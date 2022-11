Đau đầu mời cưới, cỗ cưới

Đãi cưới không có các món xôi, bún, cơm... khách mời của dì tôi than phải về nhà ăn thêm mới no.

Vừa rồi dì tôi gả con gái, đây là đứa con út nên theo lời dì nói "tổ chức xong đám này nữa là nghỉ khoẻ được rồi". Ý thức được đây là lần cuối nhà có tiệc hỷ nên dì dượng sốt sắng từ vài tháng trước khi lễ cưới chính thức diễn ra.

"Dạo gần đây thấy nhiều người than phiền về tiệc cưới quá nên cũng ngại mời", dì tôi nói và cho biết lúc soạn danh sách khách mời rất đau đầu. Mời người này mà bỏ sót người kia thì họ trách không mời. Thế là dì dượng tôi "cầm cân nảy mực" để lọc danh sách khách mời xếp theo thứ tự ưu tiên gồm: họ hàng, hàng xóm, bạn bè thân thiết.

Chu đáo là vậy nhưng lúc tổ chức tiệc xong đã mấy ngày, dì tôi ấm ức khi hay một bà hàng xóm rêu rao: "Đám cưới nhà bà ba vậy mà đãi ăn không ra gì, tốn 500 nghìn đi đám mà ăn không no, phải về nhà lục cơm nguội ăn thêm". Một số bà hàng xóm cũng đồng ý như vậy.

Trước đó, dì tôi đã tham khảo kỹ lưỡng thực đơn và chính tôi xác nhận thực đơn hôm ấy là những món ăn được thợ nấu rất ngon, những món chính phá cách, không nằm trong những thực đơn truyền thống của đám cưới như: xôi, bún, bánh mì, cơm chiên...

Không phải vì là người nhà nên tôi bênh vực, nhưng tôi thấy hài lòng với những món ăn ở tiệc cưới hôm đấy. Bao lâu nay, tôi cũng đi dự nhiều tiệc cưới và thường thấy những món ăn ít nhiều bị lãng phí. Một con gà bày lên bàn tiệc, một số người gắp vài miếng rồi thôi. Một dĩa xôi được đơm đầy trên dĩa nhưng người ăn cũng chỉ lấy vài đũa mà thôi.

Tương tự, khi đến các món lẩu, bò né...thì mọi người chỉ ăn thịt, rau, thêm bún nữa là không còn bụng để ăn các món tráng miệng, chưa kể trong bụng cũng đã chứa nước lọc hoặc nước ngọt. Nếu bàn tiệc toàn là đàn ông thì đồ ăn bị thừa là chắc chắn vì họ uống thêm bia.

Bạn bè tôi đi dự tiệc cưới đãi ở nhà hàng cũng thỉnh thoảng than phiền việc ăn không no. Quái lạ là nếu bàn tiệc bao gồm những món ngon nhưng nhẹ bụng thì họ than ăn không đã, ăn không no. Nhưng nếu gia chủ chọn những món có nhiều tinh bột như cơm, mì, bún, xôi như đã kể thì lại dư thừa vì không ai ăn nổi.

Thậm chí khi đi ăn buffet, nhiều người vẫn chọn ăn cơm chiên, ăn bánh bao chiên đầu tiên, thế là không còn bụng để ăn thịt và các loại hải sản nữa.

Tôi nghĩ tiệc cưới hỏi ở ta mọi người vẫn chú trọng và bàn tán nhiều về phong bì mừng cưới lẫn đánh giá các món ăn: ngon hay dở, no hay không no... Ngày nay thức ăn không còn thiếu thốn như thời xưa, tại sao nhiều người cứ đánh giá các món ăn trên bàn tiệc để rồi phiền lòng chủ lẫn khách như vậy?

Trung Chính

