sở cảnh sát Clearwater xác nhận với giới truyền thông rằng "không có dấu hiệu tội phạm hay nguyên nhân bất thường nào được ghi nhận tại hiện trường", đồng thời nhấn mạnh đây là một trường hợp tử vong tự nhiên

Hulk Hogan xé áo trong một cuộc vận động tranh cử cho ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Madison Square Garden, Thành phố New York, Mỹ ngày 27/10/2024. Ảnh: Reuters

WWE xác nhận thông tin này và bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội X. "WWE rất buồn khi biết tin thành viên của WWE Hall of Fame, Hulk Hogan, đã qua đời", thông báo có đoạn. "Là một trong những nhân vật dễ nhận biết nhất của văn hóa đại chúng, Hogan đã giúp WWE đạt được sự công nhận toàn cầu vào những năm 1980. WWE xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và người hâm mộ của Hogan".

Chỉ hai ngày trước khi Hogan qua đời, bạn thân kiêm người quản lý lâu năm Jimmy Hart từng khẳng định sức khỏe của ông rất tốt, tinh thần lạc quan. "Hogan đang hồi phục tích cực sau ca phẫu thuật cổ phức tạp cách đây vài tháng. Không có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng nguy hiểm", Hart cho biết.

Hogan đã phải trải qua ít nhất 10 ca phẫu thuật lớn ở lưng và cổ trong hơn một thập kỷ qua, do hậu quả từ nhiều năm thi đấu với cường độ cao. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, ông chia sẻ rằng "các khớp gối đã được thay, lưng tôi bị mòn nặng, và các dây thần kinh không còn nhạy như trước".

Dù vậy, ông vẫn duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện WWE cho đến đầu năm 2025.

Hogan cùng vợ lúc bấy giờ là Linda và các con Brooke và Nick tham gia chương trình truyền hình thực tế "Hogan Knows Best" năm 2006. Ảnh: NY Daily News Archive

5 ngày trước ngày Hulk Hogan qua đời, vợ cũ Linda Hogan (65 tuổi) đã đăng một bức ảnh của hai người lên Instagram, kèm dòng chú thích đầy hoài niệm "Những ngày xưa tốt đẹp". Bức ảnh khiến không ít người bất ngờ, bởi trước đó, Linda và Hogan đã trải qua nhiều căng thẳng và ly dị vào năm 2009 sau 26 năm chung sống.

Trên khắp mạng xã hội, từ Reddit, Instagram đến các diễn đàn thể thao, hàng nghìn người hâm mộ đã chia sẻ hình ảnh, clip và câu chuyện gắn liền với Hulk Hogan. Dòng hashtag #RIPHogan, #ThankYouHogan, và #HulkamaniaForever đang lan truyền mạnh mẽ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết đầy cảm xúc trên nền tảng Truth Social. "Chúng ta đã mất một người bạn tuyệt vời hôm nay", ông viết. "Hulk Hogan hoàn toàn là một MAGA - mạnh mẽ, cứng rắn, thông minh, nhưng lại có trái tim lớn... Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và yêu thương đến vợ anh, Sky, cùng gia đình. Hogan sẽ được nhớ mãi!".

Nhiều nhân vật nổi tiếng khác, gồm nam diễn viên Dwayne "The Rock" Johnson, John Cena, ngôi sao bóng rổ LeBron James, huyền thoại quyền Anh Mike Tyson cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và tiếc nuối trước sự ra đi của một huyền thoại.

Hogan, với hình tượng "Hollywood" ngầu hơn, đã đấu với The Rock trong một trận đấu mang tính biểu tượng tại WrestleMania X8 năm 2002. Ảnh: WireImage

Hulk Hogan bắt đầu sự nghiệp đấu vật chuyên nghiệp vào năm 1977 tại Florida dưới tên Terry "The Hulk" Boulder. Sau khi gây chú ý bởi thân hình vạm vỡ và phong cách trình diễn mạnh mẽ, ông được mời gia nhập WWF (nay là WWE) vào năm 1979, nhưng chỉ thực sự nổi tiếng sau khi trở lại vào năm 1983 dưới cái tên Hulk Hogan.

Năm 1984, Hogan giành đai vô địch WWF lần đầu tiên sau khi đánh bại Iron Sheik, mở đầu cho thời kỳ Hulkamania – phong trào cuồng nhiệt của người hâm mộ dành cho ông. Trong giai đoạn này, ông là gương mặt đại diện của WWF, xuất hiện liên tục trong các sự kiện lớn như WrestleMania, đóng phim (Rocky III), và trở thành một biểu tượng văn hóa Mỹ. Ông giữ đai vô địch tổng cộng 6 lần tại WWF/WWE.

Sau khi rời WWF, Hogan gia nhập WCW (World Championship Wrestling) và nhanh chóng thống trị giải đấu này. Cột mốc quan trọng nhất là năm 1996, khi ông quay đầu đóng vai phản diện và thành lập nhóm New World Order (nWo) – một bước ngoặt trong lịch sử đấu vật hiện đại. Với vai trò phản diện, Hogan tiếp tục gặt hái thành công, giúp WCW vượt mặt WWE trong cuộc chiến truyền hình suốt nhiều năm.

Hogan phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2024. Ảnh: CNN

Sau khi WCW bị WWE mua lại năm 2001, Hogan trở lại WWE vào 2002 và có những trận đấu đáng nhớ với The Rock, Triple H và Vince McMahon. Năm 2005, ông được vinh danh vào WWE Hall of Fame. Hogan cũng xuất hiện trên truyền hình thực tế với chương trình Hogan Knows Best, thu hút lượng người xem lớn.

Cuối sự nghiệp, Hogan đối mặt với nhiều tranh cãi, bao gồm rò rỉ băng ghi âm phân biệt chủng tộc, kiện tụng với trang web Gawker, và vấn đề sức khỏe do chấn thương kéo dài. Dù vậy, ông vẫn duy trì sức ảnh hưởng, xuất hiện tại các sự kiện WWE lớn, đồng thời phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa năm 2024 với tư cách người ủng hộ Donald Trump.

Hồng Duy tổng hợp