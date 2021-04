Đề xuất tiếp tục giảm thuế, phí cho doanh nghiệp vận tải

Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị giảm phí bảo trì đường bộ, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp... cho các đơn vị khó khăn do Covid-19.

Ngày 12/4, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cơ quan này đã đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục giảm 70% phí đường bộ đến hết năm thay vì đến 30/6; giảm thuế giá trị gia tăng về 0%; giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp; cho giãn nộp 6 tháng đối với số thuế còn nợ đọng đến hết năm 2021; không thu phí đậu, đỗ, đón khách tại sân bay, nhà ga, bến cảng và giảm 50% giá dịch vụ qua bến xe đối với xe khách.

Với hàng không, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ tiếp tục kéo dài chính sách giảm 50% giá dịch vụ hạ, cất cánh tàu bay các chuyến nội địa; áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá đến hết năm 2021. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước xem xét hỗ trợ tín dụng, lãi suất ngân hàng, thời hạn thanh toán.

Một chuyến xe tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào đầu năm 2021 chỉ có hai khách. Ảnh: Anh Duy.

Với đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ cho phép lùi thời gian thực hiện niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe thêm 3 năm. Bổ sung Nghị định số 32/2017 về tín dụng đầu tư nhà nước để các dự án đóng mới đầu máy, toa xe đường sắt thuộc danh mục được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đồng thời, Chính phủ sớm phê duyệt các đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để làm cơ sở cho doanh nghiệp này triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Với hàng hải, Bộ này kiến nghị bổ sung đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 là các thuyền viên làm việc trên tàu biển, người làm việc trực tiếp với tàu biển; hỗ trợ thủ tục nhập cảnh cho sỹ quan, thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế quá thời hạn hợp đồng lao động được hồi hương; xem xét đưa thuyền viên Việt Nam hết hạn hợp đồng đang mắc kẹt ở nước ngoài vào danh sách ưu tiên trên các chuyến bay cứu trợ của Chính phủ.

Năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid - 19, lượng khách vận chuyển toàn ngành giao thông vận tải giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, hàng không bị ảnh hưởng nhiều nhất trong 5 ngành vận tải, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không năm 2020 đạt 66 triệu khách và 1,3 triệu tấn hàng hóa, giảm tương ứng 43% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2019. Tết Tân Sửu vừa qua, dịch bệnh cũng khiến sản lượng hành khách giảm mạnh so với các năm trước.

Anh Duy