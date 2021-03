Demi Lovato toàn tính luyến ái

Ca sĩ Demi Lovato tự nhận thuộc nhóm pansexual (toàn tính luyến ái), có thể yêu mà không quan tâm tới giới tính của bạn tình.

Ngày 29/3, Lovato nói trên chương trình The Joe Rogan Experience: "Tôi hiện rất linh hoạt về giới tính... Người ta dùng từ gì để gọi điều đó nhỉ? Toàn tính luyến ái? Tôi thực sự thích người khác dù họ thuộc bất kỳ giới tính nào".

Ca sĩ Demi Lovato. Ảnh: Youtube Originals.

Lovato cho biết bắt đầu có nhận thức về giới tính sau khi xem loạt phim Cruel Intentions (1999). Cô rất thích cảnh hai nữ diễn viên Selma Blair và Sarah Michelle Gellar hôn nhau. Tuy nhiên, ca sĩ lúc đó còn nhỏ và dần quên đi cảm xúc đó. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo tại Texas, Lovato từng cảm thấy xấu hổ về giới tính và không thừa nhận việc mình thích phụ nữ.

Dù từng đính hôn với đàn ông hồi năm ngoái, Lovato cho biết không biết sẽ gắn bó với giới tính nào trọn đời. "Tôi thực sự từng nghĩ sẽ làm đám cưới và mang thai... Hiện tại, tôi chắc chắn muốn nhận con nuôi. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu đàn ông nữa". Cô hủy hôn với bạn trai Max Ehrich hồi tháng 9/2020, sau hai tháng đính ước.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Cô nổi tiếng sau bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Sorry Not Sorry (2017), Sober (2018)... Lovato từng cai rượu và chất kích thích sáu năm trước khi tái nghiện năm 2018. Cô phải ngừng ca hát để đi cai nghiện và điều trị sức khỏe tâm thần, hoạt động trở lại sau lễ trao giải Grammy 2020.

Gần đây, Demi Lovato gây chú ý với phim tài liệu khai thác nhiều góc khuất đời tư. Ca sĩ tiết lộ bị một người quen hiếp dâm năm 15 tuổi và bị tên bán thuốc phiện sàm sỡ khi sốc thuốc năm 2018. Cô cũng trải qua ba lần bị đột quỵ, từng rơi vào tình huống chỉ cần chậm năm đến 10 phút là qua đời.

Demi Lovato: Dancing with the Devil phim tài liệu Trailer phim tài liệu "Demi Lovato: Dancing with the Devil". Video:Youtube Originals.

Phương Mai (theo Pagesix)