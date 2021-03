Demi Lovato kể chuyện bị cưỡng bức năm 15 tuổi

Ca sĩ Demi Lovato cho biết từng bị một người quen hiếp dâm năm 15 tuổi và bị tên bán thuốc phiện sàm sỡ khi sốc thuốc năm 2018.

Trong phim tài liệu Demi Lovato: Dancing with the Devil công chiếu tại Liên hoan phim SXSW hôm 16/3, giọng ca Skycraper tiết lộ nhiều biến cố cuộc đời. "Khi ở tuổi teen, tôi mất sự trong trắng sau một vụ hiếp dâm... Tôi không có lần đầu tiên lãng mạn", Lovato nói trong phim.

Chuyện xảy ra trong thời gian Lovato đang làm việc cho kênh Disney cuối thập niên 2000. Ca sĩ và một người tìm hiểu nhau nhưng cô chưa sẵn sàng quan hệ tình dục. Không tiết lộ danh tính người xâm hại mình, ca sĩ cho biết vẫn phải gặp họ những ngày sau đó. Cô kể sự việc với người lớn nhưng người kia không gặp rắc rối nào.

Demi Lovato: Dancing with the Devil

Tình huống xâm hại tiếp tục xảy ra với Lovato năm 2018. Sau khi sốc thuốc, cô bị chính kẻ bán chất kích thích giở trò đồi bại. Cô kể: "Khi người ta tìm thấy tôi, tôi đang trong tình trạng khỏa thân. Hắn sàm sỡ sau đó bỏ mặc tôi sống chết. Ở bệnh viện, bác sĩ hỏi tôi có quan hệ tình dục một cách tự nguyện không. Tôi nhớ mơ màng rằng tên đó đã ở trên cơ thể mình và trả lời có. Một tháng sau, tôi mới nhận ra bản thân lúc đó không đủ tỉnh táo để đồng thuận làm chuyện đó với hắn".

Nội dung phim cũng đề cập cơn đau tim và ba lần Demi Lovato đột quỵ năm 2018. Ca sĩ 28 tuổi cho biết cô từng rơi vào tình huống chỉ cần chậm năm đến 10 phút là qua đời. Cô muốn nói ra để giúp những người giống mình, đồng thời sống thật với bản thân.

Bộ phim cũng phỏng vấn nhiều nhân vật thân thiết với Lovato như gia đình, các đồng nghiệp Elton John, Christina Aguilera... Sau khi trailer phim phát sóng hồi tháng 2, Aguilera viết trên Instagram: "Khả năng chia sẻ, mở lòng, yêu thương và bày tỏ nỗi đau không chỉ là sức mạnh mà là còn món quà từ Demi - người phụ nữ tài năng vô hạn mà tôi rất yêu thương và tôn trọng. Hãy tỏa sáng, tình yêu của tôi". Lovato đáp: "Cảm ơn chị vì luôn ủng hộ và là một phần của bộ phim. Việc chị gọi em là bạn có ý nghĩa rất lớn với em".

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Cô nổi tiếng sau bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Sorry Not Sorry(2017), Sober (2018)... Lovato từng cai rượu và chất kích thích sáu năm trước khi tái nghiện năm 2018. Cô phải ngừng ca hát để đi cai nghiện và điều trị sức khỏe tâm thần, hoạt động trở lại sau lễ trao giải Grammy 2020.