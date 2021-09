Dấu hiệu của một người vợ tồi

Ngay từ khi hẹn hò, bạn cần chú ý 7 dấu hiệu dưới đây, để đảm bảo không cưới phải một cô vợ tồi hay có một cuộc hôn nhân khủng hoảng.

Theo tiến sĩ John Gottman, nhà nghiên cứu tâm lý người Mỹ và tác giả cuốn "The Seven Principles for Making Marriage Work" (7 nguyên tắc để hôn nhân hạnh phúc), một cuộc hôn nhân không hạnh phúc giống như một cơn cảm lạnh kéo dài, khiến bạn kiệt sức. Có 7 dấu hiệu cho thấy bạn có nguy cơ gặp một cô vợ tồi.

Cô ấy có vấn đề về lòng tin

Một cuộc khảo sát của OnePoll (Mỹ) cho thấy 10% phụ nữ không tin tưởng chồng, 9% trong số này thường xuyên theo dõi tài khoản mạng xã hội và email của bạn đời. Đây cũng là những người ít hài lòng với hôn nhân nhất.

Lòng tin là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một mối quan hệ lâu dài, lành mạnh và hạnh phúc. Nếu hai phía không tin tưởng nhau, mối quan hệ của bạn có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Nếu từ khi hai người đang yêu, cô ấy đã nghi ngờ, ghen tuông, kiểm soát bạn, điều đó sẽ còn tồi tệ hơn khi hai người kết hôn.

Cô ấy có vấn đề trong việc cam kết

Bạn nên đánh giá thái độ của người vợ tương lai đối với việc cam kết. Cô ấy có thường xuyên cả thèm chóng chán và nhảy việc không? Cô ấy có nghiêm túc với những lời hứa, những kế hoạch cùng được vạch ra hay sẵn sàng thay đổi theo ý thích cá nhân?

Một cuộc khảo sát được thực hiện trên toàn bang Oklahoma cho thấy một trong những lý do lớn nhất dẫn đến ly hôn là do vấn đề về sự cam kết (85%), sau đó là tranh cãi (61%).

Cô ấy muốn bạn thay đổi bản thân

Bạn gái có thường xuyên khiến bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân không? Nếu câu trả lời là Có, nghĩa là cô ấy không yêu con người vốn có của bạn. Đương nhiên, nếu đối phương muốn bạn từ bỏ những thói xấu, sống lành mạnh hơn và học cách chăm sóc bản thân thì đó hoàn toàn là điều đáng mừng.

Tuy nhiên, nếu cô ấy liên tục cố gắng thay đổi mọi thứ thuộc về bạn như tính cách hay ngoại hình hoặc đòi hỏi, so sánh bạn với người khác, đó là dấu hiệu cả hai sẽ không hạnh phúc khi về một mái nhà.

Cô ấy ích kỷ

Điều này không chỉ áp dụng cho hôn nhân mà còn cả trong mối quan hệ yêu đương. Bất kỳ cam kết lâu dài nào cũng cần đến sự thỏa hiệp từ cả hai phía. Khi yêu, bạn có thể nhường nhịn, chăm sóc và chiều theo mọi ý thích của bạn gái, nhưng liệu cô ấy có làm như vậy với bạn không?

Nếu cô ấy chỉ nghĩ đến mình, lúc nào cũng cho mình đúng và quay lưng lại với quan điểm của bạn, hôn nhân của hai người sẽ có xung đột nghiêm trọng.

Cô ấy hay dối trá

Nếu bạn phát hiện ra rằng đối tác của bạn đã nói dối về một số vấn đề quan trọng, chẳng hạn như công việc, tuổi tác hoặc bất cứ điều gì tương tự, đó có thể là một dấu hiệu đỏ cho thấy cô ấy có thể không phải là người vợ lý tưởng. Cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của sự dối trá chắc chắn sẽ sớm tan vỡ.

Cô ấy là "nữ hoàng tiệc tùng"

Không có gì sai khi một cô gái thích tiệc tùng, nhưng đam mê tiệc tùng, tụ tập bạn bè bất cứ lúc nào là một dấu hiệu xấu. Thế nên, nếu cô ấy đi bar ba ngày một tuần, uống rượu và tiệc tùng như thể không có ngày mai thì khi bước vào hôn nhân, sẽ thật khó để bạn giữ chân cô ấy ở nhà.

Cô ấy buộc bạn cắt đứt liên hệ với bạn bè, người thân

Nếu bạn gái của bạn lập "danh sách đen" những đối tượng mà bạn không được phép giao tiếp, dù đó là hàng xóm, bạn bè, người thân..., thì đó là một phụ nữ không phù hợp để làm người vợ tốt.

Khi làm điều này, người phụ nữ thường mong đợi bạn dành cả cuộc đời mình cho cô ấy và không nuôi dưỡng bất kỳ mối quan hệ nào khác. Đó là một trong những dấu hiệu rõ nhất về người vợ tồi mà bạn không nên bỏ qua. Mặc dù mối quan hệ với vợ là một trong những ràng buộc quan trọng nhất trong đời bạn, điều đó không có nghĩa là bạn nên cắt đứt mọi quan hệ với người khác.

Khi bạn phát hiện ra rằng cô ấy đang khéo léo tách mình ra khỏi những người thân yêu bằng cách gieo vào lòng bạn sự hồ nghi, hoặc bắt bạn chứng minh tình cảm dành cho cô ấy bằng việc phải lựa chọn, hãy tỉnh táo để nhìn lại mối quan hệ này.

Vậy bạn nên làm gì khi vợ có một trong những tính cách trên?

Con người không ai là hoàn hảo, do đó, vợ hoặc bạn gái của bạn có thể có một trong những vấn đề kể trên. Theo chuyên gia, có những điều sau bạn nên chú ý.

Trao đổi thẳng thắn

Sẽ rất hữu ích nếu bạn trao đổi cởi mở với bạn gái hoặc vợ của mình về những điều khiến bạn không thoải mái, liên quan đến thái độ, cách ứng xử của cô ấy.

Ngược lại, bạn nên hỏi đối phương về những kỳ vọng của cô ấy trong mối quan hệ, đồng thời thể hiện thiện chí đáp ứng.

Tìm ra lý do cốt lõi

Đôi khi một mối quan hệ không tốt hoặc hành vi của phía kia không tốt còn là do lỗi của cả hai. Do đó, bạn cũng cần xem xét lại bản thân và xem mình cần điều chỉnh gì, thay vì phán xét rằng nửa kia tệ hại.

Ngoài ra, bạn cũng cần phân biệt giữa những điểm không hoàn hảo của đối tác mà bạn sẽ có thể chấp nhận và những điểm hoàn toàn không phù hợp với bạn, để có thể đưa ra quyết định cho chính mình.

Trung thực

Nếu bạn muốn tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ, không nên vòng vo. Tốt nhất là nên rõ ràng ngay từ đầu để đối phương hiểu được quan điểm của bạn.

Thùy Linh (Theo Marriage)