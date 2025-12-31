Destinator - tân binh nhiều kỳ vọng của Mitsubishi

Tại Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025, Mitsubishi giới thiệu khách thủ đô mẫu CUV cỡ C mới - Destinator vừa ra mắt đầu tháng 12.

Đến triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam do VnExpress tổ chức, Mitsubishi dồn tất cả sự chú ý vào Destinator, mẫu xe thay thế cho Outlander hết vòng đời sản phẩm. Từ những ngày đầu diễn ra VnMS (26-28/12), nhiều khách hàng đổ về khu trưng bày của Mitsubishi để tìm hiểu hai phiên bản: Premium và Ultimate của Destinator.

"Thiết kế tôi cho là ổn, không rườm rà, kiểu thực dụng", anh Minh Đức (Cầu Giấy, Hà Nội) cùng gia đình có mặt ở triển lãm VnMS 2025 đánh giá Destinator. "Tôi đang phân vân Destinator với Xpander, vì muốn một chiếc xe 7 chỗ, đa dụng cho gia đình".

Trong khi đó, chị Thanh Hoa (Long Biên, Hà Nội) ấn tượng độ rộng rãi ở không gian nội thất Destinator. "Tôi không rành về kỹ thuật, cái này thì chồng quyết định, nhưng riêng về thiết kế ba hàng ghế, ngồi thoải mái thì mẫu xe này tôi thấy phù hợp với nhu cầu gia đình tôi", chị Hoa nói thêm.

Mitsubishi Destinator hiện là cái tên nhận được nhiều quan tâm nhất từ phía người dùng trong dải sản phẩm của hãng Nhật. Khoảng 2.000 hợp đồng mua Destinator được hoàn thành chỉ sau một tuần ra mắt.

Trước đây, để đạt mốc 2.000 xe bán ra, ông vua doanh số phân khúc MPV nói chung - Xpander cần 5 tháng. Còn Xforce, mẫu crossover (CUV) cỡ nhỏ hạng B mất gần 4 tháng.

Theo nguồn tin của VnExpress, khoảng 75% khách đặt mua Destinator lựa chọn bản cao cấp nhất Ultimate (giá niêm yết 855 triệu đồng), phần còn lại là bản Premium giá 780 triệu đồng. Trong tháng 12, hãng Nhật áp dụng giá ưu đãi cho hai phiên bản này, mức lần lượt 808 triệu đồng và 739 triệu đồng.

Mức giá 739-808 triệu đồng của Destinator thuộc hàng dễ tiếp cận nhất phân khúc C. Mẫu xe Mitsubishi như mở ra một phân khúc mới khi là chiếc xe gầm cao duy nhất sở hữu cấu hình 7 chỗ kèm giá bán không quá 810 triệu đồng. Các lựa chọn CUV 7 chỗ khác như Honda CR-V, Volkswagen Tiguan đều có giá không dưới một tỷ đồng.

Ngoài các hoạt động tìm hiểu tại khu trưng bày, Mitsubishi còn chuẩn bị dàn xe cho khách lái thử. Cùng Destinator, các dòng xe "hot" của hãng như Xpander, Xforce cũng thu hút nhiều khách đến trải nghiệm, so sánh trước khi đưa ra quyết định.

Phạm Trung