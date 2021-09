'Đi chợ hộ' online nhộn nhịp hoạt động lại

Hầu hết ứng dụng đi chợ hộ trực tuyến đã hoạt động lại ở vùng xanh lẫn vùng đỏ tại TP HCM nhưng vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu.

Từ hôm 5/9, nhiều người dùng ở TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết đã thực sự có thể đi chợ qua GrabMart sau khi nền tảng này hoạt động lại nội quận dịch vụ giao hàng và đi chợ toàn thành phố từ 31/8. Nhiều cửa hàng, siêu thị có quầy trực tuyến trên nền tảng đã mở lại để nhận đơn.

Người dùng ở các "vùng đỏ" khác cho hay, hai hôm nay đã có thể đặt mua nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm. "Tôi chờ đợi bấy lâu thì đến sáng 6/9 biết GrabMart mở lại. Tuy nhiên, số cửa hàng cũng không nhiều", chị Phương sống tại phường 25, quận Bình Thạnh nói.

Tại quận 8, anh Hùng sống ở phường 16 cho biết cũng chia sẻ, GrabMart mở lại nhưng chưa có nhiều sự lựa chọn. "Chỗ tôi hệ thống liệt kê gần 50 cửa hàng có kinh doanh nhưng thật ra không nhiều shop khả thi. Tầm một nửa có khoảng cách từ 8 km trở lên nên tôi cũng ngại mua", anh Hùng cho biết.

Ngoài chưa nhiều lựa chọn, một số người dùng tại nhiều nơi cho biết hiện khả năng đặt được hàng chưa cao vì khó tìm tài xế. Anh Hậu sống tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 vẫn đi chợ qua GrabMart khá thường xuyên từ cuối tháng 8 nhưng hơn nửa số lần đặt anh đều không tìm được tài xế.

Lịch sử đặt hàng của anh Hậu từ ngày 28-5/9 với "Couldn't find a driver" là không thể tìm được tài xế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trao đổi với VnExpress, một số nền tảng khác cũng xác nhận nhu cầu của người dùng tăng khá mạnh kể từ đầu tháng 9, khi shipper bắt đầu được hoạt động nội quận lại. "Sau thời gian mở chạy lại vùng đỏ và quy trình tổ chức xét nghiệm cho tài xế diễn ra mượt mà hơn giữa các sở ngành, số đơn hàng hoàn thành tăng gấp ba và dự báo còn tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo", đại diện Be cho biết.

Trước đó, Be đã khôi phục dịch vụ Be Giao hàng và Be đi chợ tại TP Thủ Đức và 7 quận, huyện hôm 31/8. ShopeeFood với dịch vụ Fresh (đi chợ) và Express Instant (giao hàng); Gojek với dịch vụ đặt thực phẩm GoFood và giao hàng hoá thiết yếu GoSend cũng có thời gian mở lại tương tự. Tất cả nền tảng đều hoạt động nội quận từ 6h đến 17h hàng ngày.

"Chúng tôi thấy nhu cầu đặt hàng của người dùng tại TP HCM là rất lớn và sẽ tiếp tục hỗ trợ shipper cũng như người dùng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, giao nhận hàng hóa thiết yếu", phía ShopeeFood nhận xét. Gojek cũng cho hay nhu cầu đặt hàng đối với GoFood và GoSend vẫn ổn định ở mức cao so với tuần trước đó.

Shipper chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại quận Gò Vấp, ngày 31/8. Ảnh: Quỳnh Trần

Thống kê của Sở Công Thương cho biết, trong ba ngày qua, 10.000 shipper tham gia giao hàng nhưng đơn hàng vận chuyển luôn ở mức cao. Ngày 30/8, shipper đã vận chuyển 138.290 đơn, ngày 31/8 là 164.621 đơn hàng và ngày 1/9 là 196.635 đơn hàng.

Ở kênh "đi chợ hộ" của hệ thống đoàn thể, địa phương và quân đội, từ ngày 23-30/8 lượng đơn hàng "đi chợ hộ" tăng vọt từ 51.188 lên 176.907 đơn. Đến ngày 2/9, lượng đơn hàng đăng ký đi chợ hộ giảm còn 100.745 đơn.

Về nguồn cung ứng hàng hóa, TP HCM hiện có 2.714 điểm cung ứng hàng hóa đang hoạt động; bao gồm 92 siêu thị, 2.100 cửa hàng tiện ích và 522 cửa hàng tạp hóa.

Dự kiến ngày 7/9, TP HCM tổ chức lại điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ Bình Điền, góp phần thuận tiện trong việc cung ứng hàng hoá cho các chợ truyền thống, bếp ăn tập thể.

Viễn Thông