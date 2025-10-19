Dấu hiệu ở tóc cảnh báo gan, thận không khỏe

Gan lọc độc tố kém có thể khiến tóc thưa dần ở đỉnh đầu, còn tóc giòn và chẻ ngọn thường xuyên có thể do thận lọc chất dinh dưỡng không tốt.

Chế độ ăn uống kém, ô nhiễm hoặc căng thẳng có thể khiến tóc xỉn màu hoặc mỏng nhưng đôi khi cũng có thể bắt nguồn từ vấn đề gan và thận. Đây là những cơ quan giúp thanh lọc độc tố, điều hòa hormone đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho mái tóc chắc khỏe. Do đó, khi xảy ra các vấn đề với gan thận, tóc có thể bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tóc thưa dần ở đỉnh đầu hoặc thái dương

Tóc thưa dần, nhất là quanh thái dương hoặc đỉnh đầu, có thể báo hiệu quá tải độc tố hoặc lưu lượng máu chậm liên quan đến căng thẳng ở gan. Rụng tóc đôi khi cũng do tổn thương gan. Gan đóng vai trò xử lý các hormone như estrogen, testosterone. Khi gan gặp vấn đề, sự mất cân bằng nội tiết tố có thể làm tóc thưa sớm hoặc rụng từng mảng. Tình trạng rụng tóc này thường có cảm giác khác biệt, không chỉ là tóc gãy mà còn là suy giảm mật độ tóc nói chung. Bổ sung thực phẩm tốt cho gan như củ dền, nghệ có thể cải thiện quá trình thanh lọc máu đồng thời hỗ trợ mọc tóc tự nhiên.

Da đầu quá nhờn, tóc bết dính

Khi gan không thể xử lý chất béo và độc tố hiệu quả, tuyến bã nhờn có thể sản xuất quá nhiều dầu như cơ chế bù trừ. Điều này có thể dẫn đến da đầu nhờn dai dẳng ngay cả sau khi gội đầu thường xuyên. Dầu thừa thường thu hút bụi bẩn và các chất ô nhiễm, làm suy yếu sức khỏe da đầu, khiến tóc rụng sớm. Bổ sung hạt cỏ cà ri, mướp đắng, rau lá xanh vào chế độ ăn uống hỗ trợ quá trình giải độc của gan và cân bằng sản xuất bã nhờn.

Tóc khô, giòn và chẻ ngọn

Tóc giòn và chẻ ngọn thường xuyên là dấu hiệu của các vấn đề về lọc chất dinh dưỡng liên quan đến chức năng thận. Thận giúp cân bằng các khoáng chất như magie và sắt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ chắc khỏe của tóc. Khi các khoáng chất này không được hấp thụ đúng cách hoặc bị mất qua nước tiểu, tóc có thể mất đi độ đàn hồi cũng như độ bóng tự nhiên. Uống đủ nước, ăn trái cây cung cấp nước như dưa hấu, dưa chuột và nước dừa hỗ trợ sức khỏe thận, giữ cho tóc mềm mượt.

Tóc bạc sớm liên quan đến mất cân bằng năng lượng

Theo y học cổ truyền, thận là gốc rễ của sự sinh trưởng và phát triển. Tóc được nuôi dưỡng bởi huyết (máu) và là biểu hiện của thận khí - huyết đầy đủ. Tóc bạc sớm thường do di truyền, căng thẳng nhưng đôi khi cũng liên quan đến suy giảm "khí" (năng lượng) của thận. Khi thận làm việc quá sức, do thiếu ngủ, thiếu nước hoặc ăn quá nhiều muối, năng lượng nuôi dưỡng các tế bào sắc tố tóc suy yếu. Điều này có thể dẫn đến tóc bạc sớm dù ở độ tuổi đôi mươi.

Ăn thực phẩm giàu sắt như chà là, hạt mè và đậu đen bổ sung năng lượng cho thận. Các tư thế yoga nhẹ nhàng như tư thế em bé, tư thế cây cầu giúp tăng cường lưu thông năng lượng đến các cơ quan này.

Da đầu ngứa hoặc viêm kèm rụng tóc

Da đầu thường xuyên ngứa, viêm hoặc bong tróc có thể do tích tụ độc tố trong máu. Gan hoặc thận không thể loại bỏ chất thải hiệu quả có thể biểu hiện qua kích ứng da, da đầu. Ngứa dai dẳng dù đã gội đầu sạch thường báo hiệu hệ thống làm sạch bên trong cơ thể cần được hỗ trợ. Uống một cốc nước hạt rau mùi hoặc một thìa cà phê dầu hạt lanh mỗi ngày có thể làm sạch bên trong cơ thể và giảm viêm tự nhiên.

Bảo Bảo (Theo Times of India)