Ba món bổ gan bạn nên ăn thường xuyên

Bông cải xanh chứa sulforaphane hỗ trợ giải độc, còn atisô chứa silymarin thúc đẩy tái tạo tế bào gan.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể. Nó hoạt động như một hệ thống lọc, giúp loại bỏ và phân hủy các chất độc từ rượu, thuốc và các sản phẩm phụ tự nhiên của quá trình trao đổi chất. Gan cũng có vai trò chống nhiễm trùng, xử lý chất béo, hấp thụ chất dinh dưỡng từ thực phẩm ăn vào.

Gan hoạt động tốt là yếu tố quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Tổn thương gan có thể dẫn đến bệnh lý như bệnh gan, ung thư. Ngoài bỏ uống rượu, thức khuya, bổ sung những thực phẩm có lợi có thể thúc đẩy tiêu hóa tốt hơn, hỗ trợ chức năng gan tự nhiên, đồng thời tăng mức năng lượng. Dưới đây là ba loại thực phẩm nên ăn thường xuyên để giữ cho gan khỏe.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh rất giàu hợp chất sulforaphane giúp kích hoạt các enzyme tham gia vào quá trình giải độc. Ăn loại rau này thường xuyên hỗ trợ gan phân hủy các chất có hại để đào thải chúng ra ngoài. Bông cải xanh cũng chứa chất chống oxy hóa glucosinolate có vai trò bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương, đồng thời kích thích các enzyme giải độc ở cơ quan này. Thêm súp lơ xanh vào bữa ăn vài lần một tuần với các món như hấp, nướng, xào để tăng thêm lượng chất dinh dưỡng.

Củ dền

Củ dền có lợi cho tuần hoàn máu nhờ hàm lượng nitrat cao. Nitrat được chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, có tác dụng thư giãn, mở rộng mạch máu, cải thiện lưu lượng oxy máu đến cơ bắp và các mô khác. Loại củ này chứa một hợp chất gọi là betalain, có công dụng chống viêm, bảo vệ tế bào gan. Củ dền cũng thúc đẩy tăng sản xuất mật - chất lỏng màu xanh lục mà gan tạo ra để tiêu hóa chất béo và đưa chất thải ra khỏi cơ thể. Khi lưu lượng mật ở mức khỏe mạnh, gan hoạt động hiệu quả hơn.

Atisô

Silymarin là hợp chất trong cây kế sữa, được biết đến với tác dụng hỗ trợ tái tạo tế bào gan và giảm tổn thương gan. Nó cũng có thể làm tăng sản xuất mật, loại bỏ các độc tố có hại khỏi gan. Cynarin là chất chống oxy hóa mạnh khác trong atisô hữu ích trong việc đẩy lùi triệu chứng gan nhiễm mỡ không do rượu. Bạn cũng có thể chế biến atiso bằng cách hấp, luộc, nướng, xào, nhồi hoặc tẩm bột, thêm gia vị khác để tăng thêm hương vị.

