Demi Lovato dùng âm nhạc chữa lành nỗi đau

Demi Lovato kể lại trải nghiệm suýt chết năm 2018 trong album phát hành đầu tháng 4.

"Ngoài tầm kiểm soát. Suýt chút nữa lên thiên đường. Cái chết gần tôi hơn bạn tưởng. Chơi bạc với kẻ thù. Đánh cược bằng linh hồn tôi", ca sĩ viết lời của ca khúc chủ đề Dancing With The Devil. Ở ca khúc nối tiếp ICU (Madison's Lullabye), Demi Lovato nói đời cô đã có thể dừng lại bất kỳ lúc nào bởi thói nghiện ngập.

Demi Lovato - Dancing With The Devil MV "Dancing With The Devil", phát hành ngày 2/4, kể về bê bối sốc thuốc của Demi Lovato. Video: Demi Lovato Youtube.

Một nửa album Dancing With The Devil... the Art of Starting Over kể lại những bê bối, minh chứng cho sự sa ngã của một ngôi sao Hollywood. Từ hình ảnh "công chúa Disney" trong sáng, Lovato nổi tiếng nhưng dần để lối sống nghiện ngập, buông thả hủy hoại. Cô lần đầu đi cai nghiện năm 2011 khi mới 19 tuổi. Một thập kỷ qua, cô liên tục vướng bê bối đời tư, đặc biệt là lần sốc thuốc năm 2018, khi cô chỉ cách cái chết khoảng 10 phút nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Qua âm nhạc, Lovato bày tỏ hối hận về những lỗi lầm. Anyone là lời kêu cứu sau khi cô nhận ra mình bị những người xung quanh quay lưng. 15 Minutes và Met Him Last Night nói về thói quen dễ dãi trong tình yêu, nhắm thẳng tới bạn trai cũ Max Ehrich. Hai người hủy hôn cuối năm 2020 sau hai tháng đính ước. Carefully lột tả tính cách dễ tổn thương và mất kiểm soát nếu cảm thấy không được yêu thương. Cuối cùng, Mad World - bản cover sáng tác của nhóm Tears for Fears - nói về nỗi buồn và sự cô đơn của những người lạc lõng giữa cuộc đời.

Demi Lovato trong bộ ảnh quảng bá album mới. Ảnh: Demi Lovato Instagram.

Tuy hát về nỗi đau, phần lớn bài hát mang màu sắc tươi sáng, thể hiện khát vọng được sửa sai. Ca sĩ để đoạn Intro (mở đầu) ở ca khúc thứ tư, ám chỉ phần sau album nói về nỗ lực làm lại cuộc đời. Trong The Art of Starting Over, Lovato nói: "Tôi là bậc thầy trong việc làm lại từ đầu". Melon Cake kể về quá trình ca sĩ vượt qua các chứng rối loạn về ăn uống và khôi phục lại sự nghiệp. California Sober, Good Place là lời khẳng định Lovato đã cai được rượu và chất kích thích.

Phần còn lại của album là những khía cạnh riêng tư mà cô muốn giới thiệu đến khán giả. Butterfly là món quà cô dành tặng người cha quá cố. Easy là lời chào tạm biệt tuổi thơ trong trẻo của Lovato, hát cùng Noah Cyrus. Cô bày tỏ không dễ dàng rũ bỏ hình ảnh "công chúa Disney" để sống thật với tính cách của mình. The Kind of Lover I Am và My Girlfriends Are My Boyfriend tiết lộ Lovato là người pansexual (toàn tính luyến ái).

Demi Lovato - Anyone (lyrics video) Ca khúc "Anyone". Video: Demi Lovato Youtube.

Demi Lovato chọn các chất liệu âm nhạc pop, rock và R&B làm màu sắc chủ đạo. Theo Telegraph, các bài Anyone, Butterfly, California Sober lấy cảm hứng từ nhạc pop thập niên 1990. Trên nền nhạc chậm, Lovato khoe chất giọng nội lực và da diết. Cô thể hiện tốt nhiều quãng cao trên phần ca từ giàu tính tự sự, giúp đẩy cảm xúc người nghe. Các ca khúc Easy, The Way You Don't Look At Me, What Other People Say gợi nhớ phong cách âm nhạc trong trẻo của Lovato thời đầu sự nghiệp. Trong khi đó, các bản Met Him Last Night, The Kind of Lover I Am có tiết tấu nhanh và hiện đại hơn với các chất liệu rock, R&B phối cùng trống, piano điện tử.

Trước album, Demi Lovato phát hành phim tài liệu khai thác những bê bối trong quá khứ. Cô tiết lộ từng hai lần bị cưỡng hiếp, ba lần đột quỵ và thói quen tiệc tùng, nghiện ngập thời trẻ. Cô phải ngừng ca hát để đi cai nghiện và điều trị sức khỏe tâm thần. Ca sĩ trở lại hoạt động sau lễ trao giải Grammy 2020.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 10 tuổi. Cô nổi tiếng sau bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Sorry Not Sorry (2017), Sober (2018)...

Đạt Phan