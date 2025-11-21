Dấu hiệu cảnh báo suy gan

Mệt mỏi dai dẳng, vàng da, chướng bụng, lú lẫn, nhiễm trùng thường xuyên và xuất huyết tiêu hóa có thể là dấu hiệu tổn thương gan nghiêm trọng.

Các vấn đề về gan thường phát triển âm thầm, nhiều người không nhận ra cho đến khi các triệu chứng rõ ràng hơn. Ghép gan là biện pháp điều trị cần thiết khi gan không còn khả năng thực hiện các chức năng thiết yếu. Nguyên nhân phổ biến nhất là do xơ gan, viêm gan mạn tính, bệnh gan nhiễm mỡ, tổn thương gan do rượu, bệnh gan tự miễn, rối loạn chuyển hóa hoặc suy gan cấp. Nhận biết sớm các dấu hiệu suy gan rất quan trọng vì đôi khi bệnh diễn biến âm thầm.

Xuất hiện triệu chứng tiến triển của bệnh gan mạn tính

Các bệnh gan mạn tính (như xơ gan) nếu tiến triển thì các triệu chứng trầm trọng hơn. Triệu chứng có thể gồm mệt mỏi và suy nhược kéo dài, chán ăn, sụt cân không chủ ý, vàng da (bao gồm cả mắt), dễ bị bầm tím, chảy máu, ngứa da dữ dội. Những dấu hiệu này kéo dài dù đã được điều trị có thể cảnh báo suy gan.

Vàng da nặng hoặc dai dẳng

Vàng da xảy ra khi gan không thể xử lý bilirubin hiệu quả. Vàng da nhẹ có thể chỉ tạm thời song tình trạng vàng da, mắt dai dẳng hoặc ngày càng nặng hơn là dấu hiệu cảnh báo gan yếu. Nếu triệu chứng này xuất hiện kèm theo nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu hoặc chướng bụng cảnh báo bệnh gan tiến triển cần được đánh giá ghép gan.

Cổ trướng

Cổ trướng (tích tụ dịch trong ổ bụng) là một trong những biến chứng phổ biến nhất của bệnh xơ gan. Dịch tích tụ trong ổ bụng do áp lực trong mạch máu gan tăng lên và sản xuất protein giảm. Các triệu chứng điển hình như bụng sưng hoặc to, khó thở, tăng cân nhanh, tăng nguy cơ nhiễm trùng như viêm phúc mạc tự phát do vi khuẩn. Khi người bị cổ trướng không còn đáp ứng với thuốc hoặc dẫn lưu nhiều lần, ghép gan thường được cân nhắc.

Lú lẫn hoặc thay đổi nhận thức

Nếu gan không thể loại bỏ độc tố khỏi máu thì chúng tích tụ và ảnh hưởng đến chức năng não. Tình trạng này được gọi là bệnh não gan, có thể từ nhẹ đến nặng với các triệu chứng thường gặp gồm lú lẫn hoặc mất phương hướng, hay quên, thay đổi tâm trạng hoặc tính cách, khó tập trung, run hoặc tay run rẩy, bệnh não gan, hôn mê (thường gặp ở giai đoạn tiến triển). Bệnh não nặng là dấu hiệu chủ yếu cho thấy chức năng gan xấu đi, có thể là suy gan.

Nhiễm trùng thường xuyên hoặc nghiêm trọng

Bệnh gan tiến triển làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ nhiễm trùng hơn. Người bị suy gan có thể bị nhiễm trùng do vi khuẩn, nhiễm trùng da, nhiễm trùng đường hô hấp... Nhiễm trùng tái phát, đặc biệt là những trường hợp cần nhập viện, cho thấy gan không còn khả năng hỗ trợ các chức năng miễn dịch bình thường.

Xuất huyết tiêu hóa

Xuất huyết giãn tĩnh mạch tái phát là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chức năng gan đã suy giảm đáng kể. Đây là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của xơ gan, xảy ra khi các tĩnh mạch giãn ở thực quản hoặc dạ dày do tăng áp lực tĩnh mạch chủ. Những tĩnh mạch này có thể bị vỡ và gây chảy máu đe dọa tính mạng. Các triệu chứng cảnh báo bao gồm nôn ra máu, phân đen, dính, chóng mặt hoặc ngất xỉu.

Bảo Bảo (Theo Times of India)