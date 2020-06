Dạy trẻ kỹ năng đeo khẩu trang

Từ ngày 16/6 đến 6/7, độc giả chia sẻ khoảnh khắc lớp học an toàn, vui khỏe của bé mầm non, tiểu học đến cuộc thi "Lớp học vui khỏe, an toàn". Đó có thể là các biện pháp phòng dịch bệnh; tập thể dục tăng cường sức đề kháng; nhảy, hát các bài hát phòng dịch; không khí vui tươi, hào hứng trong giờ uống sữa học đường...

Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn 20 bài dự thi đáp ứng tiêu chí để trao giải thưởng tiền mặt và voucher mua sản phẩm của Vinamilk.

Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh), bài ảnh (3 ảnh trở lên), video (dưới 3 phút). Gửi bài dự thi tại đây.