3 tố chất quan trọng nhất của đàn ông tốt

Một người đàn ông tốt luôn biết cách yêu thương, chăm sóc những người thân yêu và hiểu rõ ai quan trọng với mình.

Nghèo không trách người thân

Trong bộ phim "Gia đình vui vẻ" của Trung Quốc có một phân đoạn: Ông bố đơn thân Phòng Vĩnh Phúc bán mì để nuôi 3 đứa con. Con trai cả Phòng Thiên Ức là bác sĩ, nhưng vì gia thế nên không thể lên chức giám đốc. Khi anh muốn lấy con gái một vị trưởng khoa, lại bị chê không môn đăng hộ đối. Thiên Ức tức giận nói với cha: "Con làm việc chăm chỉ hơn họ, nhưng vì lý lịch nên con mãi chỉ là con trai của một ông bán mì trong mắt họ". Người cha nghe xong, cúi đầu xin lỗi trong nước mắt. Ông nghĩ rằng thất bại của con là do lỗi của mình.

Cảnh tượng này khiến nhiều người xót xa và tức giận. Người con cả chỉ biết mặc cảm khi bị người khác làm khó, nhưng lại không hiểu cho cái khó của cha mình.

Có lẽ nhiều người từng có suy nghĩ giống Thiên Ức, uất ức về gia cảnh của mình. Đạo diễn người Nhật Bản Kitano Takeshi từng nói: "Một người đã trưởng thành hay chưa, phụ thuộc vào thái độ người đó đối với cha mẹ của mình". Khi bạn cảm thấy làm cha mẹ thật không dễ dàng, họ đã già đã yếu, vất vả kiếm tiền nuôi cả một gia đình... thì đó là bước đầu tiên của sự trưởng thành.

Sự trưởng thành thực sự của một người đàn ông bắt đầu bằng sự hiểu biết và kính trọng đối với cha mẹ mình.

Giàu không chê vợ

Có câu nói "Không thể quên người bạn bên mình lúc nghèo khó, không thể bỏ người vợ bên ta khi hoạn nạn". Một người đàn ông tử tế sẽ không vì sang hèn mà chê bai vợ mình.

Đạo diễn Lý An (Trung Quốc) không chỉ nổi tiếng vì đã ba lần đoạt giải Oscar mà còn được nhiều người ngưỡng mộ vì tình cảm dành cho người vợ của ông. Ảnh: sina.

Lý An là người Trung Quốc đầu tiên giành được giải Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Trước khi nổi tiếng, ông từng thất nghiệp 6 năm và hoàn toàn sống dựa vào tiền lương của vợ. Sau này khi được cả thế giới biết tới, Lý An luôn nhấn mạnh công ơn rất lớn của vợ khi giúp mình có niềm tin vào bản thân.

Một lần Lý An được người bạn mời đến nhà ăn tối cùng với nhiều đạo diễn nổi tiếng khác. Trong bữa ăn, thấy Lý An trầm ngâm, mọi người hỏi lý do, ông trả lời: "Đồ ăn hôm nay rất ngon. Nhưng vì vợ tôi không thể đến nên không được thưởng thức những món ăn này". Trong một lần phỏng vấn khác, khi được hỏi niềm hạnh phúc lớn nhất của ông thời điểm hiện tại là gì, vị đạo diễn không chần chừ: "Đó là nụ cười của vợ. Mỗi lần nhìn cô ấy cười, tôi lại thấy cuộc đời thật nhẹ nhõm".

Người xưa thường bảo: "Nghèo chớ mất đi ý chí, giàu chớ chê bai vợ."

Gia tài lớn nhất của người đàn ông chính là người vợ hiểu chuyện, đảm đang, hiền lành. Còn thành công lớn nhất của người chồng chính là không phụ người vợ đã cùng đi với mình trong những ngày đầu mới lập nghiệp.

Khó khăn không lừa bạn

Trong cuộc đời này, không dễ để gặp được một người bạn tâm giao. Bởi vậy, dù sau này cuộc sống trắc trở đến đâu, đừng vì danh lợi mà phản bội họ.

Mã Siêu là danh tướng thời Tam Quốc. Sau khi thất trận trước Lưu Bị, dù còn giữ được chức vị nhưng không được cầm quân. Mã Siêu có người bạn thân tên Bành Dạng. Khi Lưu Bị giao cho Bành Dạng làm tổng trấn Giang Dương, người này có cảm giác không được coi trọng nên đã tâm sự với Mã Siêu. Sau khi nghe xong, Mã Siêu nói với Bành Dạng: "Tài năng của cậu có thể sánh ngang với Khổng Minh. Ở lại đây bị bó buộc thật không đáng!"

Bành Dạng nghe bạn nói vậy, lỡ miệng nói vài câu phản nghịch. Không ngờ, Mã Siêu đã ghi lại những điều này rồi làm đơn bí mật tố cáo với Lưu Bị. Bành Dạng mất mạng, nhưng Mã Siêu vì bán đứng bạn bè nên cũng không được Lưu Bị trọng dụng. Ở Thục Hán bị cô lập, sau chết vì bệnh nặng.

Trong cuộc đời, có thể bạn bè không nhiều nhưng phải là những người thật tâm đối xử tốt với nhau. Đừng nên tính toán thiệt hơn, hay vì chút danh lợi mà làm hại nhau, mất đi những người bạn tốt.

Vy Trang (Theo QQ)