Đề xuất nâng Vành đai 3 TP HCM lên 8 làn xe, vốn 65.000 tỷ đồng

Liên danh doanh nghiệp đề xuất mở rộng toàn tuyến Vành đai 3 TP HCM từ 4 lên 8 làn xe, dài 91 km, với tổng vốn khoảng 65.000 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Ngày 30/3, Sở Tài chính TP HCM lấy ý kiến các sở, ngành về phương án này sau khi tiếp nhận đề xuất từ liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) và Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC. Nhóm nhà đầu tư đề nghị được giao lập hồ sơ dự án theo phương thức PPP (hợp đồng BOT), cam kết tự chi trả chi phí và hoàn thiện trong 3 tháng nếu được chấp thuận.

Theo đề xuất, tuyến Vành đai 3 sẽ được mở rộng trên chiều dài 91 km, gồm cả đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn dài 15,3 km đã hoàn thành trước đó. Toàn tuyến được nâng cấp lên 8 làn cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Đoạn cầu cạn Vành đai 3 qua khu đông TP HCM đã trải nhựa, tháng 2/2026. Ảnh:Hạ Giang

Vành đai 3 dài khoảng 130 km, đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, được quy hoạch 8 làn xe. Tuy nhiên, do triển khai theo nhiều giai đoạn, quy mô hiện chưa đồng bộ.

Hiện một số đoạn đã khai thác như Mỹ Phước - Tân Vạn với 6 làn xe, cầu Nhơn Trạch quy mô 4 làn. Gần 40 km cao tốc Bến Lức - Long Thành trùng hướng tuyến cũng đang thi công với 4 làn chính và 2 làn dừng khẩn cấp.

Phần còn lại hơn 76 km đang được các địa phương xây dựng theo quy mô phân kỳ 4 làn cao tốc hạn chế, tốc độ thiết kế 80 km/h, chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Hướng tuyến Vành đai 3 TP HCM, đoạn ngắt quãng thuộc tuyến Bến Lức - Long Thành. Đồ họa: Khánh Hoàng

Trước đó, TP HCM đã định hướng mở rộng toàn tuyến lên 8 làn xe. Thuận lợi là mặt bằng đã được giải phóng theo quy mô này. Bộ Xây dựng cơ bản đồng thuận chủ trương, đề nghị sớm hoàn thiện phương án.

Vành đai 3 TP HCM là dự án giao thông lớn nhất khu vực phía Nam hiện nay. Hơn 76 km còn lại dự kiến hoàn thành, thông xe toàn tuyến vào giữa năm nay.

Giang Anh