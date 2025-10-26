Đèo Lò Xo sạt lở, giao thông tê liệt

Mưa lớn khiến đèo Lò Xo trên quốc lộ 14 (nối Quảng Ngãi và Đà Nẵng) bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường, hàng trăm ôtô phải dừng chờ nhiều giờ để khắc phục, sáng 26/10.

Khoảng 9h45, tại khu vực xã Đăk Plô và Đăk Pek (huyện Đăk Glei, Kon Tum cũ), một mảng đất đỏ rộng khoảng 5 m, cao 10 m từ triền núi sạt xuống, kéo theo cây cối chắn ngang quốc lộ 14. Dòng bùn đỏ chảy dài gần 100 m, khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt. Mái taluy phía trên khu vực sạt lở có nhiều mảng đất trống không cây xanh, nguy cơ tiếp tục sạt khi mưa kéo dài.

Sạt lở trên đèo Lò Xo, sáng 26/10. Ảnh: Tây Quảng

Bà Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch UBND xã Đăk Pek, cho biết khối lượng đất đá trút xuống ước tính khoảng 300 m3. Các xe không thể quay đầu vì tuyến tránh xa hơn 100 km, nên buộc phải chờ thông đường. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đưa máy xúc đến xử lý hiện trường.

Đèo Lò Xo, dài 37 km, nằm trên quốc lộ 14 nối các xã phía tây Quảng Ngãi với Đà Nẵng, là đoạn đèo hiểm trở, thường xảy ra sạt lở và tai nạn trong mùa mưa.

Đèo Lò Xo sạt lở do mưa lớn Giao thông qua đèo Lò Xo tê liệt vì sạt lở. Video: Thanh Giang

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn từ rạng sáng cùng ngày cũng gây ngập cục bộ nhiều nơi. Ở trung tâm thành phố cũ, lượng mưa đo được từ 7h30 đến 10h30 lên tới 83,6 mm tại phường Nghĩa Lộ và 86 mm ở Trương Quang Trọng, khiến nhiều tuyến đường như Phan Đình Phùng, Lê Lợi, Quang Trung ngập sâu.

Ở khu vực huyện Bình Sơn cũ, nước sông Trà Bồng tràn qua cầu Xi Phông, chính quyền đóng barie hai đầu cầu và hướng dẫn người dân đi đường khác để đảm bảo an toàn.

Nước sông tràn qua mặt cầu trên sông Trà Bồng khiến cơ quan chức năng phải đóng barie đầu cầu. Ảnh: Thanh Giang

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn. Từ nay đến ngày 27/10, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi dự báo lượng mưa 150–350 mm, cục bộ trên 500 mm, kéo dài đến hết tháng 10.

Phạm Linh