Ca sĩ Demi Lovato hủy hôn với bạn trai Max Ehrich sau hơn hai tháng đính ước.

Ngày 24/9, nguồn tin thân cận của cặp sao nói với People: "Đó là một quyết định khó khăn, nhưng Demi và Max chia tay để tập trung vào sự nghiệp. Họ tôn trọng và yêu thương nhau, luôn vui vẻ khi nghĩ về quãng thời gian bên nhau".

Demi Lovaot nhận lời cầu hôn của bạn trai hồi tháng 7. Ảnh chụp màn hình từ Demi Lovato Instagram.

Hai người hẹn hò từ tháng 3, cùng tránh dịch tại nhà riêng của nữ ca sĩ ở Los Angeles. Tháng 7, Ehrich cầu hôn và Lovato nhận lời. Cặp sao mới kỷ niệm nửa năm yêu hồi đầu tháng 9.

Max Ehrich, sinh năm 1991, là diễn viên kiêm ca sĩ, vũ công người Mỹ gốc Đức. Anh được biết đến qua vai diễn Fenmore Baldwin trong series truyền hình The Young and the Restless - từng nhận một đề cử Emmy.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ, nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Sorry Not Sorry (2017), Sober (2018)... Những năm gần đây, Demi rũ bỏ hình ảnh "công chúa Disney" và liên tiếp vướng các bê bối ăn chơi, phải đi cai nghiện.

This Is Me - Demi Lovato Demi Lovato hát "This is me", nhạc phim "Camp Rock". Video: Disney.

Phươmg Mai (theo People)